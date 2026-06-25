Mercúrio retrógrado em Câncer: 4 signos que serão mais afetados e como se proteger

Entre 29 de junho e 23 de julho de 2026, Mercúrio entrará em movimento retrógrado no signo de Câncer. Com isso, temas ligados à mente, comunicação e decisões ganharão um tom mais emocional. Na astrologia, esse período costuma trazer revisões envolvendo memórias, família, passado, sentimentos guardados e a forma como expressamos aquilo que sentimos.
Como Câncer é um signo ligado às emoções, às raízes e à segurança, Mercúrio retrógrado nessa energia poderá aumentar a sensibilidade, trazer conversas mal-resolvidas à tona e pedir mais cuidado antes de reagir. Nesse contexto, alguns signos poderão sentir esse movimento com mais força. A seguir, veja como cada um poderá se proteger!
1. Câncer
Por ser o signo no qual acontece o movimento retrógrado, Câncer tenderá a sentir essa energia diretamente. Poderão surgir dúvidas pessoais, lembranças e necessidade de repensar escolhas relacionadas à vida emocional e familiar.
Como se proteger: evite tomar decisões importantes no calor da emoção. Observe seus sentimentos, mas dê tempo para que eles se organizem antes de agir.
2. Capricórnio
Como signo oposto a Câncer, Capricórnio poderá sentir esse trânsito principalmente nos relacionamentos e parcerias. Assuntos antigos poderão voltar para serem resolvidos.
Como se proteger: não carregue tudo sozinho(a). Dialogue com calma, evite cobranças excessivas e esteja aberto(a) a rever acordos.
3. Áries
Mercúrio retrógrado em Câncer poderá mexer com a relação de Áries com família, lar e passado. Questões domésticas ou emocionais poderão pedir atenção.
Como se proteger: controle a impulsividade nas conversas. Nem toda resposta precisa ser imediata; algumas situações pedem acolhimento antes da ação.
4. Libra
Libra poderá perceber impactos na comunicação dentro da família e na organização da vida pessoal. Poderá haver sensação de precisar equilibrar demandas externas e internas.
Como se proteger: estabeleça limites claros e evite tentar agradar todo mundo. Priorize seu bem-estar emocional.
Proteção para todos os signos
Além desses, os signos de Água, como Escorpião e Peixes, poderão sentir a energia do Mercúrio retrógrado em Câncer de forma mais intuitiva e profunda. Dessa maneira, memórias, sonhos e emoções antigas poderão ficar mais presentes.
Dessa maneira, para os signos, de forma geral, será importante evitar conversas importantes quando estiverem tomados pela emoção , revisar mensagens antes de enviar, principalmente em assuntos familiares e amorosos. Também será fundamental cuidado com interpretações baseadas apenas em sentimentos momentâneos. Reavaliar histórias antigas sem deixar que o passado controle o presente e organizar documentos, agenda e compromissos são outras medidas essenciais. E, principalmente, usar esse período para curar ressentimentos e fortalecer vínculos.
Mercúrio retrógrado em Câncer poderá ser um convite para olhar para dentro, entender melhor as próprias necessidades emocionais e reconstruir pontes. Mais do que um período de problemas, na astrologia ele é visto como uma fase de revisão e amadurecimento.