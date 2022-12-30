Previsões amorosas 2023: saiba o que seu Ano Pessoal reserva

A Numerologia ajuda você a entender suas previsões amorosas 2023 ao calcular o número regente do seu Ano Pessoal. Se já tem um par, você pode entender como deixar sua relação melhor. Se não estiver em uma relação amorosa, veja dicas para encontrar uma pessoa especial.
Além disso, você pode ler tendências personalizadas para você, seja da Numerologia, seja da Astrologia ou Tarot, aqui nas Previsões para 2023.
Previsões amorosas 2023 para você
Cada pessoa vai viver um ano diferente. Na Numerologia, isso se chama Ano Pessoal. O número que rege seu ano pessoal vai dar o tom de como será o seu ano. Depois de calcular o seu, veja abaixo as dicas:
ANO PESSOAL 1
- Em relacionamento: Esse ano sua vida amorosa pode ficar mais colorida. As previsões amorosas de 2023 indicam que você terá a oportunidade de viver momentos muito especiais ao lado de seu amor.
- Sem relacionamento: o período é ótimo para conhecer alguém e começar uma relação. Como a coragem deve ficar mais forte, que tal tomar a iniciativa e se declarar para aquela pessoa especial? Além disso, pessoas mais jovens, independentes e originais podem chamar mais sua atenção neste ano.
ANO PESSOAL 2
- Em relacionamento: Neste ano, suas emoções estarão fervendo e você terá amor para dar e vender. No entanto, também poderá ficar mais sensível e com vontade de proteger quem ama. Além disso, sua boa conversa vai fazer com que todos gostem de sua companhia.
- Sem relacionamento: pode ser que você sinta mais vontade de encontrar um amor. Então, vá atrás do que deseja e viva um ano romântico, ao lado de uma pessoa educada e muito carinhosa.
ANO PESSOAL 3
- Em relacionamento: ano que promete muito romantismo. Além disso, você também terá a chance de sair mais com seu amor e fazer programas que vão render boas risadas. Aproveite esse período para viver fortes emoções ao lado de quem gosta.
- Sem relacionamento: pretendentes possivelmente não vão faltar para preencher seu coração. Além disso, você tem muitas chances de atrair gente bonita, engraçada e que adora conversar.
ANO PESSOAL 4
- Em relacionamento: Este é o ano ideal para relaxar e ficar perto de quem ama, então invente ideias para passar mais tempo com seu amor. Por exemplo, convide a pessoa para ajudar você a decorar a casa ou fazer aquela reforma que vocês tanto sonhavam. Você também vai estar a fim de viver uma relação mais séria, então poderá noivar ou casar.
- Sem relacionamento: você tende a sentir mais atração por pessoas muito responsáveis neste ano. Relacionamentos sérios também podem acontecer. As chances são altas.
ANO PESSOAL 5
- Em relacionamento: Este ano você viverá ótimos momentos ao lado de seu amor. Por isso, experimente sair mais e até viajar.
- Sem relacionamento: você pode ter ter muitas oportunidades de conhecer alguém diferente e começar uma história de amor intensa e especial neste ano.
ANO PESSOAL 6
- Em relacionamento: é tempo de viver um clima de paz e amor com seu par. Por isso, resolver as diferenças com boas conversas pode deixar suas relação cada vez mais forte.
- Sem relacionamento: a carência pode aumentar neste ano. Por isso, tenha atenção para que esse sentimento não prejudique você. Aproveite para sair e conhecer gente nova. É provável que um amigo vire um grande amor, ou que alguém do seu círculo de amizades apresente você a uma pessoa especial.
ANO PESSOAL 7
- Em relacionamento: Este ano você terá que colocar para fora as suas emoções e dizer o que pensa para seu amor. Então, fale com sinceridade e procure ficar cada vez mais íntima de quem ama.
- Sem relacionamento: pode ser que você conheça alguém em algum local voltado para os estudos, como, por exemplo, no laboratório da faculdade, em uma biblioteca, na sala de aula ou em um curso. Por isso, terá chances de encontrar alguém com um gosto parecido com o seu.
ANO PESSOAL 8
- Em relacionamento: Neste ano, você e seu amor terão a oportunidade de melhorar de vida financeira. Ou seja, você já pode começar planos como economizar dinheiro. A época também é ideal para realizar alguns sonhos, como, por exemplo, fazer alguma viagem com a pessoa amada, casar ou ir para uma segunda lua de mel.
- Sem relacionamento: pessoas poderosas, com uma boa condição financeira ou bem sucedida na profissão podem chamar mais sua atenção neste ano.
ANO PESSOAL 9
- Em relacionamento: Pode ser que neste ano você tenha menos tempo para estar perto de seu amor. Se perceber que alguma coisa não está agradando, converse sinceramente com seu par. Dessa forma, você tem a chance de mudar o que não está legal e ter mais apoio.
- Sem relacionamento: você poderá sentir mais atração por pessoas super compreensivas.
Yub Miranda: Numerólogo, astrólogo e taró[email protected]