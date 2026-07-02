Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/07/2026

O dia pedirá coragem dos nativos para mudar e maturidade para lidar com desafios Crédito: Imagem: Mehaniq | Shutterstock

A quinta-feira trará uma energia de descobertas, encerramentos e necessidade de escolhas mais conscientes. As cartas do tarot mostram que julho começará pedindo atenção aos sinais, coragem para mudar e maturidade para lidar com desafios. Algumas situações chegarão para ensinar, enquanto outras abrirão espaço para novos caminhos.

A seguir, confira as previsões do tarot do dia para o seu signo!

Áries — Pajem de Espadas

O ariano perceberá oportunidades ao agir com mais calma e atenção aos detalhes Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

A carta “Pajem de Espadas” mostra que o dia trará curiosidade, movimento mental e vontade de entender melhor as situações ao seu redor. No amor, conversas importantes poderão surgir, mas evite agir por impulso ou tirar conclusões antes da hora. Na carreira , sua atenção aos detalhes ajudará a perceber oportunidades e evitar erros. Sua saúde melhorará quando você desacelerar a mente e evitar o excesso de preocupações. Entre amigos, observe mais antes de reagir e escolha diálogos sinceros.

Touro — 7 de Copas

O taurino precisará separar sonhos da realidade antes de tomar decisões Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

A carta “7 de Copas” indica muitas possibilidades, mas pede cuidado com ilusões e expectativas exageradas. No amor, será importante diferenciar desejos reais de fantasias para evitar frustrações. Na carreira, novas ideias aparecerão, porém será necessário escolher onde investir sua energia. Sua saúde melhorará quando você organizar os pensamentos e reduzir a ansiedade. Entre amigos, evite prometer mais do que conseguirá cumprir.

Gêmeos — 10 de Paus

O geminiano deverá aceitar mais ajuda e evitar resolver tudo sozinho Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

A carta “10 de Paus” mostra sobrecarga e a necessidade de dividir melhor suas responsabilidades. No amor, não carregue sozinho(a) o peso da relação e permita mais troca emocional . Na carreira, você pode estar assumindo muitas tarefas, então será importante priorizar e pedir apoio quando necessário. Sua saúde pedirá descanso e atenção ao cansaço acumulado. Entre amigos, aceite ajuda e não tente resolver tudo por conta própria.

Câncer — O Louco

O canceriano viverá um dia de renovação e poderá se abrir para novas experiências Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

A carta “O Louco” traz renovação, coragem e vontade de iniciar uma nova fase. No amor, novas experiências poderão surgir e trazer uma energia mais leve para suas relações. Na carreira, uma mudança ou ideia diferente poderá abrir caminhos inesperados. Sua saúde melhorará quando você quebrar padrões antigos e buscar mais alegria na rotina. Entre amigos, momentos espontâneos poderão trazer boas surpresas.

Leão — 6 de Copas

O leonino reencontrará pessoas ou lembranças que despertarão importantes reflexões Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

A carta “6 de Copas” traz lembranças, afetividade e reconexões importantes. No amor , alguém ou uma situação do passado poderá voltar à tona, trazendo reflexões e emoções. Na carreira, experiências anteriores poderão ajudá-lo(a) a encontrar soluções para desafios atuais. Sua saúde melhorará quando você resgatar atividades que tragam conforto e bem-estar. Entre amigos, reencontros e conversas sinceras poderão marcar o dia.

Virgem — Pajem de Paus

O virginiano estará criativo e com vontade de explorar novas possibilidades Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

Segundo a carta “Pajem de Paus”, o dia favorecerá novidades, criatividade e vontade de explorar novas possibilidades. No amor, uma energia mais leve poderá trazer aproximações, flertes ou conversas animadas. Na carreira, ideias novas poderão despertar entusiasmo e abrir portas para projetos diferentes. Sua saúde melhorará quando você movimentar sua energia e evitar ficar preso(a) à rotina. Entre amigos, convites e novidades poderão movimentar sua vida social.

Libra — Pajem de Copas

O libriano viverá um dia favorável para fortalecer os laços afetivos Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

A carta “Pajem de Copas” traz sensibilidade , abertura emocional e mensagens importantes. No amor, o dia favorecerá demonstrações de carinho, novos sentimentos e aproximações sinceras. Na carreira, sua criatividade poderá ser valorizada e ajudar em projetos que exigirem inspiração. Sua saúde melhorará quando você acolher suas emoções e cuidar do seu lado sensível. Entre amigos, conversas afetuosas fortalecerão os vínculos.

Escorpião — A Torre

O escorpiano enfrentará mudanças que abrirão espaço para um novo ciclo Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

A carta “A Torre” indica mudanças inesperadas e quebra de estruturas que já não fazem sentido. No amor, verdades poderão surgir e transformar a forma como você enxerga uma relação. Na carreira, imprevistos poderão exigir adaptação, mas também poderão abrir novos caminhos. Sua saúde melhorará quando você liberar tensões acumuladas e aceitar as mudanças necessárias. Entre amigos, algumas conexões poderão passar por uma fase de renovação.

Sagitário — O Eremita

O sagitariano estará introspectivo e em busca de respostas mais profundas Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

Conforme a carta “O Eremita”, o dia pedirá introspecção, reflexão e busca por respostas mais profundas. No amor, você poderá sentir necessidade de espaço para entender melhor seus sentimentos. Na carreira, analisar estratégias antes de agir poderá trazer decisões mais acertadas. Sua saúde melhorará quando você respeitar seu ritmo e buscar momentos de silêncio. Entre amigos, valorize conversas mais profundas em vez de relações superficiais.

Capricórnio — O Julgamento

O capricorniano passará por uma fase de autoavaliação e reconciliações Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

A carta “O Julgamento” traz renascimento, decisões e um dia de avaliação do caminho percorrido. No amor, situações mal resolvidas poderão voltar para serem compreendidas e transformadas. Na carreira, uma oportunidade poderá surgir a partir de experiências passadas ou de uma nova consciência sobre seus objetivos. Sua saúde melhorará quando você abandonar culpas e se permitir recomeçar. Entre amigos, conversas importantes poderão trazer reconciliações.

Aquário — 5 de Espadas

O aquariano deverá evitar disputas desnecessárias e agir com estratégia Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock

A carta “5 de Espadas” pede atenção aos conflitos e à forma como você escolhe defender suas ideias. No amor, evite disputas desnecessárias e busque entender o outro lado antes de reagir. Na carreira, desafios poderão surgir, mas agir com estratégia será mais importante do que vencer qualquer discussão. Sua saúde melhorará quando você evitar o desgaste mental. Entre amigos, preserve relações importantes e não transforme tudo em competição.

Peixes — 10 de Espadas

O pisciano encerrará um ciclo importante para abrir espaço para novas oportunidades Crédito: Imagem: Morgenmuffell | Shutterstock