Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 31/07/2025

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 31 de julho de 2025 às 01:30

As energias dos astros nesta quinta-feira impactarão cada nativo de forma única Crédito: Imagem: PeachShutterStock | Shutterstock

Nesta quinta-feira, os movimentos astrológicos impactarão os signos de forma única. Enquanto alguns sentirão a necessidade de explorar novos horizontes e realizar mudanças nas relações e na carreira, outros irão se deparar com emoções intensas e desafios. Em todos os casos, será preciso investir na reflexão. A seguir, confira a previsão do horóscopo e descubra o que os astros reservam para cada nativo! >

Áries

Os nativos de Áries sentirão a necessidade de transformar algo em suas vidas Crédito: Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock

Nesta quinta-feira, as emoções e a intuição poderão estar mais intensas do que o habitual. Além disso, o dia pedirá que enfrente situações desafiadoras, especialmente relacionadas ao setor afetivo e aos assuntos que envolvem confiança. Ao longo do processo, será preciso se atentar às reações impulsivas. Por fim, você sentirá a necessidade de transformar algo em sua vida. >

Touro

Os nativos de Touro deverão acolher as próprias emoções neste dia Crédito: Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock

Será possível que se depare com tensões nos relacionamentos próximos, o que exigirá conversas sinceras e, até mesmo, difíceis. Ao longo do processo, escute mais e se imponha menos. Também procure acolher as próprias emoções e evitar confrontos diretos, pois isso o(a) ajudará a realizar transformações importantes. >

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos viverão um bom dia para deixar hábitos nocivos para trás Crédito: Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock

Você poderá sentir uma pressão maior nas responsabilidades da rotina. Nesse cenário, será importante analisar a forma como lida com o controle e com a necessidade de perfeição. Também deverá cuidar do bem-estar físico e emocional para não somatizar tensões. Por fim, o dia pedirá que rompa com padrões e hábitos que não fazem mais sentido. >

>

Câncer

Os nativos de Câncer sentirão as emoções mais intensas nesta quinta-feira Crédito: Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock

Assuntos ligados ao amor e à expressão pessoal farão com que as suas emoções fiquem mais intensas. Além disso, você sentirá a necessidade de se afirmar. Por outro lado, poderá enfrentar desafios que afetarão o orgulho e a necessidade de controle. Logo, será importante refletir sobre o que realmente deseja e o quanto está disposto(a) a se abrir de forma autêntica. >

Leão

Os nativos de Leão poderão tentar mudar o que já não faz mais sentido em suas vidas Crédito: Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock

Questões familiares ou memórias antigas poderão despertar emoções intensas. Como resultado, ao mesmo tempo em que você poderá ficar mais sensível em relação ao passado e aos acontecimentos do lar, também tentará mudar o que não faz mais sentido. Ao longo do processo, procure evitar conflitos e reflita antes de agir. Também será importante se libertar de padrões nocivos internos. >

Virgem

Os nativos de Virgem viverão um dia favorável para resolver mal-entendidos de forma prática Crédito: Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock

Você estará mais intuitivo(a) e atento(a) aos detalhes, especialmente nas conversas e trocas de informações. Além disso, a sua percepção ficará bastante aguçada, o que facilitará as decisões, e haverá uma vontade de se expressar com profundidade. Em resumo, será um dia favorável para resolver mal-entendidos de forma prática. >

Libra

Os nativos de Libra tenderão a buscar equilíbrio nas finanças nesta quinta-feira Crédito: Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock

Você tenderá a buscar equilíbrio nas finanças e nos valores pessoais. O dia será favorável para avaliar o que lhe traz prazer e segurança nesses setores. Ainda nesta quinta-feira, a sua capacidade de negociar e encontrar soluções que beneficiem a todos poderá estar em alta. Portanto, confie no seu senso de justiça ao lidar com questões práticas e emocionais. >

Escorpião

Os nativos de Escorpião buscarão transmitir harmonia na maneira como se apresentam ao mundo Crédito: Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock

Você buscará transmitir harmonia na forma como se apresenta ao mundo. Além disso, a sua sensibilidade para lidar com os outros estará em alta, facilitando conexões leves e agradáveis. Em resumo, será um dia favorável para se expressar com gentileza e mostrar o seu lado diplomático. Aproveite também para cuidar de si. >

Sagitário

Os nativos de Sagitário viverão um ótimo dia para se libertar de padrões nocivos Crédito: Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock

Emoções intensas e profundas poderão surgir, exigindo que enfrente questões inconscientes que provocarão desconfortos. Será um dia para olhar internamente com coragem e se libertar de padrões nocivos. Evite, porém, se cobrar demais e se permita processar os próprios sentimentos no seu tempo. >

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio poderão realizar mudanças profundas na carreira Crédito: Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock

Você enfrentará tensões relacionadas à imagem profissional ou à forma como é visto(a) pelos outros. Além disso, situações intensas poderão desafiar sua necessidade de controle. Apesar dos obstáculos, isso será importante para que realize mudanças profundas na carreira . Nesse cenário, procure refletir sobre o que realmente importa, deixando para trás tudo o que limita o seu crescimento. >

Aquário

Os nativos de Aquário sentirão vontade de expandir os horizontes Crédito: Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock

Será possível que você sinta a necessidade de questionar suas crenças e expandir os horizontes, mesmo que isso traga desconfortos. Inclusive, ideias profundas poderão surgir, contrariando antigas certezas e o(a) convidando a transformar sua visão de mundo. Nesse cenário, procure ter coragem para explorar o desconhecido e confie na sua capacidade de crescer em um ambiente desafiador. >

Peixes

Os nativos de Peixes viverão um dia favorável para encarar os medos Crédito: Imagem: WOVE LOVE | Shutterstock

Algumas emoções intensas poderão despertar questões inconscientes. Este dia pedirá que encare os medos e se liberte daquilo que o(a) prende, mesmo que seja desconfortável. Ao longo desse processo de renovação, procure confiar na sua força interior e deixar para trás o que não serve mais. >