Horóscopo semanal: previsões para os signos de 19 a 25 de outubro de 2026

Por sua vez, Vênus retrógrada em Escorpião fará conjunção com o Sol e quadratura com Plutão, sinalizando um período de revisões nos relacionamentos e nos valores pessoais. Nesse contexto, questões antigas possivelmente virão à tona, revelando insatisfações ou sentimentos que ainda precisam ser compreendidos. A intensidade emocional poderá aumentar, assim como a tendência ao ciúme, à possessividade e às disputas de poder.