Rodada da Taça EDP das Comunidades terá 40 jogos neste fim de semana

Após mais de 60 gols marcados na primeira rodada, o segundo fim de semana de jogos classificatórios da Taça EDP das Comunidades 2026 começa neste sábado (27), com 40 partidas em Vitória, Serra, Cariaciaca e Vila Velha e em Cariacica. Times de toda a Grande Vitória voltam a campo para ir em busca do título do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo.
Confira os jogos de sábado (27):
Rodada 2 - Campo do Internacional
Endereço: R. Felicidade Corrêa dos Santos, 1360-1376 - Ilha das Caieiras, Vitória - ES, 29032-118
- 8h - Nova Rosa da Penha x Eldorado (Feminino)
- 9h - Eldorado x Palmeiras (Masculino)
- 10h - Areinha x Vista Mar (Masculino)
- 11h - Nova Rosa da Penha x Mucuri (Masculino)
- 12h - Vila Nova de Colares x Resid. Vista do Mestre (Masculino)
- 13h - Central Carapina x Planalto Serrano (Masculino)
- 14h - Bairro da Penha x Vale Encantado (Feminino)
- 15h - Tubarão x Nova Almeida (Masculino)
- 16h - Santana x Santa Terezinha (Masculino)
- 17h - Praia de Carapebus x Serra Dourada (Masculino)
Rodada 2 - Campo do Racing
Endereço: R. Vinte e Um, 217-379 - Nova Rosa da Penha, Cariacica - ES, 29157-419
- 8h - Barramares x Jabaeté (Masculino)
- 9h - Perocão x Padre Gabriel (Masculino)
- 10h - Alvorada x Rio Marinho (Masculino)
- 11h - Comunidades Originárias x Barcelona (Masculino)
- 12h - Comunidades Originárias x Bela Vista (Feminino)
- 13h - Bela Vista x Ibes (Masculino)
- 14h - São Geraldo x São Pedro (Masculino)
- 15h - Goiabeiras x São Geraldo (Feminino)
- 16h - Morro da Garrafa x Dom João Batista (Masculino)
- 17h - Jardim Botânico x Nova Bethânia (Masculino)
Confira os jogos de domingo (28):
Rodada 2 - Arena Cascata
Endereço: R. das Gérberas, 82 - Cascata, Serra - ES, 29177-155
- 8h - Palmeiras x Vila Nova de Colares (Masculino)
- 9h - Eldorado x Resid. Vista do Mestre (Masculino)
- 10h - Bairro da Penha x Eldorado (Feminino)
- 11h - Comunidades Originárias x Tubarão (Masculino)
- 12h - São Geraldo x Comunidades Originárias (Feminino)
- 13h - Nova Rosa da Penha x Santana (Masculino)
- 14h - Vale Encantado x Nova Rosa da Penha (Feminino)
- 15h - Nova Almeida x Barcelona (Masculino)
- 16h - Serra Dourada x Planalto Serrano (Masculino)
- 17h - Central Carapina x Praia de Carapebus (Masculino)
Rodada 2 - Campo do Vila Velhense
Endereço: R. Nilo Barcelar - Ibes, Vila Velha - ES, 29109-060
- 8h - Dom João Batista x Alvorada (Masculino)
- 9h - Santa Terezinha x Mucuri (Masculino)
- 10h - Ibes x Perocão (Masculino)
- 11h - São Geraldo x Barramares (Masculino)
- 12h - Jabaeté x São Pedro (Masculino)
- 13h - Areinha x Jardim Botânico (Masculino)
- 14h - Nova Bethânia x Vista Mar (Masculino)
- 15h - Morro da Garrafa x Rio Marinho (Masculino)
- 16h - Bela Vista x Padre Gabriel (Masculino)
- 17h - Goiabeiras x Bela Vista (Feminino)
Todos os resultados da 1ª rodada
Masculino
Comunidades Originárias 0 x 1 Nova Almeida
Nova Rosa da Penha 4 x 3 Santa Terezinha
Mucuri 2 x 2 Santana
Central Carapina 1 x 2 Serra Dourada
Eldorado 3 x 2 Vila Nova de Colares
São Pedro 1 x 2 Barramares
Barcelona 0 x 0 Parque Residencial Tubarão
São Geraldo 0 x 6 Jabaeté
Planalto Serrano 0 x 0 Praia de Carapebus
Bela Vista 0 x 2 Perocão
Residencial Vista do Mestre 0 x 4 Palmeiras
Areinha 0 x 4 Nova Bethânia
Padre Gabriel 0 x 1 Ibes
Morro da Garrafa 0 x 4 Alvorada
Rio Marinho 0 x 1 Dom João Batista
Vista Mar 1 x 0 Jardim Botânico
Feminino
Bairro da Penha 7 x 0 Nova Rosa da Penha
Goiabeiras 0 x 1 Comunidades Originárias
Eldorado 0 x 6 Vale Encantado
Bela Vista 1 x 3 São Geraldo