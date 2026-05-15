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Astrologia

Números da sorte: veja em quais cada signo pode apostar e como atrair prosperidade

Cada nativo carrega vibrações numéricas específicas que podem orientar escolhas e abrir caminhos
Portal Edicase

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Publicado em 15 de Maio de 2026 às 11:55

Os números ligados a cada signo funcionam como símbolos que podem favorecer momentos de sorte e abundância (Imagem: Iryna Imago | Shutterstock)
Os números ligados a cada signo funcionam como símbolos que podem favorecer momentos de sorte e abundância Crédito: Imagem: Iryna Imago | Shutterstock
A energia dos números pode funcionar como um poderoso canal de conexão com a sorte, a prosperidade e as oportunidades. Cada nativo do zodíaco possui vibrações específicas que influenciam escolhas, caminhos e até momentos favoráveis para atrair abundância. Se você deseja apostar, manifestar prosperidade ou apenas se conectar com boas energias, confira quais são os números da sorte do seu signo!

Áries

Áries se conecta com a energia dos números por meio da ação e da iniciativa (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Áries se conecta com a energia dos números por meio da ação e da iniciativa Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Os arianos vivem intensamente e costumam atrair oportunidades quando confiam no próprio instinto. Seus números da sorte são: 1, 9, 17, 28 e 33. Apostar em momentos de impulso positivo pode trazer surpresas agradáveis ao signo.

Touro

Para Touro, a vibração dos números se relaciona à estabilidade e à construção da prosperidade (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Para Touro, a vibração dos números se relaciona à estabilidade e à construção da prosperidade Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Touro tem forte ligação com estabilidade financeira e prosperidade material. Os números que favorecem o signo são: 6, 14, 22, 30 e 48. A energia taurina tende a prosperar quando existe paciência e constância.

Gêmeos

Gêmeos percebe a influência dos números em mudanças rápidas e oportunidades inesperadas (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Gêmeos percebe a influência dos números em mudanças rápidas e oportunidades inesperadas Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
A sorte geminiana aparece por meio de mudanças rápidas, conversas e oportunidades inesperadas. Seus números são: 5, 11, 23, 32 e 41. O signo pode se beneficiar de apostas feitas em momentos de inspiração.

Câncer

Câncer se conecta com os números por meio da intuição e da sensibilidade emocional (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Câncer se conecta com os números por meio da intuição e da sensibilidade emocional Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
O signo de Câncer tem forte conexão emocional e intuitiva, o que ajuda bastante na hora de escolher números especiais. Os números da sorte são: 2, 7, 20, 29 e 44.

Leão

Para Leão, os números refletem energia de destaque e expansão pessoal (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Para Leão, os números refletem energia de destaque e expansão pessoal Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Leão costuma atrair destaque, brilho e reconhecimento. Seus números favorecidos são: 3, 19, 27, 36 e 45. A energia leonina cresce quando acredita no próprio potencial.

Virgem

Virgem enxerga a influência dos números na organização e nas escolhas estratégicas (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Virgem enxerga a influência dos números na organização e nas escolhas estratégicas Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Os virginianos tendem a ter sorte quando utilizam estratégia e atenção aos detalhes. Seus números da sorte são: 4, 13, 21, 35 e 52. Pequenas oportunidades podem render grandes resultados ao signo.

Libra

Libra sente a vibração dos números no equilíbrio e nas conexões (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Libra sente a vibração dos números no equilíbrio e nas conexões Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Libra atrai prosperidade por meio do equilíbrio e das boas conexões . Os números ligados ao signo são: 8, 15, 24, 37 e 46. Para os librianos, a harmonia emocional pode abrir caminhos inesperados.

Escorpião

Para Escorpião, os números refletem intensidade e transformação de ciclos (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Para Escorpião, os números refletem intensidade e transformação de ciclos Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Os escorpianos possuem uma energia magnética e intensa, capaz de transformar situações difíceis em oportunidades. Seus números da sorte são: 9, 18, 26, 39 e 49.

Sagitário

Sagitário conecta os números à expansão e às oportunidades de crescimento (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Sagitário conecta os números à expansão e às oportunidades de crescimento Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Sagitário costuma ter sorte em momentos de expansão, viagens e novas experiências. Seus números da sorte são: 12, 21, 31, 40 e 53. A fé e o otimismo aumentam a prosperidade do sagitariano.

Capricórnio

Capricórnio relaciona os números à disciplina e à construção de resultados (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Capricórnio relaciona os números à disciplina e à construção de resultados Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Capricórnio atrai abundância com disciplina e foco nos objetivos. Os números da sorte são: 10, 16, 25, 38 e 54. Persistência pode trazer excelentes resultados para o capricorniano.

Aquário

Para Aquário, a vibração dos números aparece na inovação e nos caminhos inesperados (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Para Aquário, a vibração dos números aparece na inovação e nos caminhos inesperados Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Os nativos de Aquário têm sorte quando seguem caminhos diferentes e inovadores. Seus números da sorte são: 7, 13, 22, 34 e 47. O inesperado costuma trabalhar a favor do signo.

Peixes

Peixes percebe os números por meio da intuição e da sensibilidade espiritual (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Peixes percebe os números por meio da intuição e da sensibilidade espiritual Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Os piscianos possuem forte sensibilidade espiritual e podem atrair prosperidade por meio da intuição. Seus números da sorte são: 6, 12, 18, 42 e 55. Sonhos e sinais podem indicar momentos favoráveis ao signo.

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