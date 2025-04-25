Horóscopo semanal: previsão dos signos de 28 de abril a 04 de maio de 2025

O período será favorável para aprendizados, viagens e expansão das ideias Crédito: Imagem: PD99 | Shutterstock

O Sol em Touro seguirá em aspecto tenso com Plutão e Marte, indicando tendência a desafios para encontrar segurança no setor financeiro. Desse modo, será necessário ter cautela com os impulsos, pois eles poderão gerar gastos desnecessários.

Mercúrio em Áries fará bom aspecto com Júpiter , sugerindo um período favorável para aprendizados, viagens e expansão das ideias e relações sociais. Por sua vez, Vênus em Áries fará conjunção com Netuno e Saturno. Isso sinaliza propensão a empecilhos, expectativas elevadas e emoções afloradas.

Além disso, Marte em Leão formará oposição com Plutão e quadratura com o Astro-Rei, sinalizando possíveis desafios na busca por autoafirmação. O contato com medos profundos poderá despertar inseguranças e impulsos intensos.

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

A mente do ariano estará mais ativa, favorecendo a comunicação e o surgimento de novas ideias Crédito: Imagem: greenpic.studio | Shutterstock

Nesta semana, você poderá vivenciar um embate entre dinheiro e prazer, o que poderá levar a gastos impulsivos em momentos de lazer. Por isso, será essencial buscar equilíbrio. A mente estará mais ativa, favorecendo a comunicação e o surgimento de novas ideias, embora haja tendência à agitação e dispersão.

Além disso, será necessário ponderar diante de possíveis frustrações ou limitações no campo afetivo. Assim, tenha cautela tanto com as finanças quanto com os relacionamentos. Por fim, acolha suas emoções e evite tirar conclusões precipitadas.

Touro

O taurino terá mais disposição para lutar por seus objetivos e dar andamento aos projetos pessoais Crédito: Imagem: greenpic.studio | Shutterstock

Você terá mais disposição para lutar por seus objetivos e dar andamento aos projetos pessoais. Sua vitalidade estará em alta, favorecendo a autoconfiança. No entanto, poderá haver propensão a conflitos familiares, exigindo mais paciência e controle emocional.

Será também um período de reflexão sobre os relacionamentos , com chances de amadurecimento, mas também de enfrentar restrições afetivas ou idealizações excessivas. Além disso, será importante evitar confusões no ambiente doméstico e buscar equilíbrio emocional. Por fim, sua intuição estará mais aflorada, tornando este um bom momento para aprender algo novo e se conectar com a sabedoria interior.

Gêmeos

O foco do geminiano estará nas amizades e conexões sociais Crédito: Imagem: greenpic.studio | Shutterstock

Será um período de reflexão, com possibilidade de tensões ligadas à comunicação, ao aprendizado e a questões filosóficas mais profundas. Apesar disso, sua mente estará voltada para o futuro, nutrindo otimismo em relação a grupos e projetos coletivos. No entanto, haverá o risco de se perder em idealizações, permanecendo apenas no plano das ideias.

Nos relacionamentos, o foco estará nas amizades e conexões sociais, com um misto de senso de responsabilidade, idealismo e possível confusão emocional. Por isso, será essencial ter atenção às palavras e buscar mais clareza nas interações afetivas.

Câncer

O canceriano deverá buscar equilíbrio entre a vida social e as finanças Crédito: Imagem: greenpic.studio | Shutterstock

Você tenderá a direcionar o foco para os relacionamentos sociais e aspirações futuras. Entretanto, poderá enfrentar desafios ligados às finanças pessoais e transformações profundas. Além disso, a propensão será que sua mente fique mais ativa e otimista em relação à imagem pessoal. Ao mesmo tempo, deverá tomar cuidado com as idealizações, já que possivelmente elas a(o) levarão a enganos e frustrações.

Ainda nesta fase, haverá um foco na projeção profissional, com maior senso de responsabilidade, mas também com tendência a idealismos ou confusões. Logo, busque encontrar o equilíbrio entre a vida social e as finanças, assim como clareza nas ambições e parcerias de trabalho.

Leão

O leonino deverá equilibrar as ambições profissionais com as necessidades pessoais Crédito: Imagem: greenpic.studio | Shutterstock

Você focará na carreira e na imagem pessoal. No entanto, poderá enfrentar desafios ligados à individualidade e aos relacionamentos. Ainda nesta fase, ao mesmo tempo que sua mente estará aberta para novos aprendizados, filosofias e viagens, também deverá ter cautela com o excesso de expectativas.

No setor afetivo, ocorrerá uma procura por significado e expansão, com um possível senso de responsabilidade e idealismo. Porém, haverá a possibilidade de confusões nas expectativas românticas ou sociais. No caso, será importante equilibrar as ambições profissionais com as necessidades pessoais.

Virgem

A mente do virginiano estará voltada para transformações profundas Crédito: Imagem: greenpic.studio | Shutterstock

Nesta semana, você buscará ampliar seus horizontes por meio do aprendizado e da expansão pessoal. No entanto, esse movimento poderá despertar desafios internos e ativar processos inconscientes. Sua mente estará voltada para transformações profundas, mas também poderá ser influenciada por fantasias e idealizações.

No campo afetivo, o foco estará na intimidade. Ainda assim, será possível se deparar com mal-entendidos, obstáculos e cobranças que poderão esfriar a relação. Por isso, será essencial equilibrar o desejo por conhecimento com os cuidados com a saúde mental, além de manter os pés no chão nas questões do coração.

Libra

O foco do libriano estará na busca por equilíbrio e compreensão nos relacionamentos Crédito: Imagem: greenpic.studio | Shutterstock

Você voltará sua atenção a temas ligados à intimidade e às finanças compartilhadas. Nesse cenário, poderão surgir desafios envolvendo grupos sociais e planos. Ao mesmo tempo, será um período propício para direcionar-se às parcerias, com uma dose extra de otimismo na comunicação.

No campo afetivo, o foco estará na busca por equilíbrio e compreensão. No entanto, poderá enfrentar mal-entendidos e frustrações tanto nas relações amorosas quanto nas sociais. Logo, será importante conciliar suas necessidades emocionais com a dinâmica dos grupos, mantendo a clareza e o realismo nas interações e parcerias.

Escorpião

A mente do escorpiano estará voltada para o trabalho e a rotina Crédito: Imagem: greenpic.studio | Shutterstock

Você focará nas parcerias, buscando mais equilíbrio. Entretanto, poderá se deparar com desafios ligados à carreira e à imagem pessoal. De modo geral, a propensão será que a sua mente fique mais voltada para o trabalho e a rotina. Ao mesmo tempo que haverá otimismo e aprendizado nesses setores, também poderão surgir empecilhos que afetarão a saúde e produtividade.

No campo amoroso, seu foco se voltará para os cuidados com a relação. Apenas tenha cautela para não fantasiar demais o amor e vir a se frustrar. No final, a lição desta semana dirá respeito a equilibrar as relações com as demandas profissionais, mas sem deixar o bem-estar de lado.

Sagitário

O romance e o lazer chamarão a atenção do sagitariano Crédito: Imagem: greenpic.studio | Shutterstock

A tendência será que o seu foco se volte para a saúde e a rotina de trabalho. No entanto, poderá se deparar com desafios relacionados às finanças. No âmbito afetivo, o lar e a família se destacarão. Haverá um possível senso de responsabilidade e um toque de idealismo nesse setor, mas também confusões.

Ainda nestes dias, o romance e o lazer chamarão a sua atenção, com um senso de otimismo e expansão mental. Desse modo, deverá equilibrar os passatempos com as necessidades emocionais e financeiras, mantendo sempre um olhar realista sobre as relações.

Capricórnio

O capricorniano tenderá a se dedicar mais ao lazer e aos romances Crédito: Imagem: greenpic.studio | Shutterstock

Nesta semana, sua criatividade estará em alta, e você tenderá a se dedicar mais ao lazer e aos romances. No entanto, poderão surgir desafios nos relacionamentos e parcerias. Além disso, será um período movimentado no ambiente familiar , com uma maior atenção voltada para assuntos do lar.

No campo afetivo, haverá uma inclinação para a comunicação, o aprendizado e a interação com pessoas próximas. Ainda assim, é possível que surjam empecilhos e frustrações nesses vínculos. De forma geral, será importante equilibrar o desejo por diversão com as demandas das relações sociais e familiares, mantendo uma postura realista diante das interações do dia a dia.

Aquário

A atenção do aquariano estará voltada para aos valores pessoais e as finanças Crédito: Imagem: greenpic.studio | Shutterstock

Você se envolverá com as suas necessidades emocionais e com os acontecimentos do lar e da família. Apesar disso, poderá enfrentar desafios no trabalho e na saúde. Ainda nesta fase, possivelmente se comunicará melhor e buscará aprendizado e trocas com pessoas próximas, sendo uma semana movimentada no setor social.

Ademais, tenderá a voltar a atenção aos valores pessoais e às finanças, buscando estabilidade. Contudo, a tendência será que se deixe levar por fantasias, gerando frustrações. Portanto, o período pedirá que equilibre a vida doméstica com as demandas do dia a dia e os cuidados financeiros.

Peixes

O foco do pisciano se voltará para a autoexpressão e a afirmação da individualidade Crédito: Imagem: greenpic.studio | Shutterstock

Nesta semana, seu foco será o setor social, com uma tendência maior à comunicação , à troca de ideias e ao desejo por novas interações e aprendizados. No entanto, poderão surgir desafios relacionados à criatividade, ao lazer e aos romances. Por outro lado, será um bom momento para organizar sua relação com os valores pessoais e os recursos financeiros.