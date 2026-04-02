Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 02/04/2026

A energia do dia pedirá equilíbrio entre persistência e confiança para os nativos Crédito: Imagem: Goodwin Mallorca | Shutterstock

Nesta quinta-feira, o tarot indica uma energia de resiliência, construção e ajustes importantes. Algumas cartas mostram desafios emocionais e necessidade de persistência, enquanto outras apontam estabilidade, conquistas e celebrações. O dia pedirá equilíbrio entre esforço e confiança no processo.

A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!

Áries — 5 de Copas

O ariano precisará mudar o foco para as oportunidades que virão Crédito: Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock

Alguma frustração poderá surgir, mas a carta “5 de Copas” pede mudança de foco. Nem tudo está perdido — ainda existem oportunidades importantes à sua frente.

Touro — 9 de Paus

O taurino deverá seguir firme para superar o cansaço Crédito: Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock

A persistência será essencial. A carta “9 de Paus” mostra que, mesmo com cansaço, você está perto de superar um desafio importante. Não desista agora.

Gêmeos — 4 de Ouros

O geminiano deverá ter cuidado para não se prender a situações por medo Crédito: Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock

O apego e a necessidade de controle poderão surgir. A carta “4 de Ouros” pede cuidado para que você não se prenda a situações por medo de perder a segurança.

Câncer — A Temperança

O canceriano buscará equilíbrio e deverá agir com mais calma nas situações Crédito: Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock

A carta “A Temperança” indica que haverá equilíbrio e harmonia. O dia favorecerá ajustes, paciência e reconciliações. Você deverá evitar extremos.

Leão — 10 de Ouros

O leonino viverá um dia de segurança e dará mais valor à família Crédito: Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock

A carta “10 de Ouros” mostra que haverá estabilidade e prosperidade. O dia favorecerá a segurança material, a família e a construção de algo duradouro.

Virgem — 2 de Ouros

O virginiano terá que se adaptar e equilibrar diferentes responsabilidades Crédito: Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock

A carta “2 de Ouros” aponta que haverá necessidade de equilíbrio entre as responsabilidades . O dia poderá exigir jogo de cintura para lidar com diferentes demandas.

Libra — Cavaleiro de Ouros

O libriano manterá a constância e avançará com segurança no que está construindo Crédito: Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock

Será um dia de constância e dedicação. A carta “Cavaleiro de Ouros” indica progresso lento, mas seguro. Continue firme no que está construindo.

Escorpião — Rei de Paus

O escorpiano deverá assumir o controle e mostrar sua força de liderança Crédito: Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock

A carta “Rei de Paus” mostra que haverá confiança e liderança . O dia favorecerá a iniciativa e o posicionamento firme. Você poderá assumir o controle de uma situação importante.

Sagitário — O Mundo

O sagitariano celebrará conquistas e encerrará um ciclo importante Crédito: Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock

A carta “O Mundo” indica que haverá conclusão e realização. Um ciclo se encerrará com a sensação de dever cumprido e expansão.

Capricórnio — 7 de Paus

O capricorniano se posicionará com firmeza e defenderá suas escolhas Crédito: Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock

A carta “7 de Paus” mostra que haverá a necessidade de defesa e posicionamento . O dia poderá exigir que você sustente suas escolhas. Confie na sua força.

Aquário — A Torre

O aquariano enfrentará mudanças inesperadas e encontrará libertação no processo Crédito: Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock

Mudanças inesperadas poderão surgir e alterar os planos. Apesar do impacto, a carta “A Torre” indica a libertação de algo que já não faz sentido.

Peixes — 3 de Copas

O pisciano viverá momentos leves e aproveitará a companhia de quem gosta Crédito: Imagem: Anastasia Valova | Shutterstock

A carta “3 de Copas” mostra que haverá um clima de leveza e celebração. O dia favorecerá encontros, amizades e momentos felizes.

Por Viviane Pettersen

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