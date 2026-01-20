Energia dos anéis: veja como usá-los ao seu favor para trabalho e vida pessoal

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 18:51
O uso de anéis acompanha a história de diferentes civilizações. Gregos, romanos e hebreus utilizaram o acessório como símbolo de poder, identidade, compromisso, saúde e prosperidade. Além da função estética, o item apresenta valores ligados ao dedo em que é usado e ao material de sua composição.
Conforme a consultora espiritual e taróloga Jovanka Buratto, o anel se relaciona ao propósito de quem o utiliza e funciona como um símbolo de direcionamento energético.
Segundo Jovanka Buratto, o uso do anel em cada dedo há um significado específico :
O material do anel também possui diferentes finalidades. O aço se associa à resistência física e à energia voltada ao trabalho. Enquanto a prata se relaciona ao equilíbrio energético e à calma. O ouro se conecta à confiança e à prosperidade.
As pedras verdes aparecem ligadas à abundância e à sorte. As douradas se associam à riqueza. Símbolos como cifrão, trevo e pentagrama acionam defesa e crescimento.
Para o uso do anel, Jovanka Buratto destaca algumas práticas simples :
“A força do acessório muda conforme a cultura e o objetivo”, afirma. Segundo ela, é importante alinhar personalidade, intenção e confiança.
Jovanka Buratto
É consultora espiritual e taróloga. Atua com rituais de prosperidade, abertura de caminhos e equilíbrio energético. Realiza atendimentos online para pessoas e empresas.
Por Fernanda Pereira
