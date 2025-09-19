Horóscopo

Liniker nasceu para entregar excelência (e o Mapa Astral dela pode provar)

Sensibilidade, potência e poesia são marcas registradas do trabalho de Liniker, e o Mapa Astral da cantora assina embaixo

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 09:09

Sensibilidade, potência e poesia: essas marcas registradas da obra de Liniker também estão escritas no seu Mapa Astral. Ele revela muito sobre a artista que conquistou, recentemente, sete indicações ao Grammy Latino 2025, incluindo Álbum do Ano, com Caju.

O público e sua torcida dizem que Caju é mesmo merecedor de todo o sucesso pela sua riqueza de detalhes. Além disso, há o equilíbrio entre uma arte que entretém e diverte enquanto entrega qualidade musical ímpar.

Mas o que será que diz a Astrologia? Neste artigo, veja uma análise do Mapa Astral de Liniker e as previsões para o desempenho da cantora no Grammy Latino 2025.

Sensibilidade e excelência no Mapa Astral de Liniker

Liniker, nascida em 3 de julho de 1995, é do signo de Câncer, o que permite, através de suas letras e músicas, transbordar toda a sensibilidade emocional desse signo.

Carinho, acolhimento e troca de cuidado são temas recorrentes em sua composição. Afinal, como ela mesma canta, “todo mundo merece amor, até uma popstar”.

Mas outros pontos do Mapa Astral de Liniker chamam a atenção:

Lua e Marte no signo de Virgem

Mercúrio e Vênus no signo de Gêmeos

Com a Lua e Marte em Virgem, Liniker é uma pessoa com o emocional e o espírito de luta voltados para querer fazer tudo bem feito, com extrema dedicação.

Como consequência, eventualmente, pode exagerar na autocrítica. Mas isso é um constante impulsionador para a artista querer melhorar, além de proporcionar uma super produtividade.

Já Vênus e Mercúrio em Gêmeos, signo que representa comunicação, indica justamente uma habilidade comunicativa mais artística. Isso faz com que sua mente esteja voltada para se expressar de forma imaginativa e criativa.

Liniker apresenta uma grande inteligência emocional para as relações interpessoais e trocas sociais e um domínio ímpar da intelectualidade para a arte.

Porém, para quem acompanha a carreira da cantora, nada disso é novidade. Essa habilidade se manifesta em Caju, através de parcerias, arranjos bem elaborados e uma grande sensibilidade para a beleza e a poesia.

Vem mais um prêmio aí?

Em dezembro de 2024, Liniker foi o grande destaque do Prêmio Multishow. A artista levou quatro prêmios, incluindo Artista do Ano e Álbum do Ano, também com Caju.

A dúvida, agora, é se ela repetirá o feito na cerimônia da 26ª Edição do Grammy Latino, que acontece no dia 13 de novembro, em Las Vegas, nos EUA.

Liniker foi indicada nas categorias:

Álbum do Ano (Caju)

Canção do Ano (Veludo Marrom)

Gravação do Ano (Ao Teu Lado)

Melhor Canção em Língua Portuguesa (Veludo Marrom)

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa (Caju)

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa (Caju)

Melhor Álbum de Engenharia de Gravação (Caju)

O céu da cerimônia

O Grammy Latino 2025 acontece com um Sol em Escorpião e a regência artística de uma Vênus em Escorpião, já que esse é o planeta que representa a arte.

Assim, o Sol está conjunto a Vênus e representa o rei. Além disso, o astro faz aspecto fluido com Saturno, indicador de chefia e liderança. Esses aspectos sugerem que os vencedores, provavelmente, já possuem um certo favoritismo.

Júpiter, planeta da sorte e do crescimento, está em Câncer e faz um aspecto fluido para o Sol e Vênus. Portanto, artistas e trabalhos que exaltam a ancestralidade têm mais chances de ser contemplados.

No entanto, a cerimônia acontece durante o último período de Mercúrio retrógrado em 2025 (9 a 29/11). Isso indica a possibilidade de imprevistos e atrasos, mas também ruídos na comunicação com informações que precisam ser revistas. Por este motivo, alguns resultados podem, sim, surpreender a lógica.

Por fim, o dispositor do Sol e de Vênus é Marte em Sagitário, o que indica mais pluralidade de nacionalidades.

Assim, nomes como o do porto-riquenho Bad Bunny, que tem o maior número de indicações, até podem corresponder ao favoritismo do Sol em conjunção com Vênus e em trígono com Saturno. Mas Liniker também pode muito bem representar essa pluralidade.

Torcida não vai faltar!

