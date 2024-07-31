Se você está interessada em uma pessoa ou começando a conhecer, saber apenas o signo dela pode não ajudar tanto a saber se existe compatibilidade sexual. Para isso, é preciso ir além e conhecer o Marte dela. Aí, sim, saberemos quais os signos mais compatíveis no sexo.
Neste texto, te contamos como você pode desvendar os segredos astrológicos do seu Mapa Sexual e que podem fazer toda a diferença na sua vida sexual antes mesmo de ir para a cama com alguém.
Continue lendo para descobrir quais são os signos mais compatíveis no sexo e, portanto, com potencial para uma conexão incrível a partir de Marte.
Mas lembre-se que todos nós somos muito mais do um signo. Por isso, é preciso avaliar outros pontos do Mapa para saber se combinamos com uma pessoal.
Para avaliar astrologicamente todo um relacionamento, como a cxombinação amorosa, sentimental, sexual, mental, etc., é necessário fazer a Sinastria Amorosa (experimente gratuitamente aqui). Nesse mapa, é interpretado as trocas mais importantes para você e quem você se relaciona!
Por que Marte?
Por isso, quando falamos sobre sexo e desejo, Marte ganha destaque como o regente da paixão e da força que impulsiona nossas necessidades e preferências sexuais.
Marte representa o nosso lado mais instintivo e impulsivo, guiando a forma como buscamos e vivenciamos o prazer.
Em outras palavras, a posição de Marte no seu Mapa Qstral pode revelar preferências específicas e estilos que você pode encontrar mais atraentes e estimulantes.
Portanto, quando buscamos entender os signos mais compatíveis no sexo, é essencial considerar a posição de Marte no Mapa Astral.
Como descobrir Marte?
Você já encontrou o signo de Marte no seu Mapa? Se ainda não, siga o passo a passo abaixo:
Inclua seus dados de nascimento
Abaixo da mandala do seu Mapa, veja a lista de planeta e procure por Marte
Então, confira em qual signo está Marte no seu Mapa.
Por exemplo, o Mapa da imagem abaixo revela uma pessoa com o planeta Marte em Gêmeos na Casa 6.
Agora, veja abaixo uma análise os signos mais compatíveis no sexo a partir de Marte no Mapa.
Os signos mais compatíveis no sexo
Marte em Áries
Pessoas com Marte em Áries são conhecidas por sua natureza impulsiva e paixão ardente. Quando se trata dos signos mais compatíveis no sexo, Áries se destaca por buscar parceiros que compartilham sua energia e entusiasmo.
Melhor combinação: Libra. O equilíbrio entre a energia dominante de Áries e a natureza diplomática de Libra cria uma química sexual perfeita, onde a liderança e a satisfação são bem distribuídas.
Marte em Touro
Para quem tem Marte em Touro, o prazer físico é uma prioridade. Esses indivíduos apreciam um toque sensual e são sensíveis às experiências táteis, tornando os signos mais compatíveis no sexo os que podem valorizar e responder a essa sensibilidade.
Melhor combinação: Escorpião. A profundidade emocional e a intensidade de Escorpião combinam perfeitamente com a natureza sensual e estável de Touro, resultando em uma conexão sexual rica e gratificante.
Marte em Gêmeos
Marte em Gêmeos traz uma abordagem brincalhona e curiosa ao sexo, tornando essencial a conexão intelectual para uma compatibilidade sexual ideal. Os signos mais compatíveis no sexo para Gêmeos são aqueles que podem acompanhar sua mente ágil e desejo de variedade.
Melhor combinação: Sagitário. A curiosidade e a paixão de Sagitário combinam com o desejo de Gêmeos por novas experiências, garantindo uma relação sexual sempre estimulante e dinâmica.
Marte em Câncer
Com Marte em Câncer, a necessidade de uma conexão emocional profunda antes de se entregar ao prazer físico é primordial. Os signos mais compatíveis no sexo para esse posicionamento são aqueles que entendem a importância da intimidade emocional.
Melhor combinação: Capricórnio. A praticidade e a estabilidade emocional de Capricórnio ajudam Câncer a se sentir seguro e confortável, permitindo uma experiência sexual mais completa e conectada.
Marte em Leão
Para Marte em Leão, a paixão e o desejo de ser admirado são centrais. Quando buscamos os signos mais compatíveis no sexo, é essencial encontrar alguém que possa igualar a intensidade e a exuberância leonina.
Melhor combinação: Aquário. A mentalidade aberta e a disposição para experimentar de Aquário complementam o desejo de Leão por liderança e admiração, criando uma conexão sexual vibrante e inovadora.
Outras combinações: Signos de Fogo, como Áries e Sagitário, oferecem a mesma intensidade e entusiasmo, enquanto os signos de Ar, como Gêmeos e Libra, podem ajudar Leão a se conectar mentalmente antes de se entregar ao prazer.
Marte em Virgem
Com Marte em Virgem, a previsibilidade e o desejo de cuidado são importantes. Para os signos mais compatíveis no sexo, encontrar alguém que possa equilibrar o foco na rotina com a capacidade de se soltar é crucial.
Melhor combinação: Peixes. A natureza fluida e a capacidade de Peixes de se adaptar ajudam Virgem a sair da rotina e explorar novas possibilidades no sexo, promovendo uma experiência mais gratificante.
Outras combinações: Signos de Terra, como Touro e Capricórnio, oferecem a mesma estabilidade e entendimento das necessidades físicas de Virgem, enquanto os signos de Água, como Câncer e Escorpião, podem ajudar Virgem a se abrir emocionalmente.
Marte em Libra
Marte em Libra prioriza a harmonia e o prazer do parceiro, tornando essencial encontrar alguém que aprecie o mesmo nível de romance e consideração. Os signos mais compatíveis no sexo são aqueles que podem equilibrar a natureza charmosa e atenciosa de Libra.
Melhor combinação: Áries. A atitude decidida e a capacidade de tomar a iniciativa de Áries complementam o desejo de Libra de agradar e ser agradado, criando uma química sexual bem equilibrada.
Outras combinações: Signos de Ar, como Gêmeos e Aquário, compartilham a necessidade de estímulo intelectual, enquanto os signos de Fogo, como Leão e Sagitário, podem ajudar a trazer romance e paixão à relação.
Marte em Escorpião
A intensidade e o desejo profundo de Marte em Escorpião fazem com que a compatibilidade sexual seja fundamental. Para os signos mais compatíveis no sexo, a conexão precisa ser tanto física quanto emocional.
Melhor combinação: Touro. A sensualidade e a profundidade emocional de Touro combinam bem com a intensidade de Escorpião, criando uma experiência sexual poderosa e satisfatória.
Outras combinações: Signos de Água, como Câncer e Peixes, entendem as emoções intensas de Escorpião, enquanto os signos de Terra, como Virgem e Capricórnio, oferecem a estabilidade necessária para uma conexão mais profunda.
Marte em Sagitário
Com Marte em Sagitário, a necessidade de aventura e variedade é predominante. Para os signos mais compatíveis no sexo, é crucial encontrar alguém que compartilhe o entusiasmo por novas experiências e exploração.
Melhor combinação: Gêmeos. A disposição de Gêmeos para experimentar e explorar combina perfeitamente com a energia de Sagitário, garantindo uma relação sexual sempre interessante e excitante.
Outras combinações: Signos de Fogo, como Áries e Leão, trazem a mesma energia e paixão, enquanto os signos de Ar, como Libra e Aquário, apreciam a mudança e a novidade que Sagitário busca.
Marte em Capricórnio
Marte em Capricórnio valoriza a estabilidade e a abordagem prática no sexo. Para encontrar os signos mais compatíveis no sexo, é importante buscar parceiros que possam oferecer equilíbrio e compreensão.
Melhor combinação: Câncer. A natureza emocional de Câncer pode ajudar Capricórnio a se conectar mais profundamente e explorar seus sentimentos, proporcionando uma experiência sexual mais rica e completa.
Outras combinações: Signos de Terra, como Touro e Virgem, oferecem a estabilidade que Capricórnio valoriza, enquanto os signos de Água, como Escorpião e Peixes, podem trazer à tona o lado mais emocional de Capricórnio.
Marte em Aquário
Marte em Aquário tende a ser mais intelectual e menos emocional. Para os signos mais compatíveis no sexo, encontrar alguém que compartilhe a mesma curiosidade e disposição para experimentar é fundamental.
Melhor combinação: Leão. A paixão e a expressividade de Leão ajudam Aquário a se conectar emocionalmente e a explorar novas possibilidades no sexo, criando uma relação vibrante e inovadora.
Outras combinações: Signos de Ar, como Gêmeos e Libra, proporcionam a estimulação mental necessária, enquanto os signos de Fogo, como Áries e Sagitário, trazem a energia e a paixão que Aquário busca.
Marte em Peixes
Com Marte em Peixes, a abordagem emocional e altruísta ao sexo é predominante. Para os signos mais compatíveis no sexo, é essencial encontrar parceiros que compreendam e apreciem essa natureza sensível.
Melhor combinação: Virgem. A praticidade e a capacidade de Virgem de se comunicar claramente ajudam Peixes a expressar suas necessidades e desejos, criando uma conexão sexual satisfatória.
Outras combinações: Signos de Água, como Câncer e Escorpião, oferecem a profundidade emocional que Peixes busca, enquanto os signos de Terra, como Touro e Capricórnio, ajudam a manter Peixes ancorado na realidade.