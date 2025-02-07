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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 07/02/2025

Veja o que os astros revelam sobre a sexta-feira de cada nativo do zodíaco     
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 07 de Fevereiro de 2025 às 01:30

As energias do zodíaco poderão guiar os caminhos e despertar reflexões importantes (Imagem: Silver Place | Shutterstock)
As energias do zodíaco poderão guiar os caminhos e despertar reflexões importantes Crédito: Imagem: Silver Place | Shutterstock
A sexta-feira trará um misto de energia social e reflexões pessoais para os signos. Enquanto alguns nativos estarão mais voltados para conexões e novas experiências, outros sentirão a necessidade de desacelerar e cuidar do próprio equilíbrio emocional. Abaixo, confira as previsões e saiba como se preparar para o que está por vir!

Áries

Os nativos de Áries terão chances de expandir contatos e conhecer novas pessoas (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Os nativos de Áries terão chances de expandir contatos e conhecer novas pessoas Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Você estará em busca de movimentoem sua vida social e qualqueratividade fora da rotina chamarámais a sua atenção. O desejode ampliar a rede de contatos econhecer novas pessoas estará emalta. Contudo, poderá se depararcom alguns empecilhos no caminhoque o(a) farão desacelerar, mastambém o(a) ajudarão a focar.

Touro

Os nativos de Touro buscarão crescimento nos ganhos e maior segurança material (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Os nativos de Touro buscarão crescimento nos ganhos e maior segurança material Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Nesta sexta-feira, você dedicaráatenção à sua vida financeira,buscando crescimento nos ganhos.Será possível que surjam boasoportunidades para aumentar afonte de renda. No entanto, poderáse deparar com alguns empecilhoscapazes de atrasar ou atrapalharseus planos, deixando-o(a)desanimado(a).

Gêmeos

Os nativos de Gêmeos sentirão mais confiança para investir em projetos pessoais (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Os nativos de Gêmeos sentirão mais confiança para investir em projetos pessoais Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Você se sentirá mais confiante e animado(a) para iniciar novos movimentos e dedicar atenção aos projetos pessoais. O desejo de fazer tudo a seu modo estará em alta. No entanto, irá perceber também a importância do apoio das pessoas que ama. Será possível também que se depare com cobranças e empecilhos capazes de gerar desânimo.

Câncer

Os nativos de Câncer terão a oportunidade de cuidar das emoções e do bem-estar (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Os nativos de Câncer terão a oportunidade de cuidar das emoções e do bem-estar Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Nesta sexta-feira, você estará mais introspectivo(a) e sensível a se afetar por energias externas. Portanto, considere se recolher, cuidar das suas emoções e do seu bem-estar espiritual para conseguir ter clareza. Será possível que surjam situações na vida profissional que exigirão bastante de você, despertando inseguranças e autocobranças. Cuidado para não alimentar o pessimismo.

Leão

Os nativos de Leão estarão mais envolvidos em atividades sociais e coletivas (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Os nativos de Leão estarão mais envolvidos em atividades sociais e coletivas Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Você seguirá mais envolvido(a) coma vida social, dedicando atenção aosamigos e aos grupos que frequenta.Será um dia movimentado nessaárea e o desejo de se envolver emcausas sociais estará bem presente.No entanto, poderá se deparar comalguns empecilhos que atrapalharãoou atrasarão os seus planos,deixando-o(a) tenso(a).

Virgem

Os nativos de Virgem encontrarão oportunidades para avançar na vida profissional (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Os nativos de Virgem encontrarão oportunidades para avançar na vida profissional Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Nesta sexta-feira, você dedicarámais atenção à sua vida profissional .Haverá a possibilidade de que boasoportunidades surjam, mas tambémque se depare com empecilhose cobranças capazes de gerardesânimo. Procure não se deixarlevar pelo pessimismo e direcioneo seu foco para conquistar o quealmeja.

Libra

Os nativos de Libra buscarão novas experiências e formas de sair da rotina (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Os nativos de Libra buscarão novas experiências e formas de sair da rotina Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Você se sentirá mais animado(a) e buscará viver novas aventuras, sair da rotina e batalhar por seus sonhos. Contudo, será possível que se depare com situações que irão gerar insegurança e poderão deixá-lo(a) desanimado(a), mas também o(a) ajudarão a direcionar melhor a sua energia na intenção de conseguir realizar o que quer.

Escorpião

Os nativos de Escorpião terão a oportunidade de refletir sobre desafios internos (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Os nativos de Escorpião terão a oportunidade de refletir sobre desafios internos Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Você irá se deparar com situaçõesque o(a) conectarão com o ladoobscuro da sua alma e provocarãodesconforto. Procure acolheresses sentimentos, pois só assimconseguirá compreender seuspadrões nocivos e se dedicar aparar de nutri-los. Ainda, se sentirámais desanimado(a) neste dia.Cuidado para não se deixar levar porcobranças e pelo pessimismo.

Sagitário

Os nativos de Sagitário estarão mais sensíveis às relações e interações próximas (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Os nativos de Sagitário estarão mais sensíveis às relações e interações próximas Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Nesta sexta-feira, você estará mais suscetível a se afetar pelos acontecimentos em seus  relacionamentos . Será necessária atenção com a tendência a se deixar levar por ilusões que poderão gerar frustração. Além disso, possivelmente surgirão cobranças e críticas que esfriarão a relação e deixarão o clima bastante denso.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio buscarão mais harmonia na vida afetiva (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Os nativos de Capricórnio buscarão mais harmonia na vida afetiva Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Você dedicará mais atenção à vidaafetiva, com a tendência a serafetado(a) pelo outro, da mesmamaneira que seu comportamentoe suas emoções poderão interferirno bem-estar do casal. Para evitarcobranças e críticas, procure nutrira relação.

Aquário

Os nativos de Aquário sentirão maior conexão com inspirações e interesses pessoais (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Os nativos de Aquário sentirão maior conexão com inspirações e interesses pessoais Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Você sentirá tudo de maneiraintensa e emocionante. Apesarde ser um bom dia para nutrir oque o(a) inspira e o seu brilhopessoal, possivelmente criarámuitas expectativas e romantizaráas situações, o que irá levá-lo(a) ase frustrar. Procure se dedicar aoque o(a) inspira, mas evite agir nocalor das emoções, pois poderá seenganar.

Peixes

Os nativos de Peixes buscarão descanso e tranquilidade ao lado dos familiares (Imagem: lu_my_art | Shutterstock)
Os nativos de Peixes buscarão descanso e tranquilidade ao lado dos familiares Crédito: Imagem: lu_my_art | Shutterstock
Após alguns dias agitados,nesta sexta-feira você buscarádesacelerar, se recolher no seucanto e ficar mais em casa e nacompanhia dos familiares . Aproveitepara assimilar as informações dosmovimentos ocorridos, bem como seconectar com suas lembranças. Noentanto, poderão surgir cobrançase críticas no lar que o(a) deixarãoinseguro(a).

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