Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Astrologia

Sorte no amor: 5 signos que costumam viver romances marcantes

As características naturais de cada personalidade oferecem oportunidades de viver experiências incríveis na vida amorosa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 14 de Maio de 2026 às 11:54

Carisma e romantismo ajudam certos signos na vida amorosa (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Carisma e romantismo ajudam certos signos na vida amorosa Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Alguns signos do zodíaco parecem carregar um verdadeiro ímã para o amor. Seja pela facilidade em conquistar, pela intensidade dos sentimentos ou pela capacidade de construir relações duradouras, eles costumam viver romances marcantes e repletos de conexão emocional.
Abaixo, confira quais são os signos mais sortudos quando o assunto é vida amorosa!

1. Touro

O nativo de Touro tem um charme natural que desperta interesse por onde passa (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)
O nativo de Touro tem um charme natural que desperta interesse por onde passa Crédito: Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock
Os taurinos valorizam estabilidade, carinho e segurança emocional, o que faz com que atraiam relacionamentos sólidos e duradouros. No amor, costumam se dedicar intensamente à pessoa amada, criando vínculos profundos e cheios de cumplicidade. Além disso, têm um charme natural que desperta interesse por onde passam.

2. Leão

O nativo de Leão atrai paixões com facilidade e intensidade (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)
O nativo de Leão atrai paixões com facilidade e intensidade Crédito: Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock
Os leoninos possuem uma energia magnética que chama atenção naturalmente. No amor, gostam de viver paixões intensas, cheias de demonstrações de afeto e entusiasmo . A autoconfiança e o carisma fazem com que atraiam admiradores com facilidade, aumentando as chances de viver histórias marcantes.

3. Libra

O nativo de Libra costuma viver romances leves e harmoniosos (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)
O nativo de Libra costuma viver romances leves e harmoniosos Crédito: Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock
Regido pelo planeta do amor, Libra possui grande facilidade para viver romances e criar conexões especiais. Os librianos são sedutores, românticos e gostam de agradar quem está ao lado deles. Por valorizarem equilíbrio e parceria, costumam ter sorte em encontrar pessoas compatíveis emocionalmente.

4. Sagitário

O nativo de Sagitário conquista pelo jeito leve e espontâneo (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)
O nativo de Sagitário conquista pelo jeito leve e espontâneo Crédito: Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock
Mesmo prezando pela liberdade, os sagitarianos costumam ter sorte no amor por causa do seu jeito leve, divertido e espontâneo . Eles atraem pessoas com facilidade graças ao bom humor e à energia contagiante. Além disso, gostam de viver experiências intensas e costumam encontrar romances inesperados em diferentes fases da vida.

5. Peixes

O nativo de Peixes vive o amor de forma profunda e sensível (Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock)
O nativo de Peixes vive o amor de forma profunda e sensível Crédito: Imagem: Zhurkovich Ekaterina | Shutterstock
Os piscianos vivem o amor de forma profunda, sensível e quase mágica. São pessoas extremamente conectadas aos sentimentos e costumam acreditar em almas gêmeas e relações espirituais. Essa entrega emocional faz com que criem romances intensos e inesquecíveis ao longo da vida.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Polenta 2026 é cancelada. Saiba os motivos
Imagem de destaque
Acessórios no dia a dia: 3 dicas para unir conforto e estilo 
Imagem BBC Brasil
Festival de teatro infantil oferece oficinas e espetáculos em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados