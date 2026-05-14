Sorte no amor: 5 signos que costumam viver romances marcantes

Alguns signos do zodíaco parecem carregar um verdadeiro ímã para o amor. Seja pela facilidade em conquistar, pela intensidade dos sentimentos ou pela capacidade de construir relações duradouras, eles costumam viver romances marcantes e repletos de conexão emocional.
Abaixo, confira quais são os signos mais sortudos quando o assunto é vida amorosa!
1. Touro
Os taurinos valorizam estabilidade, carinho e segurança emocional, o que faz com que atraiam relacionamentos sólidos e duradouros. No amor, costumam se dedicar intensamente à pessoa amada, criando vínculos profundos e cheios de cumplicidade. Além disso, têm um charme natural que desperta interesse por onde passam.
2. Leão
Os leoninos possuem uma energia magnética que chama atenção naturalmente. No amor, gostam de viver paixões intensas, cheias de demonstrações de afeto e entusiasmo . A autoconfiança e o carisma fazem com que atraiam admiradores com facilidade, aumentando as chances de viver histórias marcantes.
3. Libra
Regido pelo planeta do amor, Libra possui grande facilidade para viver romances e criar conexões especiais. Os librianos são sedutores, românticos e gostam de agradar quem está ao lado deles. Por valorizarem equilíbrio e parceria, costumam ter sorte em encontrar pessoas compatíveis emocionalmente.
4. Sagitário
Mesmo prezando pela liberdade, os sagitarianos costumam ter sorte no amor por causa do seu jeito leve, divertido e espontâneo . Eles atraem pessoas com facilidade graças ao bom humor e à energia contagiante. Além disso, gostam de viver experiências intensas e costumam encontrar romances inesperados em diferentes fases da vida.
5. Peixes
Os piscianos vivem o amor de forma profunda, sensível e quase mágica. São pessoas extremamente conectadas aos sentimentos e costumam acreditar em almas gêmeas e relações espirituais. Essa entrega emocional faz com que criem romances intensos e inesquecíveis ao longo da vida.