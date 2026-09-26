Erês na Umbanda: confira simpatias e orações para pedir proteção e bons caminhos para as crianças

Diga com fé: “Erês de luz, crianças benditas, cubram esta criança com sua alegria e proteção. Que seus caminhos sejam iluminados, que seu coração permaneça cercado de amor e que ela esteja sempre amparada pelo bem. Que toda energia negativa se afaste e que a doçura, a saúde e a felicidade façam morada em sua vida. Que assim seja”.