Anchieta e Vitória vencem na estreia do Capixaba de Seleções de futebol de areia

As seleções de Anchieta e Vitória começaram com vitórias no Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia 2026. No primeiro fim de semana de disputas, na arena montada na Praia de Camburi, na capital, a atual campeã masculina venceu seus dois compromissos, enquanto a equipe da Capital estreou com goleada no masculino e triunfo nos pênaltis no feminino. Os jogos da competição estadual começaram neste sábado e tiveram sequência neste domingo.
Masculino
A rodada de abertura, no sábado, começou com vitória de Anchieta por 2 a 1 sobre Linhares, pelo Grupo A. Carlos e Breno marcaram para a seleção de Anchieta, enquanto Ezequiel fez o gol de Linhares.
Pelo Grupo B, Vitória goleou Marataízes por 6 a 1. Paulo Henrique e Gustavo Silva marcaram duas vezes cada, enquanto Brenno e o goleiro Giovane completaram o placar para a equipe da capital. Erik descontou para Marataízes.
No outro confronto do Grupo B, Vila Velha também venceu por goleada: 6 a 1 sobre Guarapari. Lucas Pereira marcou duas vezes, e Nicolas, Dyego, Luiz Guilherme e Joab completaram a vitória. Leandro Rodrigues fez o gol de Guarapari.
Fechando a primeira rodada masculina, Marechal Floriano derrotou Rio Novo do Sul por 5 a 0. Cauâ Guilherme, Rodrigo Cruz, Luiz Murilo, Adryan e Luiz Felipe marcaram os gols da equipe.
No domingo, pela segunda rodada, Anchieta voltou à arena e conquistou mais uma vitória. A seleção superou Marechal Floriano por 4 a 2, com dois gols de Breno Mariano, além de gols de Everton e Iandrey. Luiz Murilo e Alisson Cupertino marcaram para Marechal Floriano.
No outro jogo do Grupo A, Rio Novo do Sul se recuperou da derrota na estreia e venceu Linhares por 3 a 2. Jonas marcou duas vezes, e Thales completou o placar para Rio Novo do Sul. Pedro Rafael e Luiz Marcos fizeram os gols de Linhares.
Com os resultados do fim de semana, Anchieta manteve o bom início na busca pelo bicampeonato consecutivo. A seleção foi campeã masculina em 2025 ao vencer a Serra por 3 a 2 na final, conquistando seu sétimo título estadual.
Feminino
No torneio feminino, Vitória também começou a campanha com vitória. A seleção da capital empatou em 2 a 2 com Piúma, no sábado, e levou a melhor nas cobranças de pênaltis, vencendo por 4 a 3. Bárbara marcou os dois gols de Vitória, enquanto Janaína e Thaís balançaram as redes para Piúma.
No outro confronto da rodada, Anchieta venceu Vila Velha por 3 a 2. Karolyne marcou os dois gols da equipe de Vila Velha, mas Júlia, Diessa e Lorrainny garantiram a vitória de Anchieta.
A competição feminina é disputada em chave única, com quatro seleções: Vitória, Vila Velha, Anchieta e Piúma.
Formato e próximos jogos
O Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia reúne oito equipes na disputa masculina, divididas em dois grupos. No Grupo A estão Anchieta, Rio Novo do Sul, Linhares e Marechal Floriano. Já o Grupo B é composto por Vitória, Guarapari, Vila Velha e Marataízes.
A fase classificatória tem partidas previstas também para os dias 17 e 18 de outubro. As semifinais masculinas serão disputadas em 7 de novembro, a partir das 9h.
No dia 8 de novembro, acontecem as finais feminina e masculina, às 9h e às 10h30, respectivamente. A programação também prevê um Desafio Master entre Vitória e Vasco, com horário ainda sujeito a confirmação.
A competição chega à sua 26ª edição e tem entrada gratuita na arena montada na Praia de Camburi, em Vitória.