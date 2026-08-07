Horóscopo semanal: previsões para os signos de 10 a 16 de agosto de 2026

Você precisará melhorar a forma como administra as finanças e se posiciona diante das pessoas, promovendo mudanças de longo prazo nesses setores. Embora consiga defender melhor as suas ideias, mal-entendidos, expectativas exageradas e dificuldades para compreender as intenções alheias poderão atrapalhar os seus planos. Portanto, tenha cautela com as palavras, evite disputas desnecessárias e não insista em controlar as situações que não dependem apenas de você.