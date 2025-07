Astrologia

Confira as previsões de agosto para o signo de Leão

O mês trará mais vitalidade e confiança para os nativos

O começo de agosto será de muita vitalidade e confiança para o nativo do signo de Leão, o que impulsionará projetos e cuidados com o bem-estar físico e espiritual. No entanto, medos e fantasmas internos se farão presentes. O autoconhecimento, nesse contexto, será uma ferramenta essencial para lidar com o que está no submerso. >