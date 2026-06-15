Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 15 a 21 de junho de 2026

A semana pedirá equilíbrio entre razão e emoção aos nativos Crédito: Imagem: mark beevers | Shutterstock

A semana trará necessidade de equilíbrio entre razão e emoção. O baralho cigano mostra que situações se reorganizarão lentamente, exigindo mais maturidade nas escolhas. Segundo a astróloga e taróloga Sol Viana, respeitar o próprio tempo evitará desgastes e fortalecerá decisões mais conscientes.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

Mudanças no trabalho poderão abrir novos caminhos para o ariano Crédito: Imagem: MasAnyanka | Shutterstock

A carta “A Foice” aponta encerramentos e cortes necessários. Evite insistir no que já demonstra desgaste. No amor, posicionamentos claros trarão alívio. No trabalho , mudanças poderão abrir novos caminhos.

Touro

A semana favorecerá a estabilidade e a segurança do taurino Crédito: Imagem: MasAnyanka | Shutterstock

A carta “A Árvore” revela crescimento gradual e fortalecimento emocional. A semana favorecerá estabilidade e segurança. No amor, relações maduras ganharão mais profundidade. No trabalho, a evolução acontecerá de forma constante.

Gêmeos

Negociações e respostas favorecerão o trabalho do geminiano Crédito: Imagem: MasAnyanka | Shutterstock

A carta “A Carta” anuncia notícias e esclarecimentos importantes. Conversas pendentes tenderão a ganhar definição. No amor, a sinceridade será essencial. No trabalho, negociações e respostas favorecerão o momento.

Câncer

A semana favorecerá vínculos afetivos e aproximações sinceras ao canceriano Crédito: Imagem: MasAnyanka | Shutterstock

A carta “O Coração” destaca emoções verdadeiras e a necessidade de acolhimento. A semana favorecerá vínculos afetivos e aproximações sinceras. No amor, a entrega emocional fortalecerá as relações. No trabalho, a colaboração ajudará nos resultados.

Leão

O leonino precisará ter atenção com o excesso de confiança Crédito: Imagem: MasAnyanka | Shutterstock

A carta “A Raposa” pede atenção ao excesso de confiança e às promessas ilusórias. Observe melhor as intenções ao redor. No amor, a prudência evitará frustrações. No trabalho, detalhes importantes poderão estar ocultos.

Virgem

A semana trará uma sensação de direcionamento ao virginiano Crédito: Imagem: MasAnyanka | Shutterstock

A carta “As Estrelas” favorece clareza, inspiração e confiança no futuro. A semana trará uma sensação de direcionamento. No amor, os sentimentos ficarão mais transparentes. No trabalho, as ideias ganharão força.

Libra

Na vida amorosa, o silêncio e a observação serão aliados importantes do libriano Crédito: Imagem: MasAnyanka | Shutterstock

A carta “O Livro” revela aprendizados e situações ainda não totalmente esclarecidas. Evite conclusões precipitadas. No amor, o silêncio e a observação serão importantes. No trabalho, agir com discrição será essencial.

Escorpião

Conversas delicadas exigirão maturidade do escorpiano nos relacionamentos Crédito: Imagem: MasAnyanka | Shutterstock

A carta “O Chicote” indica tensão emocional e a necessidade de controlar impulsos. Evite confrontos desnecessários. No amor, conversas delicadas exigirão maturidade. No trabalho, a pressão poderá gerar desgaste.

Sagitário

A semana do sagitariano favorecerá decisões ligadas ao futuro Crédito: Imagem: MasAnyanka | Shutterstock

A carta “O Navio” aponta mudanças e abertura para novos caminhos. A semana favorecerá decisões ligadas ao futuro. No amor, novas possibilidades surgirão de forma inesperada. No trabalho, oportunidades poderão aparecer por meio de contatos.

Capricórnio

A semana favorecerá a segurança e o planejamento do capricorniano Crédito: Imagem: MasAnyanka | Shutterstock

A carta “A Âncora” traz estabilidade e fortalecimento das decisões. A semana favorecerá segurança e planejamento. No amor, a confiança fortalecerá os vínculos. No trabalho, a persistência trará resultados positivos.

Aquário

O aquariano precisará ter atenção com a comunicação no trabalho Crédito: Imagem: MasAnyanka | Shutterstock

A carta “Os Pássaros” revela excesso de pensamentos e a necessidade de desacelerar. Evite a ansiedade diante de situações simples. No amor, conversas ajudarão no entendimento. No trabalho, a comunicação exigirá atenção.

Peixes

A semana favorecerá a leveza e a criatividade do pisciano Crédito: Imagem: MasAnyanka | Shutterstock

A carta “A Criança” indica renovação emocional e novos começos. A semana favorecerá leveza e criatividade. No amor, aproximações espontâneas fortalecerão as relações. No trabalho, ideias novas poderão trazer bons resultados.

Sol Viana