Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/03/2026

A sexta-feira será marcada por inícios promissores, conquistas pessoais e encerramentos necessários. A tiragem das cartas do tarot mostra muitos arcanos que falam de prosperidade, amadurecimento e evolução emocional. O dia poderá trazer oportunidades importantes — mas também libertações que farão parte do crescimento.
Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!
Uma nova energia surgirá em sua vida. A carta “Ás de Paus” mostra entusiasmo, criatividade e iniciativa para começar algo importante. Será um bom dia para aproveitar o impulso.
A carta “A Força” mostra que haverá necessidade de controle emocional e maturidade. Você poderá enfrentar desafios com serenidade e firmeza. Sua paciência será sua maior aliada.
A carta “Ás de Ouros” mostra que poderá surgir uma nova oportunidade no campo financeiro ou profissional. Algo começará pequeno, mas terá potencial de crescimento sólido.
A carta “10 de Paus” mostra que haverá sobrecarga e cansaço — talvez você esteja carregando responsabilidades demais. Será importante avaliar o que realmente precisa continuar.
A sexta-feira favorecerá a independência e a realização pessoal, conforme a carta “9 de Ouros”. Poderão surgir conquistas materiais e autoestima elevada. Será um bom dia para valorizar sua autonomia.
Um ciclo chegará ao fim. Apesar de parecer difícil, a carta “10 de Espadas” mostra libertação de uma fase desgastante. A partir disso, começará um processo de reconstrução.
A carta “10 de Copas” mostra que haverá harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá momentos em família e a sensação de plenitude. Será importante aproveitar a energia de união.
O clima será de celebração e estabilidade, conforme a carta “4 de Paus”. Haverá alegria, encontros agradáveis e sensação de segurança emocional.
A carta “Pajem de Espadas” mostra que curiosidade e novas informações surgirão. Será importante observar mais antes de agir. O dia favorecerá aprendizado e descobertas.
A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que a persistência e a disciplina serão fundamentais neste dia. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Será importante continuar firme no que estiver construindo.
A carta “A Imperatriz” mostra que haverá energia de abundância, criatividade e magnetismo. O dia favorecerá a autoestima, a prosperidade e o crescimento pessoal.
A carta “O Hierofante” mostra que será um dia de aprendizado e reflexão. Conselhos importantes poderão surgir. Será essencial confiar na sabedoria adquirida ao longo do tempo.
