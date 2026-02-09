Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 09/02/2026

Veja o que os astros revelam sobre a segunda-feira de cada nativo do zodíaco

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 01:49

Ao longo desta segunda-feira, o ideal será que os nativos respirem antes de agir e organizem as prioridades Crédito: Imagem: Billion Photos | Shutterstock

Nesta segunda-feira, os astros poderão trazer instabilidades e mudanças inesperadas, exigindo mais flexibilidade, cautela e autocontrole. Aproveite a energia do dia para respirar antes de agir e organizar suas prioridades. Confira a seguir as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como superar os desafios do dia com sabedoria!

Áries

O ideal será que os nativos de Áries controlem os impulsos e ajam com estratégia, especialmente nos relacionamentos e nas finanças Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock

Você precisará ter cautela com a tendência a gastos impulsivos e conflitos de interesses relacionados a recursos compartilhados ou acordos financeiros. Isso porque a impaciência e os excessos poderão levar a tensões desnecessárias. O ideal será controlar os impulsos e agir com estratégia, evitando que disputas de poder ou divergências prejudiquem a estabilidade.

Touro

A segunda-feira pedirá que os nativos de Touro procurem o equilíbrio diante das pressões externas Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock

Haverá a possibilidade de rupturas inesperadas e tensões internas nos relacionamentos , o que exigirá flexibilidade. Também será fundamental evitar reações explosivas ou disputas de poder, pois tais atitudes poderão transformar pequenos desentendimentos em crises definitivas. O dia pedirá que procure o equilíbrio diante das pressões externas.

Gêmeos

Ao longo desta segunda-feira, será importante que os nativos de Gêmeos priorizem a organização e ajam com cautela Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock

Será importante manter a calma e a flexibilidade diante das mudanças e imprevistos, que poderão desorganizar a rotina de trabalho e afetar sua saúde. Além disso, evite reações intensas ou decisões precipitadas. Ao longo do dia, priorize a organização e aja com cautela, evitando que o estresse prejudique a produtividade.

Câncer

Será essencial que os nativos de Câncer equilibrem as emoções e ajam com prudência Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock

Você poderá se deparar com mudanças inesperadas e comportamentos impulsivos, o que afetará as atividades de lazer . Ademais, a forte tensão entre as suas vontades e as exigências externas exigirá paciência para evitar conflitos com pessoas próximas ou situações que fujam do seu controle. O ideal será equilibrar as emoções e evitar decisões precipitadas, agindo sempre com prudência.

Leão

Caso os nativos de Leão abandonem o controle e não reajam de forma intensa, poderão evitar crises familiares Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock

Nesta segunda-feira, você poderá enfrentar instabilidades e mudanças na casa e na vida pessoal. Além disso, as necessidades internas possivelmente entrarão em conflito com as pressões externas e com a autoimagem. Diante desses cenários, deverá abandonar o controle para não gerar crises familiares, assim como evitar reações intensas.

Virgem

Os nativos de Virgem poderão se deparar com mudanças no ambiente familiar Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock

Você precisará lidar com mudanças inesperadas e tensões que poderão afetar a segurança do ambiente doméstico e o convívio familiar . Será necessário ter flexibilidade diante de imprevistos que possam desequilibrar a segurança interna. Isso ajudará a evitar reações rígidas. Também deverá agir com calma para reorganizar a rotina, desapegando-se do que não é essencial.

Libra

A comunicação dos nativos de Libra exigirá cuidados nesta segunda-feira Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock

Haverá uma forte tendência a imprevistos financeiros ou desentendimentos. Por isso, deverá ter cuidado com a comunicação e a maneira como reage a mudanças que possam desestabilizar a rotina. Ademais, evite decisões motivadas por insatisfações momentâneas e procure equilibrar os desejos pessoais com as responsabilidades.

Escorpião

Os nativos de Escorpião precisarão ajustar a forma como lidam com o setor financeiro Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock

Você tenderá a se deparar com instabilidades e imprevistos financeiros, o que exigirá uma mudança na forma como lida com os recursos . Ainda nesta segunda-feira, será possível que a necessidade de segurança entre em conflito com a tendência a gastos impulsivos ou exigências afetivas. Logo, deverá evitar reações precipitadas para não comprometer a estabilidade a longo prazo.

Sagitário

Devido às emoções intensas, será possível que os nativos de Sagitário queiram romper com alguns padrões de comportamento Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock

As emoções estarão mais intensas, o que poderá gerar inquietações internas e o desejo repentino de romper com padrões de comportamento. Será necessário agir com cautela para evitar reações impulsivas ou rupturas desnecessárias nos relacionamentos, bem como manter a calma diante dos imprevistos e buscar equilíbrio entre as suas vontades e as necessidades alheias.

Capricórnio

Para evitar mal-entendidos com amigos e grupos, os nativos de Capricórnio deverão equilibrar os desejos individuais com as demandas coletivas Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock

Haverá a chance de instabilidades nos projetos em grupos e na relação com os amigos . Isso porque a sua necessidade de liberdade poderá entrar em conflito com o que os outros esperam de você. Portanto, será preciso equilibrar os desejos individuais com as demandas coletivas, agindo com racionalidade para evitar mal-entendidos e o rompimento de laços.

Aquário

Será fundamental que os nativos de Aquário fortaleçam o que traz estabilidade, sobretudo no trabalho e nas finanças Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock

Você possivelmente irá se deparar com mudanças bruscas e imprevistos que afetarão diretamente a imagem profissional e as metas de carreira. Ademais, a tensão entre os seus desejos e as exigências externas poderá gerar irritação. Será preciso cautela para evitar rupturas definitivas e gastos impulsivos motivados por estresse. Também deverá fortalecer o que lhe traz estabilidade.

Peixes

Os nativos de Peixes buscarão defender o que acreditam e expandir os horizontes Crédito: Imagem: Ola-ola | Shutterstock

Você desejará defender o que acredita e expandir os horizontes . Porém, opiniões divergentes e conflitos poderão gerar tensões. Será importante agir com cautela, evitando discussões inúteis ou ações impulsivas que possam prejudicar os planos de longo prazo. Lembre-se que manter a racionalidade e o autocontrole o(a) ajudará a superar os desafios.