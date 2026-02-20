Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/02/2026

Veja o que os astros revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 01:53

Esta sexta-feira será marcada por maior intensidade emocional, necessidade de maturidade e atenção aos próprios limites Crédito: Imagem: Aui Khemmanat | Shutterstock

Nesta sexta-feira, o movimento dos astros poderá afetar os nativos de maneiras diferentes, trazendo maior intensidade emocional, necessidade de maturidade e atenção aos próprios limites. Ao longo do dia, haverá tendência a oscilações entre otimismo e sensibilidade, o que exigirá mais disciplina para não se perder em ilusões, promessas exageradas ou expectativas irreais.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como superar os desafios do dia!

Áries

O ariano poderá estar emocionalmente mais sensível Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock

O dia tenderá a ser intenso, e você poderá estar emocionalmente mais sensível. Logo, procure agir com maturidade e foco para estruturar seus planos, evitando assim se perder em ilusões ou falsas expectativas. Também será fundamental manter a calma e a disciplina ao lidar com os seus sentimentos.

Touro

O taurino deverá aproveitar as energias do dia para organizar os pensamentos e abandonar o que não lhe serve mais Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock

Você viverá um dia de maior recolhimento. Será necessário encarar medos e limitações internas com sobriedade, assim como estabelecer limites claros para não se sobrecarregar emocionalmente com problemas alheios ou distrações ilusórias. Aproveite as energias desta sexta-feira para organizar os pensamentos e abandonar o que não lhe serve mais.

Gêmeos

Será um dia importante para o geminiano filtrar amizades e acordos Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock

Você precisará ter cautela com os projetos futuros e com as pessoas do seu círculo social. Será um dia importante para filtrar amizades e acordos, identificando quem realmente está alinhado aos seus ideais e quem gera confusão em seu caminho. Além disso, procure assumir a responsabilidade por suas escolhas e ser realista para transformar sonhos em planos concretos.

Câncer

O canceriano poderá se deparar com responsabilidades maiores na vida profissional Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock

Você poderá se deparar com responsabilidades maiores na vida profissional, o que exigirá um olhar mais realista sobre suas metas e capacidades. Ao longo do dia, estabeleça limites claros, evite se sobrecarregar com expectativas alheias e não se perca em projetos sem base concreta. Também será importante manter o foco na organização e na transparência de suas ações.

Leão

O leonino precisará direcionar bem as suas ações Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock

Você desejará expandir os horizontes e buscar novos conhecimentos. Ao mesmo tempo, precisará direcionar bem as suas ações. No processo, o discernimento será necessário para não se iludir com promessas exageradas. Ademais, procure agir com disciplina, maturidade e realismo para que as suas ambições não resultem em frustrações.

Virgem

O virginiano deverá lidar com as questões financeiras com cautela Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock

O dia será propício para resolver pendências antigas e estabelecer limites claros em suas parcerias. No processo, contudo, deverá lidar com questões financeiras com cautela, evitando gastos impulsivos ou investimentos baseados em expectativas irreais. O ideal será agir com responsabilidade e manter os pés no chão para não se sobrecarregar com dívidas ou compromissos excessivos.

Libra

O libriano deverá manter o equilíbrio emocional e evitar o que não poderá cumprir Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock

Para evitar que reações impulsivas ou exageradas gerem conflitos desnecessários, será preciso ter cautela ao lidar com pessoas próximas. Ainda hoje, você poderá negligenciar seus próprios limites. Por isso, mantenha o equilíbrio emocional, evite prometer o que não poderá cumprir, ouça o outro com paciência e aja com moderação.

Escorpião

O dia pedirá que o escorpiano se atente aos próprios limites Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock

Você buscará agir com rapidez e eficiência em suas tarefas. Todavia, tome cuidado para que o excesso de otimismo não leve à sobrecarga de trabalho. O dia pedirá que se atente aos próprios limites, assim como evite desperdícios de energia, promessas inviáveis e atitudes impulsivas.

Sagitário

O sagitariano desejará buscar prazer e se expressar com entusiasmo Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock

Você desejará buscar prazer e se expressar com entusiasmo. Ao mesmo tempo, haverá tendência a excessos. Por isso, será fundamental agir com moderação nas atividades de lazer. Evite que a autoconfiança exagerada leve a gastos ou compromissos que não poderá sustentar futuramente.

Capricórnio

O capricorniano deverá ter cautela com a impulsividade no ambiente doméstico Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock

Haverá tendência a gastar mais do que o planejado em melhorias para o lar ou assumir responsabilidades maiores do que conseguirá suportar. Logo, tenha cautela com a impulsividade no ambiente doméstico, evitando que o excesso de confiança se transforme em atritos familiares. Além disso, aja com consciência para equilibrar suas emoções com as relações.

Aquário

O dia trará ao aquariano agitação mental e uma vontade intensa de expressar os pensamentos Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock

A sexta-feira trará agitação mental e uma vontade intensa de expressar os pensamentos. Porém, a autoconfiança exagerada poderá levar a promessas que você não conseguirá cumprir ou a gastos motivados por um otimismo momentâneo. Portanto, tenha cautela com as palavras e evite o excesso de sinceridade para não causar mal-entendidos.

Peixes

O pisciano precisará agir com prudência ao tomar decisões e não se deixar levar por impressões confusas Crédito: Imagem: allakuz | Shutterstock

As responsabilidades poderão parecer maiores hoje. Por conta disso, aja com prudência ao tomar decisões e não se deixe levar por impressões confusas ou pelo cansaço sem motivo aparente. Ademais, procure encarar a realidade, manter os pés no chão, organizar as prioridades, bem como evitar o isolamento ou o adiamento de tarefas importantes.