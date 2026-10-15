Regência e co-regência de Escorpião: entenda a influência de Plutão e Marte sobre os nativos

Além disso, por meio do encerramento de ciclos necessários, os nativos de Escorpião podem transformar suas vulnerabilidades em força, encontrando oportunidades de crescimento e renovação pessoal. Por outro lado, essa influência de Plutão também pode se manifestar por meio de comportamentos controladores, sentimentos obsessivos, resistência a perdas e dificuldade para abandonar situações ou relações que já não fazem sentido em suas vidas.