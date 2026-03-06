Astrologia

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 06/03/2026

Confira o que as cartas revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 6 de março de 2026 às 08:50

A sexta-feira poderá trazer oportunidades importantes aos nativos Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

A sexta-feira será marcada por inícios promissores, conquistas pessoais e encerramentos necessários. A tiragem das cartas do tarot mostra muitos arcanos que falam de prosperidade, amadurecimento e evolução emocional. O dia poderá trazer oportunidades importantes — mas também libertações que farão parte do crescimento.

Abaixo, confira o que as cartas do tarot revelam para cada signo!

Áries — Ás de Paus

O ariano terá entusiasmo, criatividade e iniciativa para começar algo importante Crédito: Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock

Uma nova energia surgirá em sua vida. A carta “Ás de Paus” mostra entusiasmo, criatividade e iniciativa para começar algo importante. Será um bom dia para aproveitar o impulso.

Touro — A Força

O taurino poderá enfrentar desafios com serenidade e firmeza Crédito: Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock

A carta “A Força” mostra que haverá necessidade de controle emocional e maturidade. Você poderá enfrentar desafios com serenidade e firmeza. Sua paciência será sua maior aliada.

Gêmeos — Ás de Ouros

Uma nova oportunidade no campo financeiro ou profissional surgirá ao geminiano Crédito: Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock

A carta “Ás de Ouros” mostra que poderá surgir uma nova oportunidade no campo financeiro ou profissional. Algo começará pequeno, mas terá potencial de crescimento sólido.

Câncer — 10 de Paus

O canceriano precisará avaliar as responsabilidades para evitar sobrecarga Crédito: Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock

A carta “10 de Paus” mostra que haverá sobrecarga e cansaço — talvez você esteja carregando responsabilidades demais. Será importante avaliar o que realmente precisa continuar.

Leão — 9 de Ouros

Será um bom dia para o leonino valorizar a própria autonomia Crédito: Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock

A sexta-feira favorecerá a independência e a realização pessoal, conforme a carta “9 de Ouros”. Poderão surgir conquistas materiais e autoestima elevada. Será um bom dia para valorizar sua autonomia.

Virgem — 10 de Espadas

O virginiano poderá se libertar de uma fase desgastante Crédito: Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock

Um ciclo chegará ao fim. Apesar de parecer difícil, a carta “10 de Espadas” mostra libertação de uma fase desgastante. A partir disso, começará um processo de reconstrução.

Libra — 10 de Copas

O libriano terá um dia favorável para momentos em família e sensação de plenitude Crédito: Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock

A carta “10 de Copas” mostra que haverá harmonia e felicidade emocional. O dia favorecerá momentos em família e a sensação de plenitude. Será importante aproveitar a energia de união.

Escorpião — 4 de Paus

O escorpiano terá alegria, encontros agradáveis e a sensação de segurança emocional Crédito: Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock

O clima será de celebração e estabilidade, conforme a carta “4 de Paus”. Haverá alegria, encontros agradáveis e sensação de segurança emocional.

Sagitário — Pajem de Espadas

O dia favorecerá o aprendizado e as descobertas do sagitariano Crédito: Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock

A carta “Pajem de Espadas” mostra que curiosidade e novas informações surgirão. Será importante observar mais antes de agir. O dia favorecerá aprendizado e descobertas.

Capricórnio — Cavaleiro de Ouros

A persistência e a disciplina do capricorniano serão fundamentais neste dia Crédito: Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock

A carta “Cavaleiro de Ouros” mostra que a persistência e a disciplina serão fundamentais neste dia. O progresso poderá ser lento, mas será seguro. Será importante continuar firme no que estiver construindo.

Aquário — A Imperatriz

O dia favorecerá a autoestima do aquariano Crédito: Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock

A carta “A Imperatriz” mostra que haverá energia de abundância, criatividade e magnetismo. O dia favorecerá a autoestima, a prosperidade e o crescimento pessoal.

Peixes — O Hierofante

O pisciano passará por um dia de aprendizado e reflexão Crédito: Imagem: Yuliia_Makova | Shutterstock

A carta “O Hierofante” mostra que será um dia de aprendizado e reflexão. Conselhos importantes poderão surgir. Será essencial confiar na sabedoria adquirida ao longo do tempo.

Por Viviane Pettersen

null Crédito:

Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdo s.