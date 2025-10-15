Astrologia

Signo de Escorpião: conheça o anjo da guarda dos nativos

Confira também rituais simples para fortalecer a conexão dos escorpianos com esse ser de luz e atrair mais proteção espiritual

Publicado em 15 de outubro de 2025 às 11:38

O anjo da guarda de escorpião orienta os nativos nos momentos de intensidade emocional Crédito: Imagem: ShannonChocolate | Shutterstock

O anjo da guarda é uma figura presente em diversas tradições religiosas e culturais, conhecida por simbolizar proteção, orientação e cuidado espiritual. Acredita-se que cada pessoa recebe, desde o nascimento, um anjo protetor responsável por guiar seus passos, afastar perigos e oferecer conforto em momentos de dificuldade. A seguir, Emylian Kali, consultor esotérico da iQuilibrio, explica qual é o anjo dos escorpianos e ensina rituais de conexão com esse ser de luz. Confira!

Azrael é o anjo da guarda do signo de Escorpião

Azrael é o anjo da transformação do signo de Escorpião . Com sua energia de renascimento e proteção espiritual, ele orienta os nativos em momentos de intensidade emocional, oferecendo a força necessária para atravessar as profundezas da alma. Ele fortalece os escorpianos com uma vibração de renovação espiritual, auxiliando nos processos de autotransformação e proporcionando proteção durante jornadas emocionais intensas.

O cristal obsidiana negra traz proteção para os escorpianos Crédito: Imagem: smallblackcat | Shutterstock

Rituais de conexão para o signo de Escorpião

Emylian Kali ensina rituais simples para melhorar a conexão dos escorpianos com o anjo Azrael:

Incenso: mirra. Os escorpianos devem usar essa poderosa fragrância para elevar a espiritualidade e a purificação;

Cristal: obsidiana negra. Promove proteção e transformação vital;

Cores: os nativos de Escorpião devem se vestir com tons profundos de roxo ou preto para atrair intensidade e sobriedade conectiva;

Ritual semanal: às segundas-feiras, os escorpianos devem escrever, em um papel com caneta preta, aquilo que desejam renovar. Em seguida, precisam queimar o papel, mentalizando o renascimento a partir das cinzas;

Salmos e orações: os nativos de Escorpião devem ler o Salmo 34 sempre ao anoitecer, mentalizando e pedindo transformação e proteção espiritual de Azrael.