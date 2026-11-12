Quais signos terão sorte no amor em 2027? Confira as previsões

Por outro lado, quem estiver em um relacionamento poderá sentir vontade de oficializar a união, planejar uma mudança, organizar a vida financeira do casal ou assumir responsabilidades compartilhadas. Entretanto, será importante evitar a idealização excessiva. O desafio de Peixes será compreender que o amor saudável não exige sacrifícios constantes nem a necessidade de salvar o outro. Com Júpiter favorecendo o campo das parcerias, o segundo semestre poderá trazer oportunidades importantes para quem deseja construir uma história mais madura.