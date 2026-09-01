Paixão, encontros e decisões importantes: confira as previsões do tarot para o amor em setembro

A carta “4 de Ouros” mostra um mês em que você poderá estar mais cauteloso(a) para entregar o coração , buscando segurança antes de se envolver. Se estiver em uma relação, poderá precisar abrir mais espaço para a troca e evitar atitudes possessivas. Se estiver solteiro(a), tenderá a proteger os sentimentos e observar bastante antes de se aproximar.