Planeta regente de Câncer: veja como a Lua influencia os nativos

A Lua, astro que rege Câncer, simboliza as emoções, os sentimentos, a memória, a intuição e a necessidade de segurança emocional Crédito: Imagem: Pike-28 | Shutterstock

Na astrologia, o planeta regente de um signo é aquele que governa sua energia principal, expressando seus valores, motivações e forma de atuação no mundo. Ele representa o arquétipo central, a força que está alinhada com os comportamentos do nativo. Nesse contexto, Câncer é regido pela Lua, que sabemos não ser um planeta, mas o classificamos assim para ficar mais fácil a compreensão.

A Lua e suas simbologias

Categorizada como um luminar, a Lua é o astro que simboliza as emoções, os sentimentos, a memória, a intuição e a necessidade de segurança emocional. Essa regência confere aos cancerianos uma profunda conexão com o mundo interno, tornando-os naturalmente sensíveis às suas próprias emoções e às emoções das pessoas ao redor.

Regidos pelo astro, os cancerianos apresentam uma natureza cíclica, assim como as fases da Lua Crédito: Imagem: bupropion | Shutterstock

Influências da Lua no signo de Câncer

A Lua está relacionada àquilo que sentimos, ao que nos nutre emocionalmente e à forma como buscamos acolhimento e proteção. Por isso, os nativos de Câncer costumam valorizar profundamente os vínculos afetivos, a família, o lar e tudo aquilo que lhes proporciona conforto e pertencimento.

A influência lunar também faz com que os cancerianos apresentem uma natureza cíclica, assim como as fases da Lua . Com isso, seus sentimentos podem variar de intensidade ao longo do tempo. A Lua rege, ainda, as memórias e o passado, o que explica a forte ligação dos nativos de Câncer com suas histórias, tradições e lembranças. Muitas vezes, eles carregam consigo experiências emocionais significativas que tendem a ser sua base para construir segurança e compreensão sobre a vida.

Energia lunar em equilíbrio