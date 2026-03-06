Astrologia

Horóscopo semanal: previsões dos signos de 09 a 15 de março de 2026

Astróloga revela o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Publicado em 6 de março de 2026 às 07:49

Nesta semana, a sensibilidade estará em alta e as relações passarão por ajustes Crédito: Imagem: napaporn sawaspardit | Shutterstock

O Sol em Peixes fará conjunção com Mercúrio retrógrado e Netuno, indicando propensão à confusão mental e à necessidade de isolamento para processar as emoções. Como a sensibilidade estará ampliada nesta fase, o ideal será agir com cautela diante de informações equivocadas. Mercúrio retrógrado em Peixes estará em conjunção com Marte e com o Astro-Rei, sinalizando atitudes impulsivas ou sem clareza. Logo, será importante controlar a agitação e evitar conflitos.

Enquanto isso, Vênus em Áries fará conjunção com Saturno e Netuno , sugerindo que as relações passarão por ajustes. No processo, contudo, haverá uma sensação de limitação e a tendência a fantasiar a realidade. Diante disso, será fundamental refletir antes de agir, pois a contradição interna poderá acabar prejudicando o discernimento.

Ademais, Marte em Peixes, que se unirá a Mercúrio retrógrado, pede calma e revisão antes das ações. Isso porque a propensão a se deixar levar por impulsos equivocados estará em alta. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

O ariano deverá ter cautela com as finanças e com a autoimagem Crédito: Imagem: Junna Grant | Shutterstock

Nesta semana, você buscará se recolher para lidar com questões pendentes do passado que exigem resolução imediata. No processo, busque evitar decisões impulsivas ou comunicações precipitadas, pois haverá tendência a mal-entendidos e confusões mentais, o que poderá interferir no andamento dos projetos pessoais.

Ainda neste período, deverá ter cautela com as finanças e com a autoimagem. Para isso, procure estabelecer limites claros para não se sobrecarregar, assim como organizar a rotina com disciplina e realismo, filtrando o que é ilusório para agir com maior segurança e clareza. Essas atitudes servirão como base para renovar as suas forças e definir melhor os seus objetivos de longo prazo.

Touro

Para o taurino, será um momento importante para silenciar a mente e filtrar pensamentos irrelevantes Crédito: Imagem: Junna Grant | Shutterstock

Você viverá um período de introspecção e revisão de processos internos. Será um momento importante para silenciar a mente, filtrar pensamentos irrelevantes e evitar o excesso de atividades intelectuais que possam causar dispersão ou esgotamento. Ainda nesta fase, a comunicação exigirá cautela. Portanto, procure escutar o outro com atenção e organizar as ideias antes de expô-las, especialmente em acordos ou conversas que demandem clareza.

No campo das relações, a busca pelo equilíbrio entre a realidade e as expectativas emocionais ajudará a evitar ilusões ou sacrifícios desnecessários. Além disso, a paciência e a disciplina permitirão transformar obstáculos em oportunidades de crescimento.

Gêmeos

O geminiano deverá agir com cautela no ambiente profissional Crédito: Imagem: Junna Grant | Shutterstock

Você precisará rever seus planos de longo prazo e a forma como se integra a grupos e projetos coletivos. No processo, redobre a atenção para evitar mal-entendidos em comunicações importantes. Tais ações serão necessárias porque as relações sociais passarão por um filtro. Ter clareza sobre quem realmente compartilha dos seus valores ajudará a estabelecer limites saudáveis e a evitar decepções causadas por expectativas irreais.

No ambiente profissional, procure agir com cautela, pois obstáculos do passado poderão ressurgir, exigindo uma postura mais estratégica e menos reativa diante de superiores ou figuras de autoridade. Ademais, priorize a finalização de tarefas pendentes.

Câncer

O canceriano sentirá a necessidade de alinhar os propósitos de vida às responsabilidades Crédito: Imagem: Junna Grant | Shutterstock

Ao longo desta semana, você precisará dedicar mais atenção à carreira. Isso porque a comunicação no ambiente de trabalho poderá gerar conflitos ou exigir revisões. Ainda nesse setor, as suas ambições estarão em alta. Inclusive, sentirá a necessidade de alinhar os seus propósitos de vida às responsabilidades.

No processo, todavia, deverá agir com cautela ao lidar com documentos, viagens ou estudos relacionados ao crescimento profissional. Também será importante manter uma postura realista e disciplinada, evitando assim se perder em expectativas confusas ou promessas sem estrutura. Aproveite o momento para corrigir rotas e fortalecer a sua base de conhecimento com clareza e paciência.

Leão

A necessidade de estrutura se fará presente nas relações do leonino Crédito: Imagem: Junna Grant | Shutterstock

Você estará mais introspectivo(a) nesta semana, tendendo a avaliar a sua percepção sobre o mundo. Inclusive, haverá uma inclinação a revisar crenças antigas a fim de distinguir o que é intuição e o que é distração. O momento pedirá silêncio e cautela, especialmente ao lidar com recursos compartilhados, dívidas ou acordos emocionais profundos. Nos relacionamentos, algumas conversas poderão trazer à tona tensões que exigirão uma resolução definitiva.

Ademais, a necessidade de estrutura se fará presente nas relações. Será preciso maturidade para conciliar o seu desejo de liberdade com as responsabilidades e os limites impostos pela realidade. Ao longo do processo, evite reações impulsivas motivadas por irritações momentâneas e busque clareza para transformar antigos padrões.

Virgem

O virginiano deverá revisar as parcerias e compromissos financeiros Crédito: Imagem: Junna Grant | Shutterstock

Haverá a necessidade de revisar as parcerias e compromissos financeiros, buscando clareza e evitando atitudes impulsivas em situações que envolvem recursos compartilhados ou intimidade emocional. Tais ações se tornarão fundamentais para diminuir o risco de mal-entendidos ou decisões baseadas em percepções confusas.

Esta fase também pedirá o estabelecimento de limites firmes e um olhar realista sobre as responsabilidades alheias, evitando assim sacrifícios desnecessários que possam comprometer a estabilidade e a segurança pessoal. O ideal será organizar as pendências burocráticas, observar o comportamento das pessoas ao seu redor e agir com disciplina e paciência.

Libra

O libriano sentirá uma forte agitação mental e física, o que exigirá cautela Crédito: Imagem: Junna Grant | Shutterstock

Você precisará dedicar mais atenção à organização da rotina. Isso porque haverá tendência a confusões e à necessidade de refazer trabalhos pendentes. Devido a esse cenário, sentirá uma forte agitação mental e física, o que exigirá cautela. O melhor será revisar os processos e evitar discussões desnecessárias no ambiente profissional ou com pessoas que auxiliem no seu dia a dia.

No que diz respeito aos relacionamentos e parcerias, o momento pedirá atitudes realistas. Portanto, busque honrar os compromissos antigos e deixar as ilusões de lado, permitindo assim que os vínculos ganhem uma estrutura sólida e duradoura. Por fim, procure cuidar da sua saúde, equilibrando o servir o próximo com o autocuidado e agindo com paciência diante de eventuais atrasos.

Escorpião

O escorpiano deverá reavaliar antigos interesses e evitar decisões impulsivas Crédito: Imagem: Junna Grant | Shutterstock

Será necessário manter um olhar cuidadoso sobre a forma como se expressa e lida com o lazer. Afinal, haverá tendência a dispersões e mal-entendidos. Você também deverá reavaliar antigos interesses, evitar decisões impulsivas em busca de satisfação imediata e priorizar a clareza na comunicação. Em relação à rotina, o momento pedirá organização.

Portanto, estabeleça limites claros para não se sobrecarregar com compromissos que possam gerar frustração ou cansaço excessivo. Ademais, procure concluir o que está pendente com paciência e disciplina, assim como discernir o que é realmente produtivo e abandonar expectativas irreais que possam comprometer o seu cotidiano.

Sagitário

O sagitariano sentirá a necessidade de estruturar as atividades de lazer Crédito: Imagem: Junna Grant | Shutterstock

A sua atenção tenderá a se voltar para as questões do lar e para a revisão dos vínculos familiares. No processo, assuntos do passado e emoções profundas estarão presentes. Logo, procure exercer a paciência para lidar com possíveis mal-entendidos e confusões, além de ter cautela para evitar que a pressa ou a irritação causem conflitos desnecessários.

Ainda nesta semana, você sentirá a necessidade de estruturar as atividades de lazer, buscando maturidade para que os desejos pessoais e afetivos sejam vividos com responsabilidade. Apesar dos desafios que surgirão no caminho, o silêncio o(a) ajudará a organizar os pensamentos e agir com prudência, transformando a instabilidade interna em uma oportunidade de encontrar paz no cotidiano.

Capricórnio

O capricorniano poderá sentir certa agitação mental e precisará cultivar a paciência Crédito: Imagem: Junna Grant | Shutterstock

A comunicação pedirá cautela, pois haverá tendência a mal-entendidos e à necessidade de refazer acordos. Nesse cenário, você poderá sentir certa agitação mental e precisará cultivar paciência para não agir por impulso. O ideal será revisar suas ideias e evitar discussões desnecessárias com pessoas do convívio.

No ambiente doméstico, uma postura realista e disciplinada será fundamental. As responsabilidades familiares e as questões estruturais da casa deverão ser encaradas com maturidade. Além disso, busque clareza nas trocas para transformar a sensibilidade em soluções concretas.

Aquário

O aquariano deverá evitar se deixar levar por desejos momentâneos e desconfiar das facilidades excessivas Crédito: Imagem: Junna Grant | Shutterstock

A vida financeira e os valores pessoais exigirão organização e revisão profunda. Nesse cenário, procure evitar gastos impulsivos ou investimentos baseados em promessas vagas, pois haverá o risco de confusões em documentos e mal-entendidos em negociações que pareciam vantajosas à primeira vista.

Também invista na comunicação cautelosa e paciente, buscando organizar as pendências antigas e estabelecer limites claros para que o excesso de generosidade não comprometa a estabilidade. De modo geral, o segredo para enfrentar esta fase será evitar se deixar levar por desejos momentâneos e desconfiar das facilidades excessivas.

Peixes

O pisciano sentirá uma forte agitação interna e desejo de agir rapidamente Crédito: Imagem: Junna Grant | Shutterstock

Você viverá um momento de revisão e introspecção. Ao mesmo tempo, sentirá uma forte agitação interna e o desejo de agir rapidamente, o que poderá gerar falhas na comunicação e comprometer as suas ações. Diante disso, precisará ter cautela ao expressar as suas ideias e tomar decisões definitivas.

Ainda nesta semana, possivelmente haverá a necessidade de ajustar a forma como lida com os recursos financeiros, estabelecendo limites realistas para evitar gastos impulsivos ou ilusões. Por fim, procure observar os seus impulsos, evitando conflitos desnecessários causados por mal-entendidos ou percepções equivocadas da realidade. Lembre-se que a disciplina o(a) ajudará a alcançar a clareza necessária para seguir com mais segurança.