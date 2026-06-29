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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 29/06/2026

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 01:55

A segunda-feira será um bom dia para reorganizar prioridades, fortalecer o equilíbrio emocional e encarar as demandas com maturidade (Imagem: Julija Crafft | Shutterstock)
A segunda-feira será um bom dia para reorganizar prioridades, fortalecer o equilíbrio emocional e encarar as demandas com maturidade Crédito: Imagem: Julija Crafft | Shutterstock
A segunda-feira convidará todos os signos a agir com mais responsabilidade e discernimento. Embora algumas situações possam despertar dúvidas ou inseguranças, este será um bom dia para reorganizar prioridades, fortalecer o equilíbrio emocional e encarar as demandas com mais maturidade. Com paciência e atenção aos detalhes, será possível evitar mal-entendidos e tomar decisões mais conscientes.
A seguir, confira as previsões do horóscopo e descubra o que os astros reservam para você!

Áries

O ariano precisará agir com paciência, evitando tomar decisões precipitadas (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)
O ariano precisará agir com paciência, evitando tomar decisões precipitadas Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock
Nesta segunda-feira, você poderá sentir uma cobrança interna para se dedicar às metas profissionais , organizar suas responsabilidades e buscar reconhecimento. No entanto, essa busca por estabilidade poderá ser prejudicada por certa confusão mental, gerando um conflito entre suas necessidades e as exigências do mundo externo. Procure agir com paciência, evitando tomar decisões precipitadas.

Touro

O taurino precisará redobrar a atenção e evitar tomar decisões importantes de forma precipitada (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)
O taurino precisará redobrar a atenção e evitar tomar decisões importantes de forma precipitada Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock
Você poderá sentir um conflito entre suas responsabilidades de longo prazo e as exigências do dia, o que tenderá a gerar cansaço e oscilações de humor. Também poderá surgir uma tendência a alimentar ilusões ao planejar o futuro, exigindo mais cautela para não cometer erros por excesso de autoconfiança. Nesse cenário, procure redobrar a atenção e evite tomar decisões importantes de forma precipitada.

Gêmeos

O geminiano precisará manter a calma, agir com objetividade e evitar decisões precipitadas (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)
O geminiano precisará manter a calma, agir com objetividade e evitar decisões precipitadas Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock
Você poderá se sentir emocionalmente sobrecarregado(a), lidando com incertezas que tenderão a afetar sua visão sobre recursos compartilhados e medos profundos. É possível que haja menos clareza em relação às finanças e aos compromissos assumidos. Procure manter a calma, agir com objetividade e evitar decisões precipitadas que possam gerar prejuízos no futuro.

Câncer

O canceriano sentirá necessidade de se dedicar aos relacionamentos e às parcerias (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)
O canceriano sentirá necessidade de se dedicar aos relacionamentos e às parcerias Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock
Nesta segunda-feira, você sentirá necessidade de se dedicar aos relacionamentos e às parcerias, buscando construir vínculos mais seguros. Entretanto, esse desejo de estabilidade poderá ser prejudicado por cansaço, cobranças e mal-entendidos capazes de despertar insegurança. Procure encarar com paciência as limitações das outras pessoas para evitar conflitos e desgaste emocional.

Leão

O dia exigirá mais atenção do leonino com a saúde e a rotina (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)
O dia exigirá mais atenção do leonino com a saúde e a rotina Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock
Você poderá sentir sobrecarga física, oscilações de humor e um conflito entre as responsabilidades do cotidiano e a necessidade de cuidar de si. Também haverá tendência a distrações ou falta de clareza nas tarefas diárias , exigindo mais atenção com a saúde e a rotina. Nesse cenário, evite se deixar levar pelo desânimo ou por expectativas irreais e procure desacelerar para recuperar o equilíbrio.

Virgem

O virginiano sentirá necessidade de expressar sua criatividade com mais maturidade (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)
O virginiano sentirá necessidade de expressar sua criatividade com mais maturidade Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock
Você sentirá necessidade de estruturar seus projetos pessoais, buscar momentos de prazer e expressar sua criatividade com mais maturidade. Entretanto, esse movimento poderá ser prejudicado por confusão interna ou distrações, criando um conflito entre seus desejos e as exigências do dia. Procure agir com consciência, evitando impulsos e direcionando sua energia de forma produtiva.

Libra

O dia pedirá realismo ao libriano para equilibrar as necessidades do lar com seus objetivos externos (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)
O dia pedirá realismo ao libriano para equilibrar as necessidades do lar com seus objetivos externos Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock
Nesta segunda-feira, você precisará buscar mais clareza nas questões familiares e na vida íntima, evitando se deixar levar por falsas impressões. O dia pedirá realismo para equilibrar as necessidades do lar com seus objetivos externos, já que poderão surgir mal-entendidos com pessoas próximas. Procure agir com maturidade para preservar a estabilidade dentro de casa.

Escorpião

O escorpiano precisará pensar antes de falar e organizar melhor as ideias (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)
O escorpiano precisará pensar antes de falar e organizar melhor as ideias Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock
Você poderá se deparar com confusão mental e mal-entendidos em conversas e negociações. Haverá tendência à dispersão e a interpretações equivocadas, motivadas por informações distorcidas ou pouco claras. Nesse cenário, procure pensar antes de falar, organizar melhor suas ideias e evitar decisões baseadas em suposições ou ilusões.

Sagitário

O sagitariano sentirá necessidade de fortalecer sua segurança material (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)
O sagitariano sentirá necessidade de fortalecer sua segurança material Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock
Nesta segunda-feira, você sentirá necessidade de fortalecer sua segurança material, organizando as finanças e valorizando seus recursos. No entanto, essa busca por estabilidade poderá ser afetada por confusão, ilusões relacionadas aos gastos ou conflitos entre seus interesses e os das outras pessoas. Logo, evite tomar decisões financeiras importantes e procure agir com cautela.

Capricórnio

O capricorniano precisará estabelecer limites claros e respeitar seu próprio tempo (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)
O capricorniano precisará estabelecer limites claros e respeitar seu próprio tempo Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock
Você poderá enfrentar dúvidas sobre sua identidade, além de cansaço e falta de clareza em relação às decisões pessoais. Será fundamental agir com realismo e evitar o isolamento ou o desânimo, pois o conflito entre suas vontades e as exigências dos relacionamentos poderá gerar frustrações e mal-entendidos. Procure estabelecer limites claros e respeitar seu próprio tempo.

Aquário

O aquariano precisará acolher suas vulnerabilidades com paciência (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)
O aquariano precisará acolher suas vulnerabilidades com paciência Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock
Você sentirá necessidade de se recolher, silenciar a mente e buscar mais estabilidade ao lidar com emoções e medos profundos. Contudo, esse desejo de isolamento poderá ser afetado por confusão mental ou distrações. Procure acolher suas vulnerabilidades com paciência e evite se desgastar com cobranças excessivas.

Peixes

O pisciano precisará manter a clareza e agir com discernimento (Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock)
O pisciano precisará manter a clareza e agir com discernimento Crédito: Imagem: Liana Nagieva | Shutterstock
Você poderá sentir um conflito entre suas necessidades pessoais e as cobranças vindas de amizades ou projetos coletivos, o que poderá provocar oscilações de humor ao longo do dia. Também haverá tendência a criar expectativas irreais, o que poderá levar a decepções ou a interpretações equivocadas nas relações sociais. Nesse cenário, procure manter a clareza, agir com discernimento e evitar se deixar levar por ilusões.

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