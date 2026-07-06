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Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/07/2026

Veja o que as cartas revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 07:56

O dia pedirá aos nativos equilíbrio entre emoção e razão (Imagem: Happy_Nati | Shutterstock)
O dia pedirá aos nativos equilíbrio entre emoção e razão Crédito: Imagem: Happy_Nati | Shutterstock
A segunda-feira favorecerá o amadurecimento, a construção de relações sólidas e o reconhecimento pelos esforços realizados. As cartas do tarot mostram que algumas situações chegarão ao fim para dar espaço a novos aprendizados, enquanto outras ganham estabilidade e força. O dia pedirá equilíbrio entre emoção e razão, além de confiança no tempo certo de cada conquista.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — Ás de Copas

O ariano viverá um dia de renovação emocional e abertura de espaço para novos sentimentos (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
O ariano viverá um dia de renovação emocional e abertura de espaço para novos sentimentos Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
Segundo a carta “Ás de Copas”, o dia abrirá espaço para uma renovação emocional e para sentimentos mais verdadeiros. No amor, haverá grandes chances de viver momentos de carinho , aproximação ou até mesmo um novo romance, caso esteja solteiro(a). Na carreira, sua criatividade e sensibilidade ajudarão a encontrar soluções e iniciar projetos promissores. Sua saúde melhorará quando você acolher suas emoções e investir em atividades que tragam bem-estar. Entre amigos, gestos sinceros fortalecerão laços e criarão memórias especiais.

Touro — 6 de Paus

O taurino terá um dia de reconhecimento e aumento da confiança (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
O taurino terá um dia de reconhecimento e aumento da confiança Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
A carta “6 de Paus” anuncia vitórias, reconhecimento e aumento da confiança. No amor, sua segurança emocional favorecerá relações mais estáveis e momentos de cumplicidade. Na carreira, resultados positivos poderão surgir como recompensa pelo seu esforço e dedicação. Sua saúde ganhará força quando você valorizar suas conquistas sem se cobrar em excesso. Entre amigos, você poderá receber apoio, elogios e demonstrações de admiração.

Gêmeos — O Imperador

O geminiano estará em busca de estabilidade e clareza nas relações (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
O geminiano estará em busca de estabilidade e clareza nas relações Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
Conforme a carta “O Imperador”, o dia pedirá organização, disciplina e decisões bem planejadas. No amor, você tenderá a buscar estabilidade e clareza, fortalecendo vínculos importantes. Na carreira, sua postura firme e responsável poderá render reconhecimento e abrir espaço para novas oportunidades. Sua saúde melhorará quando você criar uma rotina mais equilibrada e respeitar seus limites. Entre amigos, sua capacidade de aconselhar e transmitir segurança será bastante valorizada.

Câncer — 3 de Ouros

O canceriano deverá construir objetivos em conjunto para fortalecer suas relações (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
O canceriano deverá construir objetivos em conjunto para fortalecer suas relações Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
A carta “3 de Ouros” favorece as parcerias, o aprendizado e o crescimento coletivo. No amor, construir objetivos em conjunto fortalecerá a relação e aumentará a confiança. Na carreira, o trabalho em equipe poderá trazer excelentes resultados e abrir novas possibilidades de desenvolvimento. Sua saúde melhorará quando você dividir responsabilidades e evitar sobrecargas. Entre amigos, trocas de experiências enriquecerão seu dia e fortalecerão vínculos.

Leão — Rei de Ouros

O leonino estará em busca de segurança e relações confiáveis (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
O leonino estará em busca de segurança e relações confiáveis Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
A carta “Rei de Ouros” destaca a prosperidade, a estabilidade e a maturidade nas escolhas. No amor, você tenderá a buscar segurança e relações que transmitam confiança e comprometimento. Na carreira , sua competência poderá ser reconhecida, favorecendo o crescimento financeiro e profissional. Sua saúde melhorará quando você mantiver uma rotina organizada e cuidar do equilíbrio entre trabalho e descanso. Entre amigos, sua generosidade e firmeza inspirarão quem estiver ao seu redor.

Virgem — 6 de Copas

O virginiano encontrará em experiências passadas a solução para desafios atuais (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
O virginiano encontrará em experiências passadas a solução para desafios atuais Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
Segundo a carta “6 de Copas”, o dia despertará lembranças felizes, reencontros e muita sensibilidade. No amor, antigos sentimentos poderão ser ressignificados ou uma relação ganhará mais leveza e romantismo. Na carreira, experiências passadas ajudarão a encontrar soluções para desafios atuais. Sua saúde melhorará quando você valorizar os momentos simples e atividades que tragam conforto emocional. Entre amigos, reencontros e conversas cheias de nostalgia aquecerão o coração.

Libra — 8 de Espadas

O libriano deverá confiar mais no próprio potencial para aproveitar as oportunidades (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
O libriano deverá confiar mais no próprio potencial para aproveitar as oportunidades Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
A carta “8 de Espadas” mostra que muitos dos seus limites podem estar ligados ao medo ou à insegurança. No amor, você deverá evitar imaginar problemas que ainda não existem e procurar conversar com mais abertura. Na carreira, confiar mais no seu potencial será essencial para aproveitar oportunidades que surgirem. Sua saúde melhorará quando você reduzir a ansiedade e cuidar da mente com mais carinho. Entre amigos, ouvir opiniões diferentes poderá ajudar você a enxergar novas possibilidades.

Escorpião — Cavaleiro de Copas

O escorpiano viverá um dia favorável para o romantismo e poderá receber boas notícias (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
O escorpiano viverá um dia favorável para o romantismo e poderá receber boas notícias Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
A carta “Cavaleiro de Copas” favorece o romantismo, a sensibilidade e boas notícias. No amor, declarações, convites ou aproximações poderão tornar o dia mais especial. Na carreira, agir com diplomacia e criatividade facilitará negociações e fortalecerá parcerias. Sua saúde melhorará quando você encontrar espaço para relaxar e expressar suas emoções. Entre amigos, conversas sinceras criarão ainda mais cumplicidade.

Sagitário — 10 de Espadas

O sagitariano encerrará um ciclo importante e seguirá em frente com mais leveza (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
O sagitariano encerrará um ciclo importante e seguirá em frente com mais leveza Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
A carta “10 de Espadas” representa o encerramento de um ciclo que já estava desgastado. No amor, situações mal resolvidas poderão finalmente encontrar um desfecho, permitindo que você siga mais leve. Na carreira, antigos desafios começarão a perder força e novos caminhos se desenharão no horizonte. Sua saúde pedirá descanso, recuperação e atenção ao emocional. Entre amigos, você deverá valorizar quem permanece ao seu lado durante os momentos mais difíceis.

Capricórnio — 7 de Ouros

O capricorniano fortalecerá seus projetos ao respeitar o tempo de cada conquista (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
O capricorniano fortalecerá seus projetos ao respeitar o tempo de cada conquista Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
A carta “7 de Ouros” fala de paciência, dedicação e confiança no tempo das conquistas. No amor, construir uma relação sólida exigirá constância e diálogo, e você perceberá os resultados desse cuidado. Na carreira, seus esforços continuarão dando frutos, mesmo que o reconhecimento aconteça de forma gradual. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu ritmo e evitar cobranças exageradas. Entre amigos, relações construídas com lealdade tenderão a se fortalecer ainda mais.

Aquário — Rainha de Espadas

O aquariano deverá falar com honestidade para fortalecer as relações (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
O aquariano deverá falar com honestidade para fortalecer as relações Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
Segundo a carta “Rainha de Espadas”, o dia favorecerá a clareza mental , a sinceridade e as boas decisões. No amor, falar com honestidade fortalecerá a relação, desde que você equilibre a razão e a sensibilidade. Na carreira, sua inteligência e objetividade ajudarão a resolver desafios e conquistar respeito. Sua saúde melhorará quando você evitar sobrecarga mental e reservar momentos para relaxar. Entre amigos, conselhos sinceros poderão fazer a diferença na vida de alguém próximo.

Peixes — O Hierofante

O pisciano fortalecerá seus valores e encontrará segurança nas pessoas em quem confia (Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock)
O pisciano fortalecerá seus valores e encontrará segurança nas pessoas em quem confia Crédito: Imagem: Veronika Yeroshenko | Shutterstock
A carta “O Hierofante” destaca o aprendizado, a tradição e o fortalecimento de valores importantes. No amor, relações baseadas em confiança e compromisso tenderão a se consolidar; se estiver solteiro(a), poderá conhecer alguém com intenções sérias. Na carreira, buscar novos conhecimentos ou ouvir pessoas experientes poderá abrir portas importantes. Sua saúde melhorará quando você mantiver hábitos consistentes e respeitar sua rotina. Entre amigos, a troca de experiências e a presença de pessoas confiáveis trarão segurança e equilíbrio.

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