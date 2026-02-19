Astrologia

Signo de Peixes: conheça as principais características dos piscianos

Veja o que faz os nativos serem tão sensíveis e profundamente conectados às emoções

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15:52

Peixes é um signo muito ligado à espiritualidade e à magia Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

Peixes é o décimo segundo signo do zodíaco. Mutável, é regido por Netuno e co-regido por Júpiter. Além disso, rege a Casa 12 do Mapa Astral. Sonhadores e criativos, os piscianos tendem a viver no mundo das fantasias. Ademais, estão sempre navegando em busca da compreensão das próprias ações.

“Sendo Peixes o último signo do zodíaco, ele traz a representação da totalidade, o final de um caminho em que se busca a transcendência, a conexão com o absoluto, a fusão com tudo o que existe, com atributos muito elevados. Representa a unidade em que os extremos se encontram”, explica a astróloga Thaís Mariano.

Aspectos marcantes de Peixes

De acordo com Thaís Mariano, os piscianos são sensíveis, sonhadores, empáticos, pacientes, calmos, intuitivos, românticos, generosos, místicos, amáveis e ótimos companheiros. No entanto, a bondade e a leveza dos nativos de Peixes podem, às vezes, se voltar contra eles. Isso porque “captam toda a energia do ambiente como esponjas, o que os leva a sentir muitas coisas que não são suas. Apresentam também dificuldade em colocar limites, por um desejo interno de altruísmo”, esclarece a astróloga.

Além disso, os nativos de Peixes têm forte ligação com o mundo místico e espiritual. “Enxergam além do que a maioria consegue ver, mas têm dificuldade de perceber a si mesmos”, analisa Thaís Mariano. Essa sensibilidade pode levá-los a distrações, fazendo com que, às vezes, pareçam estar sonhando acordados.

Simbologia e mensagem de Peixes

O signo de Peixes é o último da tríade de Água. Segundo a astróloga, ele representa o inconsciente mais profundo, assim como tudo aquilo que habita o interior e que é difícil de desvendar. O seu símbolo mostra dois peixes nadando em direções opostas, formando ao mesmo tempo um ciclo contínuo. Segundo Thaís Mariano, essa imagem representa o fluxo eterno da vida.

A mensagem do signo de Peixes nos lembra que todos estamos conectados: a atitude de uma pessoa pode reverberar na vida de todos ao redor. “Por isso, por meio de ações mais conscientes, é possível criar um mundo mais empático e amoroso”, diz a astróloga.

Desafio dos piscianos

Apesar das qualidades, os piscianos também têm características que podem ser desenvolvidas. “Eles fantasiam, criam histórias e acreditam nelas pela dificuldade de lidar com as questões duras e difíceis da vida. São escapistas: a lógica deles é difícil de ser compreendida, é como se vivessem em outra realidade”, comenta Thaís Mariano.

Além da dificuldade em se conectar com a realidade, os piscianos podem se perder facilmente em vícios de todos os tipos. Sua sensibilidade intensa também os leva, por vezes, a assumir o papel de vítima, carregando o peso das emoções de forma profunda. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para transformar desafios em aprendizado e equilíbrio.

A pisciana possui facilidade para se adaptar a diferentes situações Crédito: Imagem: Elizaveta Ruzanova | Shutterstock

Mulher do signo de Peixes

A mulher de Peixes é romântica, misteriosa e gentil. “Ela possui o arquétipo da sereia, encantando com sua doçura, charme e dons místicos, enquanto seus silêncios carregam significados profundos”, analisa a astróloga.

A pisciana possui facilidade para se adaptar a diferentes situações. “Isso pode ser um aspecto tanto positivo quanto negativo, já que indica grande flexibilidade e fluidez, mas também um desafio no ponto de se firmar em um objetivo, deixando tudo um tanto solto e disperso. Se está em desequilíbrio, pode entrar no modo de sempre buscar agradar o outro e se moldar à vida dele a fim de ser aceita, amada e acolhida”, explica Thaís Mariano.

A mulher de Peixes corre o risco de querer salvar o universo e esquecer um pouco de si. “Quando encontra o equilíbrio e se dedica ao caminho do autoconhecimento, consegue encontrar, em sua imensa sensibilidade, toda força e potência. É capaz de grandes e amorosos feitos a favor de si e dos outros”, avalia a astróloga.

Homem do signo de Peixes

O homem de Peixes costuma ser sensível, compreensivo, romântico e dedicado. “Quando consegue se conectar de modo positivo com sua vulnerabilidade, é capaz de perceber nela uma imensa força”, esclarece Thaís Mariano.

O pisciano tem uma energia sutil e que combina com os arquétipos dos príncipes de conto de fadas. “O herói de grandes histórias, o mago, o bruxo que encontra na forma masculina a potência feminina da sensibilidade. Quando o pisciano não encontra meios saudáveis para se conectar com essa vulnerabilidade, ele pode se tornar um tanto escapista em suas relações, com grande dificuldade de se aprofundar completamente”, acrescenta a astróloga.

De modo geral, o pisciano tende a ser muito sonhador. Por isso, precisa desenvolver atividades artísticas ou espirituais que o conectem com a realidade. “Caso contrário, pode descarregar essa energia de forma desafiadora, transferindo para a pessoa com que se relaciona toda a fantasia que habita em sua mente”, alerta Thaís Mariano.

Piscianos no amor

Sensíveis e sonhadores, os nativos de Peixes estão entre os mais românticos do zodíaco. “São eternos apaixonados, gostam de estar em relações em que encontram toda a magia que buscam e estão sempre prontos para fazer de tudo pela pessoa amada”, explica a astróloga. No entanto, ela enfatiza que esses nativos têm dificuldades para estabelecer limites e para se perceber dentro do relacionamento.

As pessoas de Peixes costumam ser dóceis e puras, o que pode levá-las a aceitar todo tipo de imposição do par. “Podem acabar se moldando ao padrão que a outra pessoa coloca na relação, sem que percebam isso com muita clareza”, aponta Thaís Mariano. Além disso, por serem altruístas, os piscianos podem atrair pessoas que demandam muita energia.

“No entanto, sendo Peixes também um signo que fala sobre encerramentos, quando os piscianos acordam do seu sonho no mundo encantado e percebem que a relação não é mais o que esperam para a vida, eles conseguem encerrar o ciclo e se desprender do que haviam criando. Se relacionar com os piscianos pode ser uma grande experiência de devotamento, magia, conexão e sensibilidade”, detalha a astróloga.