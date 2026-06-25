AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vem aí

Rodada da Taça EDP das Comunidades terá 40 jogos neste fim de semana

Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica serão palcos dos confrontos

Publicado em 25 de Junho de 2026 às 17:00

Vinícius Lima

Vinícius Lima

Publicado em 

25 jun 2026 às 17:00
Taça EDP das Comunidades 2026

Após mais de 60 gols marcados na primeira rodada, o segundo fim de semana de jogos classificatórios da Taça EDP das Comunidades 2026 começa neste sábado (27), com 40 partidas em Vitória, Serra, Cariaciaca e Vila Velha e em Cariacica. Times de toda a Grande Vitória voltam a campo para ir em busca do título do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo. 


Confira os jogos de sábado (27):


Rodada 2 - Campo do Internacional

Endereço: R. Felicidade Corrêa dos Santos, 1360-1376 - Ilha das Caieiras, Vitória - ES, 29032-118


  • 8h - Nova Rosa da Penha x Eldorado (Feminino)
  • 9h - Eldorado x Palmeiras (Masculino)
  • 10h - Areinha x Vista Mar (Masculino)
  • 11h - Nova Rosa da Penha x Mucuri (Masculino)
  • 12h - Vila Nova de Colares x Resid. Vista do Mestre (Masculino)
  • 13h - Central Carapina x Planalto Serrano (Masculino)
  • 14h - Bairro da Penha x Vale Encantado (Feminino)
  • 15h - Tubarão x Nova Almeida (Masculino)
  • 16h - Santana x Santa Terezinha (Masculino)
  • 17h - Praia de Carapebus x Serra Dourada (Masculino)


Rodada 2 - Campo do Racing

Endereço: R. Vinte e Um, 217-379 - Nova Rosa da Penha, Cariacica - ES, 29157-419


  • 8h - Barramares x Jabaeté (Masculino)
  • 9h - Perocão x Padre Gabriel (Masculino)
  • 10h - Alvorada x Rio Marinho (Masculino)
  • 11h - Comunidades Originárias x Barcelona (Masculino)
  • 12h - Comunidades Originárias x Bela Vista (Feminino)
  • 13h - Bela Vista x Ibes (Masculino)
  • 14h - São Geraldo x São Pedro (Masculino)
  • 15h - Goiabeiras x São Geraldo (Feminino)
  • 16h - Morro da Garrafa x Dom João Batista (Masculino)
  • 17h - Jardim Botânico x Nova Bethânia (Masculino)

Taça EDP das Comunidades 2026

Confira os jogos de domingo (28):


Rodada 2 - Arena Cascata

Endereço: R. das Gérberas, 82 - Cascata, Serra - ES, 29177-155


  • 8h - Palmeiras x Vila Nova de Colares (Masculino)
  • 9h - Eldorado x Resid. Vista do Mestre (Masculino)
  • 10h - Bairro da Penha x Eldorado (Feminino)
  • 11h - Comunidades Originárias x Tubarão (Masculino)
  • 12h - São Geraldo x Comunidades Originárias (Feminino)
  • 13h - Nova Rosa da Penha x Santana (Masculino)
  • 14h - Vale Encantado x Nova Rosa da Penha (Feminino)
  • 15h - Nova Almeida x Barcelona (Masculino)
  • 16h - Serra Dourada x Planalto Serrano (Masculino)
  • 17h - Central Carapina x Praia de Carapebus (Masculino)

Rodada 2 - Campo do Vila Velhense

Endereço: R. Nilo Barcelar - Ibes, Vila Velha - ES, 29109-060


  • 8h - Dom João Batista x Alvorada (Masculino)
  • 9h - Santa Terezinha x Mucuri (Masculino)
  • 10h - Ibes x Perocão (Masculino)
  • 11h - São Geraldo x Barramares (Masculino)
  • 12h - Jabaeté x São Pedro (Masculino)
  • 13h - Areinha x Jardim Botânico (Masculino)
  • 14h - Nova Bethânia x Vista Mar (Masculino)
  • 15h - Morro da Garrafa x Rio Marinho (Masculino)
  • 16h - Bela Vista x Padre Gabriel (Masculino)
  • 17h - Goiabeiras x Bela Vista (Feminino)


Taça EDP das Comunidades 2026

Todos os resultados da 1ª rodada


Masculino


Comunidades Originárias 0 x 1 Nova Almeida

Nova Rosa da Penha 4 x 3 Santa Terezinha

Mucuri 2 x 2 Santana

Central Carapina 1 x 2 Serra Dourada

Eldorado 3 x 2 Vila Nova de Colares

São Pedro 1 x 2 Barramares

Barcelona 0 x 0 Parque Residencial Tubarão

São Geraldo 0 x 6 Jabaeté

Planalto Serrano 0 x 0 Praia de Carapebus

Bela Vista 0 x 2 Perocão

Residencial Vista do Mestre 0 x 4 Palmeiras

Areinha 0 x 4 Nova Bethânia

Padre Gabriel 0 x 1 Ibes

Morro da Garrafa 0 x 4 Alvorada

Rio Marinho 0 x 1 Dom João Batista

Vista Mar 1 x 0 Jardim Botânico


Feminino


Bairro da Penha 7 x 0 Nova Rosa da Penha

Goiabeiras 0 x 1 Comunidades Originárias

Eldorado 0 x 6 Vale Encantado

Bela Vista 1 x 3 São Geraldo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trabalhador de obra em supermercado é baleado durante o serviço em Vitória
Homem é baleado enquanto trabalhava em obra de supermercado em Vitória
Imagem de destaque
Netos criados pelos avós podem ter direitos no INSS? Entenda as regras
Imagem de destaque
Adolescente de 17 anos é morto a tiros por dupla de moto em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados