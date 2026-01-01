Astrologia

Ritual poderoso para atrair o amor em 2026

Aprenda uma simpatia simples para chamar um amor verdadeiro e recíproco para sua vida

Publicado em 1 de janeiro de 2026 às 16:50

2026 traz uma combinação energética favorável ao amor Crédito: Imagem: creveleo | Shutterstock

O ano de 2026 chega marcado por uma vibração que favorece relações mais maduras, conscientes e profundas. A energia do período promete despertar reencontros espirituais, fortalecer vínculos afetivos e ajudar quem busca um relacionamento seguro, estável e alinhado à própria essência.

A taróloga Isis Sensitiva afirma que o ano será regido por Vênus e pelo número 8. “ O número 8 é o número do equilíbrio do dar e receber. Então vai ser um ano maravilhoso para quem tem o foco no afetivo”, afirma.

Uma das maiores dúvidas que chegam até a taróloga Isis Sensitiva diz respeito a como identificar a pessoa certa. Para ela, a alma reconhece antes da mente “Às vezes a gente olha para uma pessoa que acabou de conhecer e sente que conhece ela uma vida inteira. Quando é algo verdadeiro, existe paz. Não existe ansiedade. O olhar se reconhece, a conversa flui e você sente que realmente pode ser quem é. O amor certo não te prende, ele te liberta”, explica.

Para atrair um amor verdadeiro, a pessoa deve focar seus desejos na essência, e não na aparência Crédito: Imagem: panitanphoto | Shutterstock

Ritual poderoso para atrair o amor verdadeiro em 2026

Materiais

1 papel

1 pote de vidro

Mel

Pétalas de rosas vermelhas

1 vela rosa

Modo de fazer

Na primeira Lua Cheia de 2026, escreva em um papel tudo o que deseja em um amor. “Não de aparência, mas de essência”, reforça Isis Sensitiva. Coloque o papel dentro de um pote de vidro, cubra com mel e adicione pétalas de rosas vermelhas. Durante sete dias, acenda uma vela rosa ao lado do pote. Todos os dias, repita a frase:

“Que o amor verdadeiro, puro, recíproco me encontre no tempo divino”. Isis alerta que esse ritual só funciona quando nasce de amor-próprio: “O segredo dele não é buscar o amor por carência. É por sintonia”.