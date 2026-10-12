Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/10/2026

Áries Os nativos de Áries buscarão compreender as próprias emoções e rever questões que envolvem intimidade e recursos compartilhados (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock) Nesta segunda-feira, você buscará compreender suas emoções e rever questões que envolvem intimidade e recursos compartilhados. Durante essa reflexão, porém, algumas inseguranças poderão surgir, principalmente diante da falta de reciprocidade. Nesse contexto, será importante ter clareza e evitar cobranças excessivas. Procure também encarar o que precisa ser transformado, mas evite tomar decisões impulsivas. Touro Os relacionamentos dos nativos de Touro exigirão atenção nesta segunda-feira (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock) Nesta segunda-feira, algumas situações nos relacionamentos exigirão atenção, especialmente as que envolvam a forma como você divide as responsabilidades com as outras pessoas. Será importante buscar equilíbrio entre o que oferece e o que recebe, negociando acordos de forma objetiva. Ao lidar com essas situações, mantenha a calma e respeite os limites de todos, pois algumas divergências tenderão a ganhar proporções maiores se houver cobranças ou impaciência. Gêmeos Os nativos de Gêmeos terão disposição para melhorar a rotina e tornar o trabalho mais agradável (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock) Ao longo desta segunda-feira, você precisará reorganizar suas prioridades e redobrar a atenção à maneira como administra suas tarefas e compromissos. Você terá disposição para melhorar sua rotina e tornar seu trabalho mais agradável. Porém, a pressa poderá gerar irritação, especialmente se houver atrasos ou dificuldades. O ideal, portanto, será fazer pequenos ajustes no cotidiano e respeitar seus limites para evitar desgastes desnecessários. Câncer Os nativos de Câncer sentirão vontade de dedicar tempo ao lazer e aos interesses pessoais (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock) Nesta segunda-feira, você sentirá vontade de dedicar tempo ao lazer e aos interesses pessoais. No entanto, questões afetivas exigirão paciência, especialmente se houver diferenças de opinião. Procure, portanto, controlar suas reações quando algo não sair como esperado e evite entrar em disputas de poder. Além disso, busque reconhecer o que lhe faz bem para aproveitar melhor o dia. Leão A atenção dos nativos de Leão estará voltada para o ambiente familiar (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock) Nesta segunda-feira, questões familiares exigirão atenção e uma postura mais equilibrada. Isso porque poderá haver cobranças e discussões no lar, especialmente por conta de opiniões diferentes. Ao longo do dia, não tente resolver tudo rapidamente, pois a pressa apenas irá piorar a situação. O mais indicado será avaliar os fatos antes de reagir, distribuir as tarefas e organizar o ambiente com calma. Virgem Será um dia importante para os nativos de Virgem estudarem, organizarem as ideias e resolverem as pendências (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock) Nesta segunda-feira, você deverá ter cuidado com a maneira como interpreta as conversas, as mensagens e as informações recebidas, visto que algumas situações poderão despertar reações mais intensas do que o necessário. Embora seja um dia importante para estudar , organizar as ideias e resolver pendências, evite tirar conclusões precipitadas e entrar em discussões. Procure conferir os detalhes antes de fazer cobranças ou expressar sua opinião. Libra Nesta segunda-feira, os nativos de Libra sentirão necessidade de rever as prioridades financeiras (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock) Nesta segunda-feira, você sentirá necessidade de rever suas prioridades financeiras e avaliar o que lhe oferece segurança e estabilidade. Por outro lado, a vontade de satisfazer os desejos imediatos poderá fazer você gastar sem necessidade. Logo, evite fazer compras por impulso ou assumir compromissos materiais apenas para agradar outras pessoas. Procure também reconhecer suas capacidades e ser mais realista. Escorpião As emoções dos nativos de Escorpião estarão mais intensas nesta segunda-feira (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock) Como suas emoções estarão intensas nesta segunda-feira, você sentirá necessidade de se afirmar, especialmente se sentir que alguém está ultrapassando seus limites. Contudo, reagir de maneira impulsiva ou tentar controlar todas as situações poderá aumentar os conflitos e provocar desgastes desnecessários. O ideal será compreender o que realmente está incomodando você e escolher suas palavras com cuidado. Sagitário Será fundamental que os nativos de Sagitário reservem momentos para organizar os pensamentos e lidar com questões que vinham evitando (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock) Nesta segunda-feira, será necessário reservar momentos para organizar seus pensamentos e lidar com questões que vinha evitando. Ao lidar com essas situações, sentimentos acumulados poderão surgir de maneira intensa, gerando impaciência. Nesse contexto, evite alimentar preocupações e entrar em conflitos. Busque, em vez disso, respeitar sua necessidade de descanso, reconhecer os próprios limites e resolver uma pendência de cada vez. Capricórnio Os nativos de Capricórnio sentirão vontade de avaliar melhor as amizades, os projetos coletivos e os objetivos de longo prazo (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock) Nesta segunda-feira, você sentirá vontade de avaliar melhor as amizades , os projetos coletivos e os objetivos de longo prazo. No entanto, algumas divergências poderão ficar mais evidentes, especialmente se houver desequilíbrio na divisão das tarefas. Diante desse cenário, será importante não assumir todas as responsabilidades nem insistir em convencer os outros de que suas opiniões estão certas. Em vez disso, procure conversar com honestidade para redefinir acordos e prioridades. Aquário Os nativos de Aquário deverão organizar melhor as tarefas, estabelecer prioridades e respeitar os próprios limites (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock) Nesta segunda-feira, poderá haver cobranças profissionais ou situações que exigirão mais cuidado na maneira como conduz suas responsabilidades. Nesse cenário, tanto a vontade de alcançar resultados rapidamente quanto os imprevistos nos planos tenderão a gerar impaciência. Ao longo do dia, evite reagir de forma intensa às críticas. O mais indicado será organizar suas tarefas, estabelecer prioridades e respeitar os próprios limites. Peixes Os nativos de Peixes precisarão ter flexibilidade durante a avaliação dos planos de longo prazo (Imagem: Vivi Petru | Shutterstock) Você tenderá a dedicar mais atenção aos planos de longo prazo nesta segunda-feira. Para tanto, precisará ter flexibilidade diante de informações ou opiniões que contrariem suas expectativas, evitando entrar em discussões para defender suas ideias. Procure conferir todos os detalhes e considerar diferentes perspectivas antes de tomar decisões, organizando os próximos passos com realismo.