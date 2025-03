Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 30/03/2025

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco

Publicado em 30 de março de 2025 às 01:09

A energia deste domingo irá provocar reflexões e, ao mesmo tempo, abrir novas possibilidades Crédito: Imagem: sarayut_sy | Shutterstock

Os nativos enfrentarão desafios e descobertas neste domingo. A energia astral vai mexer com os planos, provocar reflexões e, ao mesmo tempo, abrir novas possibilidades. Cada signo sentirá esses efeitos de um jeito. Por isso, confira a previsão completa do horóscopo e se prepare para o que o dia trará! >

Áries

Os nativos de Áries irão repensar as finanças e buscar mais segurança neste domingo Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Neste domingo, você se envolverá em cuidar da vida financeira e da forma como lida com seu dinheiro. Além disso, o desejo de encontrar mais segurança e conforto estará bem presente. Porém, algo que contava como certo poderá não ocorrer como você imaginava. Logo, tenha um plano alternativo para suas finanças. >

Touro

Os nativos de Touro deverão estabelecer prioridades neste domingo Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você estará em um movimento mais introspectivo por um lado. No entanto, poderá ser um dia agitado e com muitos afazeres capazes de gerar tensão e ansiedade. Logo, procure encontrar o equilíbrio e respeitar os seus limites para evitar confusões e mal-entendidos, cuidando da própria energia e estabelecendo prioridades. >

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos deverão preservar a energia neste domingo agitado Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Neste domingo, você estará suscetível a se afetar por influências externas. Portanto, procure se recolher e cuidar do que habita seu interior. Por outro lado, possivelmente surgirão muitos compromissos que deixarão o dia agitado. Assim, será necessário cuidar melhor da sua energia para ter mais clareza e evitar mal-entendidos. >

>

Câncer

Os nativos de Câncer terão um dia movimentado com os amigos Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você se envolverá em cuidar das relações sociais e será um dia movimentado com os amigos e nos grupos dos quais faz parte. Procure nutrir esses relacionamentos, se aproximar de pessoas em sintonia com seus ideais e se dedicar a projetos sociais alinhados com os seus propósitos. No entanto, poderão surgir conflitos nesses ambientes. >

Leão

Os nativos de Leão terão mais coragem para batalhar pelo sucesso profissional Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você buscará, neste domingo, cuidar da carreira e do que deseja se tornar no futuro. Será um dia movimentado, com muitos compromissos e afazeres. Possivelmente, se sentirá com mais coragem para batalhar pelo sucesso profissional. Porém, tenha cautela com a tendência a se precipitar e agir por impulso. >

Virgem

Os nativos de Virgem se abrirão para novas experiências com entusiasmo Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Após alguns dias desafiadores, neste domingo você estará com mais energia e otimismo para ir em busca do que traz crescimento e alegria , sair da rotina e viver novas aventuras. Será um dia movimentado, no qual deverá ter cautela com a tendência a se sobrecarregar e a agir de maneira precipitada — atente-se a isso. >

Libra

Os nativos de Libra irão se deparar com emoções profundas e poderão encontrar força interior para enfrentá-las Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

O dia será desafiador, pois você entrará em contato com o lado obscuro da sua alma — procure, portanto, acolher as próprias dores. Apesar dos incômodos, será possível que se sinta com mais coragem para encarar seus medos. Logo, busque compreender os padrões nocivos que tem nutrido e se dedicar a abandoná-los. >

Escorpião

Os nativos de Escorpião buscarão equilíbrio nos relacionamentos Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você se envolverá em cuidar dos seus relacionamentos e se afetará mais pelas atitudes do outro, da mesma maneira que suas oscilações emocionais irão interferir nas relações. Apesar da busca por equilíbrio, irá se deparar com situações que aflorarão medos e dores profundas e poderão levá-lo(a) a agir de maneira radical. >

Sagitário

Os nativos de Sagitário deverão acolher as emoções neste domingo Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você sentirá tudo de maneira mais intensa e emocionante, e o desejo de fazer as coisas a seu modo estará bem presente. Apesar de ser um bom dia para nutrir a autoestima e o amor-próprio, possivelmente irá se deparar com situações que aflorarão medos e desconfortos, que poderão afetar o ego. Nesse contexto, acolha as emoções e evite agir de maneira impulsiva. >

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio se envolverão com os assuntos do lar e da família Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você seguirá mais envolvido(a) com os assuntos da casa e da família, em busca de desacelerar e se recolher no seu canto. No entanto, será um dia intenso, no qual irá se deparar com situações que aflorarão medos e traumas. Além disso, possivelmente surgirão desafios nas relações familiares . Portanto, acolha as emoções e se atente aos padrões nocivos que tem nutrido. >

Aquário

Os nativos de Aquário terão o desejo de mais movimento na vida social Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Neste domingo, você seguirá em busca de mais movimento na vida social e qualquer canto fora de casa e atividades fora da rotina chamarão sua atenção. Apesar disso, será possível que surjam situações que aflorarão medos e desconfortos, capazes de levá-lo(a) a agir de maneira radical. Assim, procure se atentar a como nutre a mente. >

Peixes

Os nativos de Peixes buscarão estabilidade e conforto Crédito: Imagem: Yevheniia Poliakova | Shutterstock

Você dedicará mais atenção aos assuntos da sua vida financeira, buscando segurança e conforto. Contudo, possivelmente irá se deparar com algumas reviravoltas que poderão gerar insegurança e mudar seus planos. Logo, procure ter um plano alternativo e atente-se às negociações e propostas que surgirem para evitar perder dinheiro . >