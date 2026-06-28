Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 28/06/2026

O domingo convidará cada nativo a olhar para dentro de si com mais honestidade e maturidade Crédito: Imagem: AlikaKo | Shutterstock

Este domingo chegará carregado de reflexões profundas e questionamentos internos para os nativos do zodíaco. Insatisfações ocultas, medos e sentimentos de rejeição tenderão a aflorar, convidando cada um a olhar para dentro de si com mais honestidade e maturidade. Ao acolher essas emoções com serenidade, será possível transformar os desafios em importantes aprendizados e conquistar mais equilíbrio.

A seguir, confira as previsões do horóscopo e saiba o que os astros reservam para o seu signo!

Áries

O ariano sentirá um desejo de expandir seus horizontes e ter novas experiências Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

Neste domingo, você sentirá um desejo de expandir seus horizontes, ter novas experiências e se destacar por meio dos seus objetivos futuros ou da carreira. No entanto, essa busca intensa por crescimento tenderá a ser afetada por uma certa insatisfação interna, medos ocultos e sentimento de rejeição, que o(a) levarão a questionar seu propósito de vida. Nesse cenário, o mais indicado será acolher as dúvidas sem se cobrar excessivamente.

Touro

O taurino deverá buscar o autoconhecimento com clareza e racionalidade Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

Você sentirá um desejo de expandir seus horizontes, viajar e se dedicar aos estudos. Entretanto, conflitos internos e verdades ocultas tenderão a vir à tona, assim como uma oscilação entre a necessidade de autonomia e as pressões externas. Isso, por sua vez, provocará possíveis crises de identidade ou sentimentos de rejeição. Nesse contexto, busque não se dispersar, procurando o autoconhecimento com clareza e racionalidade.

Gêmeos

O geminiano deverá se atentar às finanças compartilhadas, às emoções e aos acordos Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

Neste dia, você deverá se atentar às finanças compartilhadas, às suas emoções e aos seus acordos, pois haverá uma forte tendência a crises e desentendimentos. Nesse cenário, será preciso ter mais inteligência emocional para não permitir que insatisfações ocultas prejudiquem suas decisões, seus recursos e suas relações. Procure encarar essas tensões com racionalidade e desapego.

Câncer

O canceriano precisará de equilíbrio emocional para evitar que desejos ocultos ou mágoas prejudiquem a convivência Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

Neste domingo, você enfrentará oscilações de humor e um sentimento de carência ou insatisfação em relação às parcerias e ao seu relacionamento afetivo. Será um dia de tensão entre a necessidade de receber cuidado e a clareza sobre o que o outro realmente espera. Diante disso, busque o equilíbrio emocional para evitar que desejos ocultos ou mágoas antigas prejudiquem a convivência.

Leão

O leonino sentirá um impulso para dedicar atenção à rotina, ao trabalho e à saúde Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

Você sentirá um impulso para dedicar atenção à rotina, ao ambiente de trabalho e aos cuidados com a saúde. No entanto, essa busca por eficiência tenderá a aflorar insatisfações ocultas, sentimentos de rejeição e uma certa rebeldia contra ordens e tarefas repetitivas. Procure canalizar essa energia intensa para transformar seus hábitos e evitar o desgaste físico e emocional.

Virgem

O virginiano precisará agir com maturidade e paciência com as suas próprias sombras Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

Neste domingo, uma sensação de inadequação, angústias e desejos reprimidos tenderão a gerar instabilidade dentro da sua casa e na convivência com a sua família. Nesse cenário, será fundamental não se isolar nem remoer mágoas antigas ou sentimentos de rejeição , pois isso provocará desentendimentos desnecessários. Procure agir com maturidade e paciência com as suas próprias sombras.

Libra

O libriano sentirá necessidade de expressar suas ideias e se comunicar de maneira mais intensa Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

Você sentirá uma necessidade de expressar suas ideias e se comunicar de maneira mais intensa com as pessoas ao redor. Entretanto, esse desejo de compartilhar pensamentos tenderá a trazer à tona uma profunda insatisfação interna, mal-entendidos e o medo de ser rejeitado(a) ou incompreendido(a). Diante disso, procure ter muita cautela com as palavras e não entre em discussões causadas por teimosia.

Escorpião

O escorpiano precisará encarar as finanças com realismo Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

Neste domingo, uma certa instabilidade ou desejos ocultos e impulsivos em relação ao dinheiro e aos bens materiais surgirão. Haverá, também, uma tendência a perdas ou a cometer excessos financeiros por carência, além de sentimentos de rejeição ou de negação sobre a realidade financeira. Nesse contexto, não se deixe levar por desejos materiais e procure encarar suas finanças com realismo.

Sagitário

O sagitariano deverá ter cautela com suas reações e impulsos Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

Você deverá ter cautela com suas reações e impulsos, não permitindo que insatisfações profundas ou mágoas ocultas afetem suas atitudes. Neste dia, será preciso ter mais inteligência emocional para não agir de forma rebelde diante das pessoas, controlando a sensação de não ser totalmente compreendido(a) ou aceito(a). Procure acolher essas inquietações internas com maturidade, sem se deixar levar por provocações.

Capricórnio

O capricorniano precisará buscar sua paz interior e cuidar da própria saúde mental Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

Neste domingo, o barulho do mundo externo poderá afetar seu bem-estar emocional e, assim, você sentirá uma necessidade maior de se recolher e ficar sozinho(a). Ademais, fantasias , medos e desejos escondidos tenderão a vir à tona de forma intensa, sendo preciso acolher essas emoções sem se culpar. Busque sua paz interior e cuide da própria saúde mental, respeitando seus limites.

Aquário

O aquariano deverá agir com equilíbrio e evitar atitudes radicais, preservando a harmonia nas relações Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock

Você sentirá uma forte necessidade de se conectar com os amigos, participar de projetos coletivos e investir nos seus planos com mais liberdade. No entanto, essa busca por pertencimento poderá trazer à tona insatisfações, sentimento de rejeição ou até mesmo uma tendência a questionar as expectativas do grupo, gerando alguns atritos. Diante disso, procure agir com equilíbrio e evite atitudes radicais, preservando a harmonia nas relações e o diálogo com quem está ao seu redor.

Peixes

O pisciano precisará de maturidade, realismo e paciência com as próprias limitações Crédito: Imagem: luma_art | Shutterstock