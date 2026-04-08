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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/04/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a quarta-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 08 de Abril de 2026 às 07:53

O dia será marcado por encerramentos importantes e oportunidades no amor, na comunicação e nos projetos (Imagem: Goodwin Mallorca | Shutterstock)
O dia será marcado por encerramentos importantes e oportunidades no amor, na comunicação e nos projetos Crédito: Imagem: Goodwin Mallorca | Shutterstock
A quarta-feira trará uma energia de novos começos, ajustes emocionais e necessidade de clareza. Algumas cartas do tarot indicam encerramentos importantes, enquanto outras apontam para oportunidades no amor, na comunicação e nos projetos. Será um dia de recomeços.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 2 de Ouros

A organização será essencial ao ariano (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)
A organização será essencial ao ariano Crédito: Imagem: Crimson Beats | Shutterstock
O dia pedirá equilíbrio entre diferentes áreas da vida, conforme a carta “2 de Ouros”. Você poderá precisar lidar com várias demandas ao mesmo tempo. A organização será essencial.

Touro — Cavaleiro de Copas

O dia do taurino favorecerá encontros, convites e conexões emocionais (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)
O dia do taurino favorecerá encontros, convites e conexões emocionais Crédito: Imagem: Crimson Beats | Shutterstock
A carta “Cavaleiro de Copas” indica que haverá romantismo e sensibilidade. O dia favorecerá encontros, convites e conexões emocionais. Apenas será importante evitar idealizações em excesso.

Gêmeos — O Louco

O geminiano terá mais coragem para se jogar em algo novo (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)
O geminiano terá mais coragem para se jogar em algo novo Crédito: Imagem: Crimson Beats | Shutterstock
Um novo ciclo e a liberdade estarão em destaque. A carta “O Louco” indica coragem para se jogar em algo novo. Confie no seu instinto, mas evite agir sem pensar.

Câncer — Pajem de Paus

Uma nova ideia ou oportunidade poderá surgir ao canceriano (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)
Uma nova ideia ou oportunidade poderá surgir ao canceriano Crédito: Imagem: Crimson Beats | Shutterstock
Novidades e entusiasmo marcarão o dia, conforme a carta “Pajem de Paus”. Uma nova ideia ou oportunidade poderá surgir, trazendo energia e motivação para a sua rotina.

Leão — 10 de Espadas

Mudanças trarão libertação ao leonino (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)
Mudanças trarão libertação ao leonino Crédito: Imagem: Crimson Beats | Shutterstock
A carta “10 de Espadas” indica que haverá o encerramento de um ciclo. Algo chegará ao fim e, apesar do desconforto, essa mudança trará libertação e recomeço.

Virgem — Ás de Copas

O dia favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração do virginiano (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)
O dia favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração do virginiano Crédito: Imagem: Crimson Beats | Shutterstock
Um novo ciclo emocional se iniciará, conforme a carta “Ás de Copas”. O dia favorecerá o amor, as reconexões e a abertura do coração. Permita-se sentir.

Libra — A Lua

O libriano deverá confiar na intuição, mas buscar clareza (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)
O libriano deverá confiar na intuição, mas buscar clareza Crédito: Imagem: Crimson Beats | Shutterstock
As emoções estarão intensas e poderão surgir dúvidas. A carta “A Lua” pede atenção a ilusões ou mal-entendidos. Confie na intuição , mas busque clareza.

Escorpião — Rei de Copas

O escorpiano precisará de equilíbrio emocional e maturidade para lidar com situações delicadas (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)
O escorpiano precisará de equilíbrio emocional e maturidade para lidar com situações delicadas Crédito: Imagem: Crimson Beats | Shutterstock
O equilíbrio emocional e a maturidade estarão presentes, conforme a carta “Rei de Copas”. Você poderá lidar com situações delicadas com sensibilidade e controle.

Sagitário — 7 de Espadas

O sagitariano precisará de estratégia e discrição em algumas situações (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)
O sagitariano precisará de estratégia e discrição em algumas situações Crédito: Imagem: Crimson Beats | Shutterstock
Será necessário ter atenção a situações pouco claras. A carta “7 de Espadas” pede estratégia e discrição. Nem tudo precisará ser exposto.

Capricórnio — Ás de Espadas

O dia do capricorniano favorecerá decisões importantes e conversas diretas (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)
O dia do capricorniano favorecerá decisões importantes e conversas diretas Crédito: Imagem: Crimson Beats | Shutterstock
Clareza e verdade estarão em evidência, conforme a carta “Ás de Espadas”. O dia favorecerá decisões importantes e conversas diretas. Será o momento de cortar ilusões.

Aquário — 5 de Paus

O aquariano precisará ter cuidado com disputas de ego ou competições desnecessárias (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)
O aquariano precisará ter cuidado com disputas de ego ou competições desnecessárias Crédito: Imagem: Crimson Beats | Shutterstock
Pequenos conflitos ou divergências poderão surgir. A carta “5 de Paus” pede cuidado com disputas de ego ou competições desnecessárias.

Peixes — Rainha de Ouros

O dia favorecerá a segurança emocional e material do pisciano (Imagem: Crimson Beats | Shutterstock)
O dia favorecerá a segurança emocional e material do pisciano Crédito: Imagem: Crimson Beats | Shutterstock
Estabilidade e autocuidado estarão em destaque, conforme a carta “Rainha de Ouros”. O dia favorecerá a segurança emocional e material. A quarta-feira será ideal para investir em você e no seu bem-estar.
Por Viviane Pettersen
Imagem Edicase Brasil
Crédito:
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.

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