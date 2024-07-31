Os signos mais compatíveis no sexo Crédito: Personare

Continue lendo para descobrir quais são os signos mais compatíveis no sexo e, portanto, com potencial para uma conexão incrível a partir de Marte.

Mas lembre-se que todos nós somos muito mais do um signo. Por isso, é preciso avaliar outros pontos do Mapa para saber se combinamos com uma pessoal.

Por que Marte?

Por isso, quando falamos sobre sexo e desejo, Marte ganha destaque como o regente da paixão e da força que impulsiona nossas necessidades e preferências sexuais.

Marte representa o nosso lado mais instintivo e impulsivo, guiando a forma como buscamos e vivenciamos o prazer.

Em outras palavras, a posição de Marte no seu Mapa Qstral pode revelar preferências específicas e estilos que você pode encontrar mais atraentes e estimulantes.

Portanto, quando buscamos entender os signos mais compatíveis no sexo, é essencial considerar a posição de Marte no Mapa Astral.

Como descobrir Marte?

Você já encontrou o signo de Marte no seu Mapa? Se ainda não, siga o passo a passo abaixo:

Inclua seus dados de nascimento

Abaixo da mandala do seu Mapa, veja a lista de planeta e procure por Marte

Então, confira em qual signo está Marte no seu Mapa.

Por exemplo, o Mapa da imagem abaixo revela uma pessoa com o planeta Marte em Gêmeos na Casa 6.

Agora, veja abaixo uma análise os signos mais compatíveis no sexo a partir de Marte no Mapa.

Os signos mais compatíveis no sexo

Marte em Áries

Pessoas com Marte em Áries são conhecidas por sua natureza impulsiva e paixão ardente. Quando se trata dos signos mais compatíveis no sexo, Áries se destaca por buscar parceiros que compartilham sua energia e entusiasmo.

Melhor combinação: Libra. O equilíbrio entre a energia dominante de Áries e a natureza diplomática de Libra cria uma química sexual perfeita, onde a liderança e a satisfação são bem distribuídas.

Marte em Touro

Para quem tem Marte em Touro, o prazer físico é uma prioridade. Esses indivíduos apreciam um toque sensual e são sensíveis às experiências táteis, tornando os signos mais compatíveis no sexo os que podem valorizar e responder a essa sensibilidade.

Melhor combinação: Escorpião. A profundidade emocional e a intensidade de Escorpião combinam perfeitamente com a natureza sensual e estável de Touro, resultando em uma conexão sexual rica e gratificante.

Marte em Gêmeos

Marte em Gêmeos traz uma abordagem brincalhona e curiosa ao sexo, tornando essencial a conexão intelectual para uma compatibilidade sexual ideal. Os signos mais compatíveis no sexo para Gêmeos são aqueles que podem acompanhar sua mente ágil e desejo de variedade.

Melhor combinação: Sagitário. A curiosidade e a paixão de Sagitário combinam com o desejo de Gêmeos por novas experiências, garantindo uma relação sexual sempre estimulante e dinâmica.

Marte em Câncer

Com Marte em Câncer, a necessidade de uma conexão emocional profunda antes de se entregar ao prazer físico é primordial. Os signos mais compatíveis no sexo para esse posicionamento são aqueles que entendem a importância da intimidade emocional.

Melhor combinação: Capricórnio. A praticidade e a estabilidade emocional de Capricórnio ajudam Câncer a se sentir seguro e confortável, permitindo uma experiência sexual mais completa e conectada.

Marte em Leão

Para Marte em Leão, a paixão e o desejo de ser admirado são centrais. Quando buscamos os signos mais compatíveis no sexo, é essencial encontrar alguém que possa igualar a intensidade e a exuberância leonina.

Melhor combinação: Aquário. A mentalidade aberta e a disposição para experimentar de Aquário complementam o desejo de Leão por liderança e admiração, criando uma conexão sexual vibrante e inovadora.

Outras combinações: Signos de Fogo, como Áries e Sagitário, oferecem a mesma intensidade e entusiasmo, enquanto os signos de Ar, como Gêmeos e Libra, podem ajudar Leão a se conectar mentalmente antes de se entregar ao prazer.

Marte em Virgem

Com Marte em Virgem, a previsibilidade e o desejo de cuidado são importantes. Para os signos mais compatíveis no sexo, encontrar alguém que possa equilibrar o foco na rotina com a capacidade de se soltar é crucial.

Melhor combinação: Peixes. A natureza fluida e a capacidade de Peixes de se adaptar ajudam Virgem a sair da rotina e explorar novas possibilidades no sexo, promovendo uma experiência mais gratificante.

Outras combinações: Signos de Terra, como Touro e Capricórnio, oferecem a mesma estabilidade e entendimento das necessidades físicas de Virgem, enquanto os signos de Água, como Câncer e Escorpião, podem ajudar Virgem a se abrir emocionalmente.

Marte em Libra

Marte em Libra prioriza a harmonia e o prazer do parceiro, tornando essencial encontrar alguém que aprecie o mesmo nível de romance e consideração. Os signos mais compatíveis no sexo são aqueles que podem equilibrar a natureza charmosa e atenciosa de Libra.

Melhor combinação: Áries. A atitude decidida e a capacidade de tomar a iniciativa de Áries complementam o desejo de Libra de agradar e ser agradado, criando uma química sexual bem equilibrada.

Outras combinações: Signos de Ar, como Gêmeos e Aquário, compartilham a necessidade de estímulo intelectual, enquanto os signos de Fogo, como Leão e Sagitário, podem ajudar a trazer romance e paixão à relação.

Marte em Escorpião

A intensidade e o desejo profundo de Marte em Escorpião fazem com que a compatibilidade sexual seja fundamental. Para os signos mais compatíveis no sexo, a conexão precisa ser tanto física quanto emocional.

Melhor combinação: Touro. A sensualidade e a profundidade emocional de Touro combinam bem com a intensidade de Escorpião, criando uma experiência sexual poderosa e satisfatória.

Outras combinações: Signos de Água, como Câncer e Peixes, entendem as emoções intensas de Escorpião, enquanto os signos de Terra, como Virgem e Capricórnio, oferecem a estabilidade necessária para uma conexão mais profunda.

Marte em Sagitário

Com Marte em Sagitário, a necessidade de aventura e variedade é predominante. Para os signos mais compatíveis no sexo, é crucial encontrar alguém que compartilhe o entusiasmo por novas experiências e exploração.

Melhor combinação: Gêmeos. A disposição de Gêmeos para experimentar e explorar combina perfeitamente com a energia de Sagitário, garantindo uma relação sexual sempre interessante e excitante.

Outras combinações: Signos de Fogo, como Áries e Leão, trazem a mesma energia e paixão, enquanto os signos de Ar, como Libra e Aquário, apreciam a mudança e a novidade que Sagitário busca.

Marte em Capricórnio

Marte em Capricórnio valoriza a estabilidade e a abordagem prática no sexo. Para encontrar os signos mais compatíveis no sexo, é importante buscar parceiros que possam oferecer equilíbrio e compreensão.

Melhor combinação: Câncer. A natureza emocional de Câncer pode ajudar Capricórnio a se conectar mais profundamente e explorar seus sentimentos, proporcionando uma experiência sexual mais rica e completa.

Outras combinações: Signos de Terra, como Touro e Virgem, oferecem a estabilidade que Capricórnio valoriza, enquanto os signos de Água, como Escorpião e Peixes, podem trazer à tona o lado mais emocional de Capricórnio.

Marte em Aquário

Marte em Aquário tende a ser mais intelectual e menos emocional. Para os signos mais compatíveis no sexo, encontrar alguém que compartilhe a mesma curiosidade e disposição para experimentar é fundamental.

Melhor combinação: Leão. A paixão e a expressividade de Leão ajudam Aquário a se conectar emocionalmente e a explorar novas possibilidades no sexo, criando uma relação vibrante e inovadora.

Outras combinações: Signos de Ar, como Gêmeos e Libra, proporcionam a estimulação mental necessária, enquanto os signos de Fogo, como Áries e Sagitário, trazem a energia e a paixão que Aquário busca.

Marte em Peixes

Com Marte em Peixes, a abordagem emocional e altruísta ao sexo é predominante. Para os signos mais compatíveis no sexo, é essencial encontrar parceiros que compreendam e apreciem essa natureza sensível.

Melhor combinação: Virgem. A praticidade e a capacidade de Virgem de se comunicar claramente ajudam Peixes a expressar suas necessidades e desejos, criando uma conexão sexual satisfatória.