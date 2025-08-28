Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/08/2025

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 01:30
Nesta quinta-feira, os astros se alinharão de maneira intensa, ativando emoções profundas e trazendo à tona questões mal resolvidas em diferentes áreas da vida. Esse movimento celeste poderá afetar cada nativo de maneira única, exigindo mais atenção às reações impulsivas, aos sentimentos de controle e à sensibilidade nas relações. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como enfrentar os obstáculos e aproveitar as oportunidades do dia!
Nesta quinta-feira, poderão surgir mal-entendidos nas relações íntimas . Isso porque você tenderá a se deparar com a necessidade de controle. Contudo, também haverá espaço para conversas transformadoras. No processo, procure encarar o que deve ser curado e evite disputas desnecessárias.
Você poderá se sentir mais vulnerável nos relacionamentos. Nesse contexto, será importante perceber até que ponto está controlando ou sendo controlado(a). Ainda nesta quinta-feira, uma certa tensão poderá surgir, trazendo à tona ressentimentos antigos. Por isso, evite projetar no outro situações mal resolvidas e tenha cuidado com decisões impulsivas.
Você poderá sentir uma certa inquietação no setor profissional, com as emoções mais intensas do que o habitual. Inclusive, a relação com os colegas possivelmente ficará mais sensível . Logo, tome cuidado para não reagir de modo impulsivo diante de críticas ou contratempos. Além disso, busque cuidar melhor da saúde física e emocional.
Suas emoções tenderão a se intensificar, principalmente nos assuntos afetivos. Ao longo desta quinta-feira, você poderá sentir mais necessidade de afeto, mas também maior sensibilidade a rejeições ou desencontros. Nesse contexto, será importante não esperar demais do outro e buscar aproveitar o dia com leveza. A criatividade estará em alta, embora possa vir acompanhada de autocrítica.
Situações familiares ou ligadas ao passado poderão mexer bastante com as suas emoções. Nesse cenário, haverá a necessidade de segurança afetiva, mas também a tendência a se fechar ou reagir com intensidade. Por sua vez, os relacionamentos pedirão mais escuta e menos expectativa. Um ambiente acolhedor será essencial para restaurar o equilíbrio interno.
Conversas significativas e trocas que ampliem a sua visão sobre questões importantes serão favorecidas. Isso porque a mente estará mais aberta, facilitando aprendizados valiosos. Inclusive, suas palavras trarão mais inspiração. Portanto, procure usá-las com sabedoria. Por fim, boas notícias possivelmente surgirão nesta quinta-feira.
Questões ligadas ao valor pessoal e às finanças poderão despertar emoções intensas ou inseguranças. Nesse cenário, você tenderá a querer proteger demais o que possui, mas isso possivelmente gerará atrito com pessoas próximas. Diante desse cenário, evite decisões guiadas por carência ou medo da perda. Em resumo, será um dia importante para repensar o que realmente tem valor em sua vida.
As suas emoções estarão mais intensas nesta quinta-feira, podendo transbordar de forma inesperada, sobretudo nas relações próximas. Nesse contexto, um desejo profundo de conexão poderá se misturar com o medo da exposição ou da rejeição. Por conta disso, tome cuidado com atitudes defensivas ou tentativas de controle. Além disso, invista na honestidade.
Nesta quinta-feira, você será convidado(a) a olhar para o que estiver oculto. No processo, relações passadas ou sentimentos mal resolvidos poderão ressurgir. Logo, se atente a essa questão e invista no silêncio. Além disso, cuide da energia emocional, pois ela será essencial para manter o equilíbrio.
As relações com os amigos ou grupos poderão revelar tensões sutis ou diferenças de valores. Ao longo do dia, haverá o desejo de pertencer. Ao mesmo tempo, sentirá a necessidade de manter a autenticidade e os limites. Diante dessas energias, evite controlar as situações, mas também não ceda apenas para agradar. De modo geral, a quinta-feira pedirá mais escuta e menos imposição.
As emoções estarão mais intensas, o que poderá afetar a imagem profissional ou as relações no ambiente de trabalho. Além disso, será possível se deparar com uma certa pressão para transformar a carreira. Diante dessas energias, deverá evitar conflitos desnecessários, assim como buscar reconhecer em quais situações precisará exercer a flexibilidade.
Você poderá questionar as próprias crenças. O que parecia certo se tornará limitado ou desalinhado com os seus valores. Com isso, viagens , estudos ou temas espirituais despertarão emoções intensas. No processo, apenas tome cuidado com os diálogos. Afinal, escutar outras visões possivelmente ampliará a sua.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta