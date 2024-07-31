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Horóscopo

Os signos mais compatíveis no sexo

Vem descobrir quais são os signos mais compatíveis no sexo e, portanto, com potencial para uma conexão incrível
Personare

Personare

Publicado em 31 de Julho de 2024 às 08:26

Os signos mais compatíveis no sexo
Os signos mais compatíveis no sexo Crédito: Personare
Se você está interessada em uma pessoa ou começando a conhecer, saber apenas o signo dela pode não ajudar tanto a saber se existe compatibilidade sexual. Para isso, é preciso ir além e conhecer o Marte dela. Aí, sim, saberemos quais os signos mais compatíveis no sexo.
Neste texto, te contamos como você pode desvendar os segredos astrológicos do seu Mapa Sexual e que podem fazer toda a diferença na sua vida sexual antes mesmo de ir para a cama com alguém.
Continue lendo para descobrir quais são os signos mais compatíveis no sexo e, portanto, com potencial para uma conexão incrível a partir de Marte.
Mas lembre-se que todos nós somos muito mais do um signo. Por isso, é preciso avaliar outros pontos do Mapa para saber se combinamos com uma pessoal.
Para avaliar astrologicamente todo um relacionamento, como a cxombinação amorosa, sentimental, sexual, mental, etc., é necessário fazer a Sinastria Amorosa (experimente gratuitamente aqui). Nesse mapa, é interpretado as trocas mais importantes para você e quem você se relaciona!

Por que Marte?

Na Astrologia, Marte é o planeta que simboliza nossos instintos mais primitivos e a energia vital que direciona nossas ações.
Por isso, quando falamos sobre sexo e desejo, Marte ganha destaque como o regente da paixão e da força que impulsiona nossas necessidades e preferências sexuais.
Marte representa o nosso lado mais instintivo e impulsivo, guiando a forma como buscamos e vivenciamos o prazer.
Em outras palavras, a posição de Marte no seu Mapa Qstral pode revelar preferências específicas e estilos que você pode encontrar mais atraentes e estimulantes.
Portanto, quando buscamos entender os signos mais compatíveis no sexo, é essencial considerar a posição de Marte no Mapa Astral.
+ As 9 combinações de signos mais intensas da Astrologia

Como descobrir Marte?

Você já encontrou o signo de Marte no seu Mapa? Se ainda não, siga o passo a passo abaixo:
Abra seu Mapa Astral Personare
Inclua seus dados de nascimento
Abaixo da mandala do seu Mapa, veja a lista de planeta e procure por Marte
Então, confira em qual signo está Marte no seu Mapa.
Por exemplo, o Mapa da imagem abaixo revela uma pessoa com o planeta Marte em Gêmeos na Casa 6.
Agora, veja abaixo uma análise os signos mais compatíveis no sexo a partir de Marte no Mapa.

Os signos mais compatíveis no sexo

Marte em Áries
Pessoas com Marte em Áries são conhecidas por sua natureza impulsiva e paixão ardente. Quando se trata dos signos mais compatíveis no sexo, Áries se destaca por buscar parceiros que compartilham sua energia e entusiasmo.
Melhor combinação: Libra. O equilíbrio entre a energia dominante de Áries e a natureza diplomática de Libra cria uma química sexual perfeita, onde a liderança e a satisfação são bem distribuídas.
Outras combinações: Signos de Fogo como Leão e Sagitário também podem manter a chama acesa, enquanto os signos de Ar, como Gêmeos e Aquário, oferecem uma conexão mental estimulante que complementa a intensidade física de Áries.
Marte em Touro
Para quem tem Marte em Touro, o prazer físico é uma prioridade. Esses indivíduos apreciam um toque sensual e são sensíveis às experiências táteis, tornando os signos mais compatíveis no sexo os que podem valorizar e responder a essa sensibilidade.
Melhor combinação: Escorpião. A profundidade emocional e a intensidade de Escorpião combinam perfeitamente com a natureza sensual e estável de Touro, resultando em uma conexão sexual rica e gratificante.
Outras combinações: Os signos de Terra, como Virgem e Capricórnio, oferecem a estabilidade que Touro valoriza, enquanto os signos de Água, como Câncer e Peixes, podem ajudar Touro a se abrir mais emocionalmente.
Marte em Gêmeos
Marte em Gêmeos traz uma abordagem brincalhona e curiosa ao sexo, tornando essencial a conexão intelectual para uma compatibilidade sexual ideal. Os signos mais compatíveis no sexo para Gêmeos são aqueles que podem acompanhar sua mente ágil e desejo de variedade.
Melhor combinação: Sagitário. A curiosidade e a paixão de Sagitário combinam com o desejo de Gêmeos por novas experiências, garantindo uma relação sexual sempre estimulante e dinâmica.
Outras combinações: Signos de Ar, como Libra e Aquário, podem oferecer a estimulação mental necessária, enquanto os signos de Fogo, como Áries e Leão, podem ajudar Gêmeos a ser menos indeciso e mais assertivo.
Marte em Câncer
Com Marte em Câncer, a necessidade de uma conexão emocional profunda antes de se entregar ao prazer físico é primordial. Os signos mais compatíveis no sexo para esse posicionamento são aqueles que entendem a importância da intimidade emocional.
Melhor combinação: Capricórnio. A praticidade e a estabilidade emocional de Capricórnio ajudam Câncer a se sentir seguro e confortável, permitindo uma experiência sexual mais completa e conectada.
Outras combinações: Signos de Água, como Escorpião e Peixes, oferecem a profundidade emocional que Câncer busca, enquanto os signos de Terra, como Touro e Virgem, fornecem a estabilidade necessária para que Câncer se sinta à vontade.
Marte em Leão
Para Marte em Leão, a paixão e o desejo de ser admirado são centrais. Quando buscamos os signos mais compatíveis no sexo, é essencial encontrar alguém que possa igualar a intensidade e a exuberância leonina.
Melhor combinação: Aquário. A mentalidade aberta e a disposição para experimentar de Aquário complementam o desejo de Leão por liderança e admiração, criando uma conexão sexual vibrante e inovadora.
Outras combinações: Signos de Fogo, como Áries e Sagitário, oferecem a mesma intensidade e entusiasmo, enquanto os signos de Ar, como Gêmeos e Libra, podem ajudar Leão a se conectar mentalmente antes de se entregar ao prazer.
Marte em Virgem
Com Marte em Virgem, a previsibilidade e o desejo de cuidado são importantes. Para os signos mais compatíveis no sexo, encontrar alguém que possa equilibrar o foco na rotina com a capacidade de se soltar é crucial.
Melhor combinação: Peixes. A natureza fluida e a capacidade de Peixes de se adaptar ajudam Virgem a sair da rotina e explorar novas possibilidades no sexo, promovendo uma experiência mais gratificante.
Outras combinações: Signos de Terra, como Touro e Capricórnio, oferecem a mesma estabilidade e entendimento das necessidades físicas de Virgem, enquanto os signos de Água, como Câncer e Escorpião, podem ajudar Virgem a se abrir emocionalmente.
Marte em Libra
Marte em Libra prioriza a harmonia e o prazer do parceiro, tornando essencial encontrar alguém que aprecie o mesmo nível de romance e consideração. Os signos mais compatíveis no sexo são aqueles que podem equilibrar a natureza charmosa e atenciosa de Libra.
Melhor combinação: Áries. A atitude decidida e a capacidade de tomar a iniciativa de Áries complementam o desejo de Libra de agradar e ser agradado, criando uma química sexual bem equilibrada.
Outras combinações: Signos de Ar, como Gêmeos e Aquário, compartilham a necessidade de estímulo intelectual, enquanto os signos de Fogo, como Leão e Sagitário, podem ajudar a trazer romance e paixão à relação.
Marte em Escorpião
A intensidade e o desejo profundo de Marte em Escorpião fazem com que a compatibilidade sexual seja fundamental. Para os signos mais compatíveis no sexo, a conexão precisa ser tanto física quanto emocional.
Melhor combinação: Touro. A sensualidade e a profundidade emocional de Touro combinam bem com a intensidade de Escorpião, criando uma experiência sexual poderosa e satisfatória.
Outras combinações: Signos de Água, como Câncer e Peixes, entendem as emoções intensas de Escorpião, enquanto os signos de Terra, como Virgem e Capricórnio, oferecem a estabilidade necessária para uma conexão mais profunda.
Marte em Sagitário
Com Marte em Sagitário, a necessidade de aventura e variedade é predominante. Para os signos mais compatíveis no sexo, é crucial encontrar alguém que compartilhe o entusiasmo por novas experiências e exploração.
Melhor combinação: Gêmeos. A disposição de Gêmeos para experimentar e explorar combina perfeitamente com a energia de Sagitário, garantindo uma relação sexual sempre interessante e excitante.
Outras combinações: Signos de Fogo, como Áries e Leão, trazem a mesma energia e paixão, enquanto os signos de Ar, como Libra e Aquário, apreciam a mudança e a novidade que Sagitário busca.
Marte em Capricórnio
Marte em Capricórnio valoriza a estabilidade e a abordagem prática no sexo. Para encontrar os signos mais compatíveis no sexo, é importante buscar parceiros que possam oferecer equilíbrio e compreensão.
Melhor combinação: Câncer. A natureza emocional de Câncer pode ajudar Capricórnio a se conectar mais profundamente e explorar seus sentimentos, proporcionando uma experiência sexual mais rica e completa.
Outras combinações: Signos de Terra, como Touro e Virgem, oferecem a estabilidade que Capricórnio valoriza, enquanto os signos de Água, como Escorpião e Peixes, podem trazer à tona o lado mais emocional de Capricórnio.
Marte em Aquário
Marte em Aquário tende a ser mais intelectual e menos emocional. Para os signos mais compatíveis no sexo, encontrar alguém que compartilhe a mesma curiosidade e disposição para experimentar é fundamental.
Melhor combinação: Leão. A paixão e a expressividade de Leão ajudam Aquário a se conectar emocionalmente e a explorar novas possibilidades no sexo, criando uma relação vibrante e inovadora.
Outras combinações: Signos de Ar, como Gêmeos e Libra, proporcionam a estimulação mental necessária, enquanto os signos de Fogo, como Áries e Sagitário, trazem a energia e a paixão que Aquário busca.
Marte em Peixes
Com Marte em Peixes, a abordagem emocional e altruísta ao sexo é predominante. Para os signos mais compatíveis no sexo, é essencial encontrar parceiros que compreendam e apreciem essa natureza sensível.
Melhor combinação: Virgem. A praticidade e a capacidade de Virgem de se comunicar claramente ajudam Peixes a expressar suas necessidades e desejos, criando uma conexão sexual satisfatória.
Outras combinações: Signos de Água, como Câncer e Escorpião, oferecem a profundidade emocional que Peixes busca, enquanto os signos de Terra, como Touro e Capricórnio, ajudam a manter Peixes ancorado na realidade.

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