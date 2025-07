Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 24/07/2025

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 24 de julho de 2025 às 01:30

Emoções profundas, impulsos, questionamentos e transformações estarão em destaque nesta quinta-feira Crédito: Imagem: casejustin | Shutterstock

Nesta quinta-feira, os movimentos dos astros trarão uma forte intensidade emocional, o que poderá afetar cada nativo de maneira distinta. Enquanto alguns sentirão a necessidade de se expressar, outros precisarão rever padrões antigos, buscar equilíbrio nos relacionamentos ou repensar escolhas. Emoções profundas, impulsos, questionamentos e transformações estarão em pauta, exigindo mais sensibilidade, paciência e coragem. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo! >

Áries

Os nativos de Áries sentirão uma forte necessidade de se expressar neste dia Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de se expressar nesta quinta-feira. Além disso, suas emoções estarão à flor da pele, o que inspirará grandes ideias, especialmente relacionadas ao setor afetivo e criativo . Todavia, tome cuidado com as reações exageradas ou disputas de poder, sobretudo com pessoas próximas. Neste dia, a paixão marcará tudo o que fizer. Busque, portanto, direcionar tal energia de forma consciente. >

Touro

Os nativos de Touro viverão um dia propício para fortalecer os laços Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Você sentirá um chamado para cuidar de si e das suas emoções, bem como para se conectar mais com sua família e seu passado. O dia favorecerá o fortalecimento dos laços, desde que evite a necessidade de controlar tudo ao seu redor. Além disso, a intensidade desta quinta-feira poderá gerar transformações, caso permita que seus sentimentos sejam vistos com verdade. >

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos estarão com a mente cheia de ideias nesta quinta-feira Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

A sua mente estará afiada e cheia de ideias. Porém, você precisará pensar mais antes de falar, bem como evitar disputas e escutar o outro com atenção. Isso porque as conversas ganharão um tom profundo ou poderão provocar tensões, especialmente com pessoas próximas. Haverá também, de sua parte, uma vontade de se expressar com mais verdade, o que será libertador, desde que aja com equilíbrio. >

Câncer

Os nativos de Câncer deverão confiar na própria capacidade de construir o que almejam Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de afirmar o seu valor e conquistar segurança, especialmente no setor material. Como resultado, buscará controlar o que é seu. No entanto, deverá tomar cuidado com os impulsos. Além disso, procure confiar na sua capacidade de construir o que almeja, mas não tente provar algo aos outros. >

Leão

Os nativos de Leão sentirão a energia em alta nesta quinta-feira Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Este dia será voltado a transformações que pedirão coragem . Também, nesta quinta-feira, a sua energia estará em alta. Com isso, o desejo de se afirmar se tornará mais forte. Inclusive, a autoconfiança abrirá portas, mas também provocará reações intensas. Nesse cenário, busque usar o brilho pessoal com sabedoria, não se impondo de forma bruta. >

Virgem

Os nativos de Virgem deverão desacelerar e se afastar do barulho externo neste dia Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Você sentirá uma certa inquietação. Diante disso, busque desacelerar e se afastar do barulho externo, ouvindo o que a intuição deseja revelar. Ao longo do processo, procure, também, se reconectar com o que foi deixado de lado, sobretudo com sentimentos escondidos que geram desconfortos e precisam ser finalizados. >

Libra

Os nativos de Libra viverão um dia favorável para refletir sobre sonhos futuros Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Você poderá sentir uma vontade intensa de se destacar em grupos ou projetos coletivos. Além disso, buscará reconhecimento por aquilo em que acredita e pelo que constrói. Suas ideias ganharão mais força, mas evite disputas de poder e controlar tudo à sua volta. Caso seja verdadeiro(a) com os seus propósitos e flexível com os demais, o dia favorecerá a renovação das amizades e a reflexão sobre os sonhos futuros. >

Escorpião

Os nativos de Escorpião terão seu foco voltado à carreira e à imagem profissional Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

A sua atenção estará voltada para a carreira e a imagem profissional. Inclusive, você buscará ser reconhecido(a) pelo que faz. Procure, porém, evitar disputas de poder e atitudes autoritárias. Afinal, o seu brilho se encontra na autenticidade e no compromisso com os objetivos, não no controle. >

Sagitário

Os nativos de Sagitário viverão um dia propício para estudar e viajar Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Você desejará expandir os horizontes, indo além do óbvio em tudo o que fizer. Inclusive, questionamentos profundos surgirão, desafiando antigas crenças e formas de ver o mundo. Será um dia propício para estudar, viajar ou refletir sobre o seu caminho, permitindo mudar as expectativas sem medo. >

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio deverão abandonar sentimentos que provocam sofrimento Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Você sentirá tudo com mais intensidade, especialmente o que gera insegurança e desconforto. Inclusive, emoções escondidas virão à tona, pedindo coragem para encarar o que deverá ser deixado para trás. Busque se desprender do que já não faz sentido, bem como abandonar sentimentos e situações que provocam sofrimento. >

Aquário

Os nativos de Aquário terão sua atenção voltada aos relacionamentos Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Os relacionamentos receberão mais a sua atenção, despertando emoções intensas e revelando o quanto está disposto(a) a se entregar ou ceder. Ao longo do processo, você conseguirá perceber em quais conexões existe equilíbrio. Conflitos também surgirão neste dia, mas eles serão uma oportunidade de renovação. >

Peixes

Os nativos de Peixes sentirão uma necessidade de se dedicar intensamente ao trabalho Crédito: Imagem: AndyPermanaPutra | Shutterstock

Você sentirá a necessidade de controlar a rotina ou se dedicar intensamente ao trabalho , o que será muito produtivo. Apesar disso, tome cuidado para não se sobrecarregar fazendo tudo ao seu modo. Ademais, se permita pausar e observar a saúde. Essas pequenas atitudes farão toda a diferença. >