Resiliência no zodíaco: conheça os signos que não desistem facilmente

Imagine alguém que tenta abrir um negócio , mas não consegue os resultados esperados. A energia ariana pode favorecer a disposição para avaliar o que não funcionou, buscar outra estratégia e começar um novo projeto. No amor, essa característica também pode se manifestar após uma decepção. Embora Áries possa sofrer intensamente no primeiro momento, tende a procurar caminhos para recuperar a autonomia e seguir em frente.