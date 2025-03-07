Horóscopo semanal: previsão dos signos de 10 a 16 de março de 2025

A semana será favorável para os nativos cuidarem do bem-estar espiritual e emocional Crédito: Imagem: E.Va | Shutterstock

O Sol em Peixes fará conjunçãocom Saturno e Netuno, além debom aspecto com Urano e Marte.Esses movimentos indicam muitasensibilidade. Contudo, serãoimportantes para que se possater senso de realidade perante àsexpectativas, estabelecendo limitesinternos e externos.

Ademais, a tendência será de pessimismo e vitimismo. Por isso, procure cuidar do bem-estar espiritual e emocional. Vênus retrógrado e Mercúrio, ambos em Áries, farão conjunção entre si e bom aspecto com Júpiter e Plutão. Isso sugere um período de revisões nos relacionamentos, nos valores internos e na forma como lidamos com o dinheiro e com os demais recursos materiais.

Marte em Câncer fará bom aspecto com o Astro-Rei, Saturno e Urano, indicando uma fase importante para enfrentar as emoções, mas também propensa a reações emocionais intensas. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada um.

Áries

A tendência é que o nativo de Áries busque equilíbrio entre as necessidades pessoais e as do relacionamento Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Você seguirá em uma fase maisintrospectiva. Será o momento deencarar os fantasmas internos e tersenso de realidade. Desse modo,conseguirá sair de ciclos repetitivose encerrar o que for necessário.Apesar disso, poderá se confundire se deparar com sentimentos demelancolia e vitimismo. Atente-se a essas emoções e não se deixelevar por elas.

No setor afetivo ,tenderá a se afetar mais pelo outro,assim como buscar equilíbrioentre as necessidades pessoais eas do relacionamento. Contudo,também viverá uma fase de revisãosobre as relações e suas ações.Com isso, haverá a chance dedesentendimentos, o que afetará aautoestima.

Touro

O momento será ideal para o taurino refletir sobre tudo o que viveu nos últimos meses Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Uma nova fase se iniciará em suavida, marcando o momento ideal pararefletir sobre tudo o que viveu nosúltimos meses. Será um período deassimilação dos aprendizados e depercepção sobre o que precisa serfinalizado. Durante esse processo,você poderá se sentir mais sensível esuscetível às influências externas. Porisso, cuide do bem-estar espirituale encare seus desafios internos comresponsabilidade.

No campo afetivo,será uma fase de encerramentos ede revisão sobre seus reais desejos.Com isso, há chances de se confundire criar expectativas excessivas emrelação ao outro. Esteja atento(a) aisso. No ambiente familiar , a semanaserá movimentada, com as emoções àflor da pele.

Gêmeos

O geminiano viverá um bom momento para estar com os amigos e realizar atividades grupais Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Você compreenderá a importânciadas ações coletivas e das pessoasque compartilham ideais em sintoniacom os seus. Ademais, conseguirádescentralizar a atenção e valorizaro que cada um tem a oferecer. Seráum bom momento para estar com osamigos e realizar atividades grupais.Afinal, o espírito de solidariedadee o desejo de fazer algo pelo bemcomum estarão em alta.

Entretanto,poderá estar mais sensível emocionale energeticamente, o que te levaráa criar muitas expectativas e,consequentemente, se frustrar. Porfim, procure estabelecer prioridades,evitando iniciar diversos movimentose se sobrecarregar.

Câncer

O canceriano entrará em uma fase importante para colher os frutos de seus esforços no âmbito profissional Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Você entrará em uma fase importantepara colher os frutos de seus esforçosno âmbito profissional e se dedicarao futuro que deseja construir. Noentanto, será uma semana de grandesresponsabilidades e cobranças, o quepoderá gerar tensões e aumentar ascríticas. Por isso, tenha cuidado paranão se deixar levar pelo pessimismo.

Procure também gerenciar suasexpectativas e manter um olharmais realista, evitando desperdiçarenergia em ilusões. Além disso,preste atenção aos relacionamentose à forma como lida com o dinheiro ,pois esses aspectos passarão por umperíodo de revisão.

Leão

O nativo de Leão sentirá mais ânimo para expandir seus horizontes e viver novas aventuras Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Após uma fase desafiadora, emque esteve em contato com as suassombras, um novo ciclo se iniciaránesta semana. Será o momento dedar voz aos seus sonhos e ao desejode expandir. Além disso, tenderáa ser um período importante parasair da rotina e ir em busca denovas aventuras. Afinal, estará maisotimista. Porém, poderá se depararcom empecilhos e responsabilidades.

Ao mesmo tempo que isso atrapalharáos planos, também te ajudará ater mais organização e senso derealidade. No campo afetivo, o desejode viver coisas novas com a pessoaamada estará em alta. Todavia, deverárevisar o futuro do relacionamento ealinhar os valores do casal.

Virgem

O nativo de Virgem terá a oportunidade de fortalecer a autoestima Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Uma nova fase se iniciará nestasemana. Será o momento demergulhar nas profundezas daalma e entrar em contato com assombras. Desse modo, conseguirá terconsciência de como se libertar dospadrões nocivos. Ainda nestes dias,haverá a chance de se confundir, bemcomo se deparar com desânimo epessimismo. Portanto, procure não sedeixar levar por essas emoções.

Alémdisso, compreenda que somente aoentrar em contato com as suas dorese medos poderá ressignificá-los eavançar em direção ao crescimento.Por fim, deverá realizar uma revisãono campo afetivo , além de encarar osdesconfortos e o que está desalinhadocom os seus valores, deixando dealimentar padrões nocivos.

Libra

O nativo de Libra tenderá a compreender melhor o outro e buscar por mais harmonia na relação Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Nesta semana, você se envolverá comos afazeres da rotina. A tendênciaserá que as responsabilidades tenhamum peso maior e afetem sua saúdee produtividade. Por isso, deveráestabelecer limites saudáveis,realizando o que precisa, mas semse sobrecarregar. Ainda nestes dias,poderá se confundir, cometendo maisenganos no trabalho e nas atividadesdo cotidiano.

Logo, atente-se a isso ese organize melhor. No campo afetivo,tenderá a compreender melhor ooutro e buscar por mais harmoniana relação. Apesar disso, haverárevisões, trazendo a chance de mal-entendidos.

Escorpião

O escorpiano viverá uma fase de grandes emoções, com um profundo amor pela vida Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Você seguirá em uma fase de grandesemoções, com o coração batendomais forte e um profundo amor pelavida. Contudo, poderá se depararcom responsabilidades. Ao mesmotempo em que isso poderá afetar oseu ego, também ajudará a regulá-lo.

Ainda nestes dias, deverá se valorizarde forma consciente, sem se deixarlevar por ilusões. No campo afetivo, operíodo será importante para revisara forma como tem se relacionado.No entanto, também haverá apossibilidade de mal-entendidosnessa área.

Sagitário

O momento será propício para o sagitariano reviver memórias e estar próximo dos entes queridos Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Você tenderá a se envolver com asdemandas do lar. Será um momentopropício para reviver memórias eestar próximo(a) dos entes queridos.No entanto, as responsabilidadesfamiliares poderão deixá-lo(a)tenso(a) e sobrecarregado(a),gerando um conflito entre o desejode desacelerar e a necessidade deatender às exigências da rotina.

Diante disso, busque equilibrar suasnecessidades com as dos familiares,estabelecendo limites saudáveis.No campo afetivo, haverá uma fortetendência a se apaixonar facilmente.Porém, existe o risco de criar muitasexpectativas em relação ao outro.

Capricórnio

O nativo de Capricórnio buscará mais movimento na vida social Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Você entrará em uma fase em que buscará mais movimento na vida social, explorando novos lugares e ampliando sua rede de contatos. No entanto, poderão surgir obstáculos que atrapalhem seus planos, mas que também o(a) incentivem a ter mais foco e organização. Será essencial evitar assumir compromissos além do que pode cumprir e gerenciar melhor suas expectativas. No ambiente familiar, o período será dinâmico e propício para revisar o equilíbrio das relações. Entretanto, alguns desentendimentos poderão ocorrer.

Aquário

O nativo de Aquário estará mais atento a vida financeira e buscará mais segurança e estabilidade Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Nesta semana, você estará mais atento(a) à sua vida financeira e em busca de maior conforto, segurança e estabilidade. Será o momento de refletir sobre a forma como tem administrado seu dinheiro. Poderá idealizar excessivamente seus planos para o futuro. Por isso, procure organizar seus próximos passos com racionalidade, evitando se perder em ilusões.

Na vida social, terá a oportunidade de conhecer novas pessoas e lugares, ampliando sua rede de contatos. No entanto, alguns mal-entendidos poderão ocorrer, exigindo atenção para evitá-los.

Peixes

O nativo de Peixes investirá as suas energias em novos projetos e atrairá maior atenção Crédito: Imagem: Hanna Ilsv | Shutterstock

Você investirá em novos projetos e atrairá maior atenção. No entanto, poderá enfrentar um aumento de cobranças e responsabilidades, o que poderá reduzir seu entusiasmo e gerar certo desânimo. Ainda assim, esse cenário também o ajudará a administrar melhor sua energia e direcionar seu foco para o que realmente importa. Talvez perceba uma queda na disposição, por isso evite se deixar levar pelo pessimismo.