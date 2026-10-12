Etapa do Espírito Santo da Taça das Favelas Feminina entra na fase semifinal

A etapa do Espírito Santo da Taça das Favelas Feminina entra agora em sua fase semifinal. Após uma sequência de partidas marcadas por equilíbrio, intensidade e boas atuações, FC Estadual, Vila Nova, Vilavelhense e Luso Serrano garantiram vaga entre as quatro melhores equipes da competição e seguem na disputa pelo título.





Realizada pela Central Única das Favelas (CUFA), a Taça das Favelas é considerada o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo e, no Espírito Santo, reúne equipes femininas de diferentes comunidades em uma competição que alia esporte, oportunidade e protagonismo feminino.





Ao longo da competição, as equipes vêm protagonizando jogos disputados, com muita entrega dentro de campo e atuações decisivas que levaram as quatro classificadas à semifinal.





- O nível técnico da competição tem mostrado a força do futebol feminino no Espírito Santo. Tivemos jogos muito disputados, atletas extremamente comprometidas e equipes que mostraram, dentro de campo, o quanto esse projeto pode revelar talentos e criar novas oportunidades para as mulheres - afirma Vitória Santos, gerente de Relações Institucionais da Central Única das Favelas (CUFA).





Semifinais





As semifinais da Taça das Favelas Petrobras Feminina Espírito Santo acontecem nesta segunda-feira, 12 de outubro, no Campo do Racing, em Vitória, com dois confrontos:





08h — FC Estadual x Vila Nova

09h20 — Vilavelhense x Luso Serrano





As equipes vencedoras garantem vaga na grande decisão da competição.





Final





A grande final da Taça das Favelas Petrobras Feminina Espírito Santo será realizada no dia 31 de outubro, quando será conhecida a equipe campeã da edição capixaba.





Serviço





Semifinais — Taça das Favelas Petrobras Feminina Espírito Santo

Data: 12 de outubro de 2026, segunda-feira

Local: Campo do Racing

Endereço: Rua Felicidade Corrêa dos Santos, 1360–1376, Ilha das Caieiras, Vitória (ES)

Horários:

08h00 — Estadual x Vila Nova

09h20 — Vila Velhense x Luso Serrano





Final: 31 de outubro de 2026