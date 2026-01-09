Astrologia

Horóscopo semanal: previsões dos signos de 12 a 18 de janeiro de 2026

Astróloga revela o que os astros reservam para cada nativo nos próximos dias

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 08:50

As influências astrológicas indicam que o período será de esforço contínuo e determinação para conquistar metas Crédito: Imagem: Anna_leni | Shutterstock

O Sol em Capricórnio formará conjunção com Vênus, Marte, Mercúrio e Plutão, além de estabelecer oposição a Júpiter, o que indicará um aumento da ambição e do poder de decisão. Esse período favorecerá avanços concretos, mas também exigirá cautela diante das expectativas, especialmente no que diz respeito a resultados e apoios externos.

Mercúrio estará em conjunção com Marte, Sol e Vênus, além de formar oposição a Júpiter, sugerindo maior estratégia e foco nos resultados, especialmente em questões profissionais ou coletivas. O período favorecerá o alinhamento de metas e a tomada de decisões relevantes. Ainda assim, convém redobrar a atenção a informações exageradas e a possíveis conflitos motivados por divergências ideológicas.

Enquanto isso, Vênus em Capricórnio fará conjunção com o Sol, Marte , Mercúrio e Plutão, além de oposição a Júpiter. Esses movimentos sinalizam que as relações passarão por um filtro mais racional e seletivo. Nesse cenário, haverá a valorização de vínculos estáveis e alinhados com os seus objetivos. Ao mesmo tempo, poderão ocorrer desequilíbrios entre o dar e o receber, o que exigirá cautela com as expectativas emocionais.

Ademais, Marte em Capricórnio estará em conjunção com o Astro-Rei, Mercúrio e Vênus, bem como em oposição a Júpiter. As influências astrológicas indicam esforço contínuo e determinação para conquistar metas coletivas e profissionais. Apesar disso, elas também sugerem a possibilidade de disputas de poder e imposições. Portanto, será necessário cuidado com as atitudes impulsivas e autoritárias.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries

Os nativos de Áries terão o período favorável para a atividade mental, decisões objetivas e conversas estratégicas Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

Nesta semana, o seu foco estará voltado para as metas coletivas. Haverá a necessidade de estruturar os planos de longo prazo com praticidade. O período favorecerá a atividade mental, decisões objetivas, conversas estratégicas e ações que demandam maturidade emocional.

Todavia, as ambições poderão levar a exageros. Logo, tome cuidado com as expectativas irreais e o excesso de confiança. Enquanto isso, os relacionamentos sociais e os projetos em grupo passarão por ajustes e definição de limites. Nesse cenário, você deverá liderar as responsabilidades coletivas, mas sem assumir mais tarefas do que conseguirá cumprir.

Touro

Os nativos de Touro poderão enfrentar decisões importantes que exigirão clareza mental, comunicação direta e uma postura madura Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

Você tenderá a direcionar a sua energia para os objetivos profissionais, assumindo responsabilidades maiores e buscando o reconhecimento por meio da disciplina e da constância. Nesse contexto, decisões importantes poderão exigir clareza mental, comunicação direta e uma postura madura diante de prazos e expectativas elevadas.

Embora o momento favoreça avanços concretos, tenha cautela com excessos, promessas grandiosas e sobrecarga, equilibrando o desejo de expansão com a realidade. Por sua vez, os relacionamentos no trabalho passarão por ajustes, demandando limites claros e escolhas alinhadas aos seus valores.

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos terão a mente prática favorecendo o planejamento, o diálogo e as metas ambiciosas Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

Você buscará assumir os compromissos com mais seriedade, sobretudo os que envolvem projetos de longo prazo, estudos e viagens. A sua mente prática favorecerá o planejamento, o diálogo e as metas ambiciosas.

Por outro lado, poderá enfrentar um conflito entre cautela e otimismo, o que exigirá equilíbrio para não prometer mais do que conseguirá cumprir ou assumir riscos desnecessários. Procure conciliar a ambição com a ética, revisando suas crenças, evitando a rigidez e aprendendo com diferentes pontos de vista. Nos relacionamentos, haverá a necessidade de acordos claros, expectativas realistas e escolhas baseadas em compromissos verdadeiros.

Câncer

Os nativos de Câncer poderão passar por ajustes mais sérios nos relacionamentos Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

Você tenderá a lidar com temas profundos relacionados a finanças compartilhadas, intimidade, acordos e encerramentos. Ao longo do processo, poderá surgir uma tensão entre o desejo de controle e a necessidade de confiar no outro.

Para organizar essas questões e tomar decisões conscientes, será fundamental adotar uma postura prática, com foco, estratégia e diálogo, além de cautela diante de riscos financeiros e promessas irreais. Os relacionamentos, por sua vez, passarão por ajustes mais sérios. Enquanto vínculos maduros tenderão a se fortalecer, conexões desequilibradas poderão ser questionadas.

Leão

Os nativos de Leão terão os vínculos baseados em confiança favorecidos nesta semana Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

A sua atenção se voltará para os relacionamentos e acordos importantes. Nesse contexto, você sentirá a necessidade de definir limites e responsabilidades. Inclusive, conversas sérias exigirão clareza, firmeza e maturidade para negociar.

Apesar disso, poderá haver uma certa tensão entre o compromisso e o excesso de expectativas, o que exigirá cautela com as decisões impulsivas ou tentativas de agradar o outro. De modo geral, as relações passarão por testes práticos. Os vínculos baseados em confiança serão favorecidos, enquanto os frágeis tenderão a ser revistos.

Virgem

Os nativos de Virgem terão a comunicação direta favorecendo decisões práticas no setor profissional Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

A tendência será que se depare com maiores exigências na rotina. Inclusive, as demandas acumuladas cobrarão disciplina e revisão de métodos. O foco, a produtividade e a organização estarão em alta. Mesmo assim, deverá evitar excessos, sobrecarga física ou promessas irreais. Cuide da sua saúde para evitar desgastes ou queda de rendimento.

No setor profissional, a comunicação tenderá a ser mais direta, o que favorecerá decisões práticas, mas também exigirá cuidado com o excesso de críticas e expectativas. Enquanto isso, os relacionamentos afetivos precisarão de cooperação, limites claros e maturidade para lidar com diferenças e cobranças.

Libra

Os nativos de Libra poderão se deparar com questões do passado que pedirão ajustes, conversas objetivas e acordos claros (Imagem: una_llenella | Shutterstock Crédito:

Ao longo desta semana, a sua atenção se voltará aos assuntos familiares, às decisões relacionadas ao lar e às emoções. Nesse cenário, questões do passado poderão retornar, pedindo ajustes, conversas objetivas, acordos claros, revisão dos limites e um posicionamento firme. Haverá tendência ao excesso de cobranças, expectativas elevadas ou conflitos de autoridade.

Portanto, deverá equilibrar razão e emoção antes de agir. Ainda neste período, as demandas profissionais possivelmente interferirão na vida pessoal, tornando necessária uma organização rigorosa para não sobrecarregar as relações próximas ou assumir mais compromissos do que conseguirá cumprir.

Escorpião

Os nativos de Escorpião terão o foco voltado para a comunicação e o aprendizado Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

A atividade mental tenderá a estar intensa nesta semana, assim como a capacidade de negociação. Além disso, o seu foco estará voltado para a comunicação e o aprendizado, o que favorecerá a resolução de pendências, a expressão dos desejos e a realização de parcerias valiosas. Aproveite o período para organizar a rotina e transformar ideias em ações concretas.

Em contrapartida, haverá a possibilidade de arrogância ou excessos verbais. Logo, será necessário equilibrar a energia realizadora com a escuta ativa, evitando conflitos e a sobrecarga dos relacionamentos.

Sagitário

Os nativos de Sagitário terão a determinação para aumentar os ganhos em alta Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

Você buscará segurança por meio da gestão material. Sua determinação para aumentar os ganhos estará em alta, impulsionando grandes negociações e a revisão dos detalhes. Porém, o desejo de expansão rápida poderá levar a gastos impulsivos ou investimentos arriscados. Será preciso agir com cautela para não comprometer a estabilidade financeira. Como a sua capacidade de estruturar as finanças será favorecida, aproveite o momento para organizar o orçamento e cortar os excessos.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio deverão aproveitar as energias do período para direcionar seu carisma e inteligência à construção de bases sólidas Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

Você viverá um período de potência pessoal e renovação de identidade. A tendência será sentir-se capaz de liderar situações com autoridade e magnetismo, favorecendo a tomada de decisões importantes sobre projetos pessoais.

No entanto, haverá risco de comportamentos autoritários e autoconfiança excessiva. Por isso, será fundamental canalizar as energias do período para transformar sua postura, evitando agir por impulso ou entrar em disputas desnecessárias. Aproveite o momento para direcionar seu carisma e inteligência à construção de bases sólidas.

Aquário

Os nativos de Aquário viverão uma semana importante para encerrar ciclos e lidar com questões pendentes Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

Você vivenciará uma fase de recolhimento e transformações profundas, com a mente e os desejos voltados para o que ocorre longe dos olhos alheios. Será um momento importante para encerrar ciclos e lidar com questões pendentes.

No processo, a pressa para agir e o excesso de autoconfiança poderão mascarar obstáculos na rotina, no trabalho ou na saúde. Logo, evite agir por impulso ou se envolver em disputas confusas que drenam a sua energia. Use a clareza mental para curar padrões de comportamento e equilibrar a necessidade de isolamento com as demandas práticas.

Peixes

Os nativos de Peixes terão a capacidade de comunicação e negociação em alta Crédito: Imagem: una_llenella | Shutterstock

Você terá mais energia para se conectar com grupos e liderar projetos coletivos. Além disso, a sua capacidade de comunicação e negociação estará em alta, permitindo que atraia pessoas influentes para os seus objetivos e exerça uma influência maior sobre amigos e parceiros.

Entretanto, haverá a possibilidade de promessas exageradas ou gastos excessivos com diversão e prazeres imediatos. O momento exigirá o equilíbrio entre ambição social e responsabilidade pessoal. Para isso, evite conflitos e reveja a sua rede de contatos, selecionando as pessoas que estão alinhadas com os seus propósitos.