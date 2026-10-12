Flamengo vence o Fluminense e segue líder do Brasileiro

Flamengo x Fluminense Agif/Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo venceu o clássico com o Fluminense e segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (11), em jogo válido pela 30ª rodada, o Rubro-Negrou suou contra o time misto do Tricolor, mas Carrascal decidiu no segundo tempo e garantiu a vitória por 1 a 0 e a manutenção da ponta da competição.

Com o resultado, o Flamengo foi aos 64 pontos e manteve um de vantagem sobre o Palmeiras, que goleou o Corinthians, também neste domingo, na Nubank Park.

O Fluminense, que poupou alguns titulares de olho na semifinal da Copa Libertadores, parou nos 51 pontos, mas segue na terceira colocação do Brasileirão.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Fluminense recebe o Santos, no domingo (18), às 16h (de Brasília), no Maracanã. Logo depois, às 18h30, o Flamengo visita o Bahia, na Arena Fonte Nova.

Antes disso, no entanto, Flamengo e Fluminense têm confrontos importantes pelas semifinais da Copa Libertadores. Na quarta-feira (14), o Tricolor recebe o Palmeiras, no Maracanã, pelo jogo de ida. Já na quinta-feira (25), o Flamengo visita o Estudiantes, da Argentina, no Estádio UNO.

Como foi o jogo

Flamengo e Fluminense fizeram um primeiro tempo movimentado, mas com poucas emoções. O Rubro-Negro, que precisava da vitória para se manter na liderança sem depender do resultado do Palmeiras, foi melhor, mas teve dificuldades para criar oportunidades claras. Quando não parou no goleiro Fábio, pecou na finalização. Na melhor chance, Pedro recebeu livre na entrada da área e mandou perto da trave.

Lances importantes

Assustou cedo. Logo com 30 segundos de jogo, o Flamengo já teve a sua primeira chance na partida. Após rápida troca de passes pela esquerda, Samuel Lino finalizou forte de fora da área e obrigou o goleiro Fábio a fazer defesa em dois tempos.

Na bronca. Na primeira chegada do Fluminense, aos 3 minutos, Lucho Acosta caiu dentro da área após dividida com Samuel Lino. Os jogadores e a torcida do tricolor pediram pênalti, mas o árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS) mandou o jogo seguir.

Fábio salva o Flu. O Flamengo voltou a assustar aos 10 minutos. Carrascal fez boa jogada pela direita e tocou para Paquetá, que entrava na área e finalizou. No entanto, Fábio fez boa defesa. No rebota, Pedro não conseguiu pegar bem e o goleiro ficou com a bola.

Primeira defesa de Rossi. O Fluminense só conseguiu finalizar na direção do gol adversário aos 25 minutos, mas sem muito perigo. Arana pegou uma sobra pela esquerda e cruzou para Castillo mandar de cabeça, mas a bola saiu fraca e o goleiro salvou sem maiores dificuldades.

Só amarelo? Em lance no meio de campo, Pulgar chegou atrasado e acertou o joelho direito de Castillo com a sola do pé. Por ser um lance de contra-ataque e o Fluminense teve vantagem, o árbitro mandou o jogo seguir. Depois, com a bola parada, aplicou o cartão amarelo para o chileno, o que gerou muita reclamação dos tricolores, que cobraram uma revisão no VAR. O jogo ficou parado cerca de dois minutos para atendimento a Castillo, mas o juiz mandou o jogo seguir.

Melhor chance do primeiro tempo. Em boa troca de passes, aos 36 minutos, Paquetá encontrou Pedro livre na entrada da área. O camisa 9 conseguiu tirar de Fábio, que saiu para tentar fazer a defesa, mas mandou a bola pelo esquerdo, perto da trave.

Primeira grande chance do Flu. Depois de um começo de segundo tempo amarrado, o Fluminense melhorou com a mexidas do técnico Marcão, que colocou Ganso e Serna em campo. E foi do meia que saiu o passe para Martinelli finalizar com perigo para boa defesa de Rossi, que mandou para escanteio.

Pedro vaiado. Com a melhora do Fluminense, Leonardo Jardim logo também mexeu no time. E o atacante Pedro, que perdeu boas chances ao longo do jogo, saiu de campo vaiado por parte da torcida do Flamengo para a entrada de Bruno Henrique.

Carrascal decide. Se o Flu ficou no quase, o Flamengo aproveitou. Aos 19, Paquetá recebeu pela esquerda e deu um ótimo cruzamento para a área, encontrando Carrascal nas costas de Arana. O colombiano não deixou a bola cair e finalizou de primeira para abrir o placar no Maracanã.

Flu assusta na bola parada. Atrás no placar, Marcão colocou Hulk em campo. E o experiente atacante levou perigo em cobranças de falta. Na primeira, mandou perto do gol. Depois, cruzou com perigo e Ignácio obrigou Rossi a fazer boa defesa.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 1 X 0 FLUMINENSE

Competição: Campeonato Brasileiro (30ª rodada)

Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 17h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Cartões amarelos: Saúl e Pulgar (Flamengo). Ignácio, Canobbio e Lucho Acosta (Fluminense).

Gol: Carrascal, FLA (19'/2T)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Saúl (Joaquín Freitas) e Paquetá (Plata); Carrascal (Danilo), Samuel Lino (De la Cruz) e Pedro (Bruno Henrique). Técnico: Leonardo Jardim.