Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 08/02/2026

Veja o que as cartas revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 07:49

Leveza, equilíbrio e bons caminhos acontecerão neste domingo Crédito: Imagem: valiantsin suprunovich | Shutterstock

O domingo trará energias maravilhosas para os signos, segundo as cartas do tarot. Leveza, equilíbrio e bons caminhos acontecerão, trazendo clareza e mais discernimento sobre o que pode ser feito e realizado. Os signos sentirão um poder especial neste dia — e será hora de concretizar e materializar.

Abaixo, confira as previsões do tarot para os 12 signos!

Áries — A Justiça

O domingo do ariano será ideal para resolver pendências, conversar com franqueza e estabelecer limites claros Crédito: Imagem: Salomi art | Shutterstock

O dia pedirá decisões responsáveis e coerentes, conforme a carta “A Justiça”. Você deverá evitar agir por impulso, pois tudo o que for feito agora tenderá a ter retorno direto. O domingo será ideal para resolver pendências, conversar com franqueza e estabelecer limites claros.

Touro — 6 de Copas

Memórias, reencontros e sentimentos antigos ganharão espaço para o taurino Crédito: Imagem: Salomi art | Shutterstock

Memórias, reencontros e sentimentos antigos ganharão espaço, mostra a carta “6 de Copas”. Poderá ser um dia de nostalgia, mas também de cura emocional . Aproveite para resgatar o que te faz bem — sem se prender ao que não cabe mais.

Gêmeos — O Sol

O domingo do geminiano será excelente para encontros e lazer Crédito: Imagem: Salomi art | Shutterstock

Clareza, alegria e boas notícias marcarão o dia. A carta “O Sol” mostra um sábado leve, com mais confiança e brilho pessoal. Será excelente para encontros, lazer, exposição nas redes e decisões que trarão entusiasmo.

Câncer — 4 de Paus

O dia do canceriano favorecerá reuniões familiares, momentos de conforto e celebrações simples Crédito: Imagem: Salomi art | Shutterstock

Um clima de estabilidade e pequenas conquistas se destacará, mostra a carta “4 de Paus”. O dia favorecerá reuniões familiares, momentos de conforto e celebrações simples, porém significativas. A segurança emocional ficará em evidência.

Leão — O Mundo

O leonino poderá sentir reconhecimento, missão cumprida e liberdade emocional Crédito: Imagem: Salomi art | Shutterstock

Um ciclo se fechará com sucesso, revela a carta “O Mundo”. Você poderá sentir reconhecimento, missão cumprida e liberdade emocional. Será um ótimo dia para celebrar vitórias e se permitir novos horizontes.

Virgem — A Imperatriz

Será um bom dia para o virginiano nutrir projetos, relações e até o autocuidado Crédito: Imagem: Salomi art | Shutterstock

Criatividade, afeto e cuidado com você se intensificarão. A carta “A Imperatriz” fala de expansão emocional e material. Será um bom dia para nutrir projetos , relações e até o autocuidado — tudo cresce quando é bem cuidado.

Libra — 3 de Copas

Encontros, convites e boas conversas estarão em destaque no domingo do libriano Crédito: Imagem: Salomi art | Shutterstock

A alegria compartilhada marcará o dia, mostra a carta “3 de Copas”. Encontros, convites e boas conversas estarão em destaque. Celebre as conexões verdadeiras e permita-se momentos de leveza sem culpa.

Escorpião — 6 de Ouros

O domingo do escorpiano favorecerá acordos equilibrados, ajuda mútua e reconhecimento Crédito: Imagem: Salomi art | Shutterstock

Trocas justas entrarão em foco, mostra a carta “6 de Ouros”. O domingo favorecerá acordos equilibrados, ajuda m ú tua e reconhecimento. Observe se você tem dado e recebido na mesma medida.

Sagitário — A Temperança

O sagitariano deverá evitar excessos e apostar na paciência Crédito: Imagem: Salomi art | Shutterstock

O equilíbrio emocional será a chave do dia, alerta a carta “A Temperança”. Você deverá evitar excessos e apostar na paciência. Conversas conciliadoras e escolhas mais conscientes trarão harmonia e bem-estar.

Capricórnio — 6 de Espadas

Neste domingo, o capricorniano deverá confiar mais no movimento Crédito: Imagem: Salomi art | Shutterstock

Será hora de seguir adiante. A carta “6 de Espadas” aponta o afastamento de situações desgastantes e uma transição necessária para águas mais calmas. Confie no movimento , mesmo que ainda não veja o destino.

Aquário — Pajem de Copas

O dia do aquariano trará leveza, flertes, convites ou ideias criativas Crédito: Imagem: Salomi art | Shutterstock

Surpresas emocionais e mensagens inesperadas te encontrarão, revela a carta “Pajem de Copas”. O dia trará leveza, flertes, convites ou ideias criativas. Escute sua intuição e permita-se sentir sem racionalizar tudo.

Peixes — A Morte

Para o pisciano, algo terminará para que um novo ciclo possa nascer Crédito: Imagem: Salomi art | Shutterstock

Uma transformação profunda acontecerá, alerta a carta “A Morte”. Algo terminará para que um novo ciclo possa nascer. Não resista às mudanças: elas virão para libertar e renovar. O desapego de hoje será o renascimento de amanhã.

Por Viviane Pettersen

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.