Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/04/2026

Nesta quinta-feira, o tarot indica uma energia de resiliência, construção e ajustes importantes. Algumas cartas mostram desafios emocionais e necessidade de persistência, enquanto outras apontam estabilidade, conquistas e celebrações. O dia pedirá equilíbrio entre esforço e confiança no processo.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — 5 de Copas
Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Nem tudo está perdido — ainda existem oportunidades importantes à sua frente.
Touro — 9 de Paus
A persistência será essencial. A carta “9 de Paus” mostra que, mesmo com cansaço, você está perto de superar um desafio importante. Não desista agora.
Gêmeos — 4 de Ouros
O apego e a necessidade de controle poderão surgir. A carta “4 de Ouros” pede cuidado para que você não se prenda a situações por medo de perder a segurança.
Câncer — A Temperança
A carta “A Temperança” indica que haverá equilíbrio e harmonia. O dia favorecerá ajustes, paciência e reconciliações. Você deverá evitar extremos.
Leão — 10 de Ouros
A carta “10 de Ouros” mostra que haverá estabilidade e prosperidade. O dia favorecerá a segurança material, a família e a construção de algo duradouro.
Virgem — 2 de Ouros
A carta “2 de Ouros” aponta que haverá necessidade de equilíbrio entre as responsabilidades . O dia poderá exigir jogo de cintura para lidar com diferentes demandas.
Libra — Cavaleiro de Ouros
Será um dia de constância e dedicação. A carta “Cavaleiro de Ouros” indica progresso lento, mas seguro. Continue firme no que está construindo.
Escorpião — Rei de Paus
A carta “Rei de Paus” mostra que haverá confiança e liderança . O dia favorecerá a iniciativa e o posicionamento firme. Você poderá assumir o controle de uma situação importante.
Sagitário — O Mundo
A carta “O Mundo” indica que haverá conclusão e realização. Um ciclo se encerrará com a sensação de dever cumprido e expansão.
Capricórnio — 7 de Paus
A carta “7 de Paus” mostra que haverá a necessidade de defesa e posicionamento . O dia poderá exigir que você sustente suas escolhas. Confie na sua força.
Aquário — A Torre
Mudanças inesperadas poderão surgir e alterar os planos. Apesar do impacto, a carta “A Torre” indica a libertação de algo que já não faz sentido.
Peixes — 3 de Copas
A carta “3 de Copas” mostra que haverá um clima de leveza e celebração. O dia favorecerá encontros, amizades e momentos felizes.
Por Viviane Pettersen
Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.