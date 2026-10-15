Espiritualidade e natureza: 4 plantas ligadas à intuição, à proteção e à prosperidade

Coloque alguns ramos de alecrim fresco em um vaso próximo ao local onde costuma meditar ou fazer suas orações. Antes de iniciar a prática, observe a planta, respire tranquilamente e mentalize clareza para compreender suas emoções e decisões. Outra possibilidade é preparar uma infusão aromática para perfumar suavemente o ambiente, mantendo o recipiente em local seguro. O uso não precisa envolver fumaça ou aplicação sobre a pele.