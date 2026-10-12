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Vôlei

Instituto Capixaba vence novamente e garante o acesso para a Superliga B de vôlei feminino

Time do Espírito Santo derrotou o Manaus City, e Roraima

Publicado em 12 de Outubro de 2026 às 00:24

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2026 às 00:24
Instituto Capixaba
Instituto Capixaba Reprodução/BNB

O Instituto Capixaba conquistou, por antecipação, o tão sonhado acesso para a Superliga B de vôlei feminino. Na tarde deste domingo, em Fortaleza, o representante do Espírito Santo derrotou o Manaus City, de Roraima, por 3 sets a 0 (25/23, 25/15 e 25/12), em jogo válido pela penúltima rodada da fase final da Superliga C.


Com o resultado, o Instituto Capixaba tem quatro vitórias e uma derrota, permanece na vice-liderança e não pode ser mais alcançado pelos times que estão fora da zona de acesso.


Próximos jogos


A fase final da Superliga C Feminina se encerra nesta segunda-feira, com os jogos da última rodada. Às 18h (de Brasília), o Instituto Capixaba enfrenta o BNB, do Ceará. Antes, às 16h, o Manaus City pega o Londrina. Todos os jogos acontecem em Fortaleza. 

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