Limpeza energética da casa: aprenda a fazer ritual para purificar o seu lar

Astróloga explica como as emoções ficam impregnadas nos ambientes e ensina como recuperar o bem-estar

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 18:49

Um ambiente carregado pode gerar sensação de escuridão e sobrecarga energética, o que afeta diretamente os moradores Crédito: Imagem: DimaBerlin | Shutterstock

Pode até parecer que não, mas nem tudo o que muda dentro de uma casa é visível. O ambiente influencia diretamente o bem-estar de quem vive ali. Quando sentimentos como medo, tristeza ou tensão se acumulam, o espaço pode ficar pesado, gerando cansaço, irritação, dificuldade para dormir e até conflitos entre os moradores. Por isso, entender como essas energias se acumulam e adotar práticas simples de purificação ajuda a manter o equilíbrio e a harmonia no dia a dia.

Para Isis Sensitiva, astróloga e espiritualista dedicada ao autoconhecimento e à transformação pessoal, a casa reflete quem somos. “A nossa casa é a nossa segunda pele, então a energia da casa é como se fosse um espelho da nossa alma”, explica. Segundo ela, tudo o que sentimos e falamos, como alegria, tristeza, medo ou amor, se impregna nas paredes, nos objetos e até no ar que respiramos dentro do lar.

Isis Sensitiva também alerta que, quando o ambiente está carregado, gera a sensação de escuridão e sobrecarga energética , o que afeta diretamente os moradores. “Isso atrapalha o sono, os pensamentos se tornam confusos, os relacionamentos ficam tensos, sem nenhum motivo”, diz. Para ela, a casa também adoece quando acumula energia parada e negativa. “Se ela acaba acumulando uma energia parada negativa, a casa adoece. E, com ela, a gente adoece junto”.

Sinais de que a casa precisa de limpeza energética

Segundo a espiritualista, quando os sinais aparecem, é como se a casa estivesse fazendo um pedido de socorro. Por isso, é importante ficar atento caso perceba:

Plantas murchando sem explicação;

Discussões constantes;

Objetos quebrando com frequência;

Sensação de peso ao entrar em casa;

Silêncio “duro”, incômodo;

Falta de paz dentro do próprio lar.

Na limpeza energética, a pedra ametista ajuda a transmutar energias densas Crédito: Imagem: ZlataMarka | Shutterstock

Ritual de limpeza energética da casa

Ingredientes

Ervas sagradas (alecrim, arruda ou guiné)

Incenso de mirra

Cristais (ametista, quartzo branco e quartzo rosa)

Modo de fazer

Abra todas as janelas da casa para permitir a entrada do sol e a circulação do ar. Depois, faça a defumação utilizando alecrim, arruda ou guiné. A defumação deve ser feita caminhando pelos cômodos, permitindo que a fumaça percorra cantos e corredores. Essas ervas vão limpar e trazer proteção ao lar.

Depois da defumação, acenda um incenso de mirra e faça uma oração visualizando uma luz dourada envolvendo toda a tua casa.

Limpeza com cristais: posicione os cristais nos ambientes. A ametista transmuta energias densas, o quartzo branco purifica e o quartzo rosa traz harmonia e amor.

Isis Sensitiva

Astróloga, taróloga, numeróloga e espiritualista, dedicada a guiar pessoas em jornadas de autoconhecimento e transformação. Conhecida como Mestra na Magia do Amor, atua ajudando a restaurar a paz interior, fortalecer relacionamentos e abrir caminhos energéticos.

Por Beatriz Plaça