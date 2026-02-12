Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/02/2026

Veja o que os astros revelam sobre a quinta-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 01:49

O movimento dos astros sinaliza períodos de maior clareza, entusiasmo e expansão para alguns nativos Crédito: Imagem: ollomy | Shutterstock

Nesta quinta-feira, o movimento dos astros sinaliza períodos de maior clareza, entusiasmo e expansão para alguns nativos, enquanto outros precisarão enfrentar cobranças, limitações e ajustes de expectativas. Diante desse cenário dinâmico, será essencial agir com consciência e paciência, evitando escolhas precipitadas. A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e veja como aproveitar melhor as energias do dia!

Áries

Haverá entusiasmo e clareza em relação aos objetivos de vida e projetos de expansão. Além disso, a sua energia estará em harmonia com os seus ideais, facilitando a tomada de decisões importantes e favorecendo o sucesso em atividades ligadas ao conhecimento ou a viagens. Será um ótimo dia para agir, pois o brilho pessoal e a autoconfiança atrairão excelentes oportunidades.

Touro

Você desejará expandir seus horizontes e buscar novos conhecimentos, mas poderá encontrar obstáculos que exigirão paciência e resiliência. Cobranças inesperadas também poderão atrasar seus planos. Por isso, será importante agir com cautela e responsabilidade, investindo na organização para superar frustrações diante desses desafios.

Gêmeos

Será preciso cautela ao lidar com as finanças ou compromissos emocionais profundos, uma vez que poderão surgir limitações rígidas e cobranças inesperadas. O dia pedirá que você encare a realidade, evitando se perder em promessas vagas ou planos financeiros que carecem de bases sólidas. O ideal será exercitar a disciplina e organizar as pendências com praticidade.

Câncer

Você poderá se deparar com desafios nas parcerias e nos compromissos, o que tenderá a gerar frustrações ou confusões. Diante disso, será essencial agir com paciência, evitando expectativas irreais e cobranças que possam desgastar os relacionamentos. Também deverá estabelecer limites claros para evitar decepções e superar as instabilidades.

Leão

Nesta quinta-feira, cobranças excessivas e cansaço poderão dificultar suas atividades. Por isso, encare as tarefas de modo realista, evitando se distrair ou buscar soluções fáceis para problemas de saúde ou de trabalho. A falta de foco poderá gerar erros e frustrações, então mantenha a disciplina, organize sua rotina e estabeleça limites claros.

Virgem

A sua vitalidade poderá estar baixa nesta quinta-feira. Ademais, frustrações em atividades de lazer ou em projetos criativos tenderão a surgir. Por conta disso, será preciso flexibilidade e cautela, evitando assim que expectativas exageradas levem a decepções. Em resumo, direcione a atenção aos afazeres imediatos e evite decisões impulsivas baseadas em ilusões.

Libra

Você poderá enfrentar incertezas, cobranças rígidas e falta de clareza em casa, o que poderá gerar desânimo. Evite se iludir com “soluções mágicas” para conflitos familiares e encare as limitações de forma realista. Ao longo do dia, não se deixe abater pela confusão e cuide do seu equilíbrio emocional.

Escorpião

Haverá a possibilidade de confusões e lentidão na troca de informações. Ademais, a falta de clareza e as cobranças externas poderão gerar mal-entendidos e frustrações. Por conta dessas energias, evite decisões precipitadas ou conversas importantes. Procure direcionar o foco para tarefas simples e objetivas. Isso ajudará a não se perder em expectativas irreais.

Sagitário

Nesta quinta-feira, você precisará gerenciar seus recursos financeiros com cautela, pois cobranças e limitações inesperadas poderão afetar seu orçamento se não houver planejamento. Evite se iludir com promessas de ganhos fáceis ou investimentos incertos, já que a falta de clareza poderá gerar perdas. Priorize o que é essencial, evitando que o desânimo ou a confusão mental comprometam sua estabilidade.

Capricórnio

Nesta quinta-feira, você poderá se deparar com sentimentos de cansaço e desânimo, e poderão surgir obstáculos ou certa confusão mental. Será necessário evitar agir por impulso e manter o foco no que é concreto, pois expectativas irreais e cobranças externas poderão gerar confusões. Tenha paciência com seu próprio ritmo e organize suas prioridades para superar frustrações.

Aquário

Nesta quinta-feira, você sentirá uma forte necessidade de se isolar para lidar com as angústias e o cansaço mental. Será um dia para evitar cobranças excessivas, pois a confusão emocional e os obstáculos poderão gerar desânimo ou insegurança. Tenha disciplina em sua rotina de cuidados e evite se deixar levar por expectativas irreais.

Peixes

Haverá mais confiança e disposição para batalhar pelas ambições profissionais. A sua clareza e a capacidade de liderança tenderão a ser reconhecidas por superiores, facilitando a conquista de novos espaços e o sucesso em projetos. Será um dia importante para agir de forma decidida a fim de conquistar os objetivos na carreira.