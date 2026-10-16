Amyr Klink ganha filme e explica por que não quis ajudar a filha Tamara a virar navegadora: 'História se constrói, não se herda'

Klink — Porque é um caminho de altíssimo risco. Mas ela está muito feliz e construiu a história dela. Isso é muito importante: história não é uma coisa que você herda, ganha ou que o dinheiro compra. É uma coisa que você faz. Ela fez a história dela, e eu torço por ela. Não sei para onde ela vai, mas sei que ela está feliz.