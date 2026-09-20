Muito além da fama de exigente: veja por que ter a energia de Capricórnio na vida

Ter grandes sonhos é importante, mas Capricórnio lembra que também é preciso construir o caminho até eles. A energia do signo incentiva o planejamento, a organização e a definição de metas possíveis. Em vez de esperar que tudo aconteça de uma vez, a proposta é avançar um passo de cada vez, entendendo que pequenas conquistas também fazem parte de grandes realizações.