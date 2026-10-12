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Beach Soccer

Anchieta e Vitória vencem na estreia do Capixaba de Seleções de futebol de areia

Atual campeã masculina, seleção do Litoral Sul ganha os dois jogos no primeiro fim de semana; veja os resumos dos jogos

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 00:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2026 às 00:50
Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia 2026
Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia 2026 Laillah Martinelle

As seleções de Anchieta e Vitória começaram com vitórias no Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia 2026. No primeiro fim de semana de disputas, na arena montada na Praia de Camburi, na capital, a atual campeã masculina venceu seus dois compromissos, enquanto a equipe da Capital estreou com goleada no masculino e triunfo nos pênaltis no feminino. Os jogos da competição estadual começaram neste sábado e tiveram sequência neste domingo.


Masculino


A rodada de abertura, no sábado, começou com vitória de Anchieta por 2 a 1 sobre Linhares, pelo Grupo A. Carlos e Breno marcaram para a seleção de Anchieta, enquanto Ezequiel fez o gol de Linhares.


Pelo Grupo B, Vitória goleou Marataízes por 6 a 1. Paulo Henrique e Gustavo Silva marcaram duas vezes cada, enquanto Brenno e o goleiro Giovane completaram o placar para a equipe da capital. Erik descontou para Marataízes.


No outro confronto do Grupo B, Vila Velha também venceu por goleada: 6 a 1 sobre Guarapari. Lucas Pereira marcou duas vezes, e Nicolas, Dyego, Luiz Guilherme e Joab completaram a vitória. Leandro Rodrigues fez o gol de Guarapari.


Fechando a primeira rodada masculina, Marechal Floriano derrotou Rio Novo do Sul por 5 a 0. Cauâ Guilherme, Rodrigo Cruz, Luiz Murilo, Adryan e Luiz Felipe marcaram os gols da equipe.


No domingo, pela segunda rodada, Anchieta voltou à arena e conquistou mais uma vitória. A seleção superou Marechal Floriano por 4 a 2, com dois gols de Breno Mariano, além de gols de Everton e Iandrey. Luiz Murilo e Alisson Cupertino marcaram para Marechal Floriano.


No outro jogo do Grupo A, Rio Novo do Sul se recuperou da derrota na estreia e venceu Linhares por 3 a 2. Jonas marcou duas vezes, e Thales completou o placar para Rio Novo do Sul. Pedro Rafael e Luiz Marcos fizeram os gols de Linhares.


Com os resultados do fim de semana, Anchieta manteve o bom início na busca pelo bicampeonato consecutivo. A seleção foi campeã masculina em 2025 ao vencer a Serra por 3 a 2 na final, conquistando seu sétimo título estadual.


Feminino


No torneio feminino, Vitória também começou a campanha com vitória. A seleção da capital empatou em 2 a 2 com Piúma, no sábado, e levou a melhor nas cobranças de pênaltis, vencendo por 4 a 3. Bárbara marcou os dois gols de Vitória, enquanto Janaína e Thaís balançaram as redes para Piúma.


No outro confronto da rodada, Anchieta venceu Vila Velha por 3 a 2. Karolyne marcou os dois gols da equipe de Vila Velha, mas Júlia, Diessa e Lorrainny garantiram a vitória de Anchieta.


A competição feminina é disputada em chave única, com quatro seleções: Vitória, Vila Velha, Anchieta e Piúma.


Formato e próximos jogos


O Campeonato Capixaba de Seleções de futebol de areia reúne oito equipes na disputa masculina, divididas em dois grupos. No Grupo A estão Anchieta, Rio Novo do Sul, Linhares e Marechal Floriano. Já o Grupo B é composto por Vitória, Guarapari, Vila Velha e Marataízes.


A fase classificatória tem partidas previstas também para os dias 17 e 18 de outubro. As semifinais masculinas serão disputadas em 7 de novembro, a partir das 9h.


No dia 8 de novembro, acontecem as finais feminina e masculina, às 9h e às 10h30, respectivamente. A programação também prevê um Desafio Master entre Vitória e Vasco, com horário ainda sujeito a confirmação.


A competição chega à sua 26ª edição e tem entrada gratuita na arena montada na Praia de Camburi, em Vitória.

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